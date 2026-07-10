2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar
Dünyanın en prestijli motor sporları etkinliklerinden biri olan 2026 Goodwood Hız Festivali bu hafta F1 yıldızlarını, dünya şampiyonlarını ve yarış efsanelerini bir araya getiriyor.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Formula 1’in son dünya şampiyonu Lando Norris podyumlar kazandığı 2023 yapımı McLaren MCL60'ın direksiyonuna geçecek.
Norris ayrıca, McLaren’in önümüzdeki yıl Le Mans 24 Saat yarışında mücadele edecek hiper otomobili MCL-HY’ın ilk gösteriminde aracı halka açık bir şekilde test edecek.
Şampiyona lideri Kimi Antonelli de festivalin ikonik konuklarından biri. Genç pilot, Perşembe Mercedes otomobiliyle gerçekleştirdiği lastik yakma gösterisiyle hayranların ilgisini topladı.
Alpine ikilisi Pierre Gasly ve Franco Colapinto ise sırayla, 2012 sezonunda Kimi Raikkonen’in Abu Dabi’de zafere taşıdığı V8 motorlu efsanevi Lotus E20 aracının direksiyonuna geçecekler.
Red Bull tarafındaysa genç yetenek Isack Hadjar yer alıyor. Hadjar, Adrian Newey tarafından sadece pist kullanımı için tasarlanan ve 1200 beygir güç üreten RB17 hiper otomobilini bizzat Newey ile asfalta çıkaracak. Yuki Tsunoda da koltuğa geçecek bir diğer isim oluyor.
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: JEP / Motorsport Images
Formula 1'in eski şampiyonlarından Mario Andretti ve Emerson Fittipaldi gibi ikonik isimlerin yanı sıra, Le Mans efsaneleri Tom Kristensen ve Derek Bell de Goodwood’da olacak.
Festival boyunca Porsche 962, Ford GT MKII ve McLaren F1 GTR gibi tarihi prototipler piste çıkacak.
Motosiklet dünyasının en büyük efsanesi, 7 kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, otomobil yarışlarına geçişinin bir parçası olarak 1999 Le Mans galibi BMW V12 LMR’ı sürecek.
Ancak İtalyan efsaneyi iki teker üstünde görmek isteyen hayranlar da unutulmadı; Rossi aynı zamanda 2020 model bir Yamaha M1 de sürecek.
Ralli dünyasından Sebastien Loeb, Sebastien Ogier ve Nasser Al-Attiyah'ın da yer alacağı organizasyonda; Dan Ticktum ise Formula E’nin yeni nesil Gen4 prototip aracını sürerek modern elektrikli yarış teknolojisinin sınırlarını gözler önüne serecek.
Goodwood'da yer alan mevcut Formula 1 pilotları
|
Pilot
|
araçlar
|
Lando Norris
|
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
|
Pierre Gasly
|
Alpine E20
|
Franco Colapinto
|
Alpine E20
|
Isack Hadjar
|
Red Bull RB17
|
Yuki Tsunoda
|
Red Bull RB17
Goodwood'da yer alan eski Formula 1 pilotları
|
Pilot
|
Araçlar
|
Mario Andretti
|
Chevrolet Camaro IROC
|
Michael Andretti
|
Shelby Daytona Coupe
|
Gerhard Berger
|
Benetton B186
|
Thierry Boutsen
|
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
|
David Brabham
|
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
|
Karun Chandhok
|
McLaren M23D, Ford GT MkII
|
Christian Danner
|
Benetton B186
|
Lucas di Grassi
|
Formula E Spark Gen1
|
Derek Bell
|
Porsche 962
|
Damon Hill
|
Williams FW11, Williams FW18
|
Emerson Fittipaldi
|
Buick Regal
|
Patrick Friesacher
|
Red Bull RB18
|
Marc Gene
|
Ferrari SF21
|
Stefan Johansson
|
Ferrari F2008
|
Kazuki Nakajima
|
Toyota GR GT
|
Arturo Merzario
|
Ferrari 156 Sharknose
|
Emanuele Pirro
|
Ferrari 330 P3/412P
|
Bruno Senna
|
McLaren MP4/8B
|
Jean-Eric Vergne
|
DS Techeetah FE19
|
Karl Wendlinger
|
Mercedes-Benz 300 SEL
Goodwood'da dikkat çeken diğer isimler
- Valentino Rossi
- Tom Kristensen
- Romain Dumas
- Sebastien Loeb
- Sebastien Ogier
- Elfyn Evans
- Johan Kristoffersson
- Nasser Al-Attiyah
- Dario Franchitti
- Adrian Newey
- Giacomo Agostini
- Casey Stoner
- Kevin Schwantz
- Colin Edwards
- Davey Todd
- Jamie Whincup
- Kurt Busch
- Benoit Treluyer
Goodwood'daki Formula 1 araçları
|
Yıl
|
Araç
|
1937
|
Mercedes-Benz W125
|
1961
|
Ferrari 156 'Sharknose'
|
1976
|
McLaren-Cosworth M23D
|
1982
|
Williams FW08C
|
1986
|
Williams-Honda FW11
|
1986
|
Benetton-BMW B186
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8B
|
1996
|
Williams FW18
|
2008
|
Ferrari F2008
|
2012
|
Lotus-Renault E20
|
2012
|
Red Bull Racing RB8
|
2022
|
Red Bull Racing RB18
|
2022
|
Mercedes-AMG W13
|
2023
|
McLaren MCL60
|
2025
|
Aston Martin AMR25
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