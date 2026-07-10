2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar

Formula 1’in son dünya şampiyonu Lando Norris podyumlar kazandığı 2023 yapımı McLaren MCL60'ın direksiyonuna geçecek.

Norris ayrıca, McLaren’in önümüzdeki yıl Le Mans 24 Saat yarışında mücadele edecek hiper otomobili MCL-HY’ın ilk gösteriminde aracı halka açık bir şekilde test edecek.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli de festivalin ikonik konuklarından biri. Genç pilot, Perşembe Mercedes otomobiliyle gerçekleştirdiği lastik yakma gösterisiyle hayranların ilgisini topladı.

Alpine ikilisi Pierre Gasly ve Franco Colapinto ise sırayla, 2012 sezonunda Kimi Raikkonen’in Abu Dabi’de zafere taşıdığı V8 motorlu efsanevi Lotus E20 aracının direksiyonuna geçecekler.

Red Bull tarafındaysa genç yetenek Isack Hadjar yer alıyor. Hadjar, Adrian Newey tarafından sadece pist kullanımı için tasarlanan ve 1200 beygir güç üreten RB17 hiper otomobilini bizzat Newey ile asfalta çıkaracak. Yuki Tsunoda da koltuğa geçecek bir diğer isim oluyor.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: JEP / Motorsport Images

Formula 1'in eski şampiyonlarından Mario Andretti ve Emerson Fittipaldi gibi ikonik isimlerin yanı sıra, Le Mans efsaneleri Tom Kristensen ve Derek Bell de Goodwood’da olacak.

Festival boyunca Porsche 962, Ford GT MKII ve McLaren F1 GTR gibi tarihi prototipler piste çıkacak.

Motosiklet dünyasının en büyük efsanesi, 7 kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, otomobil yarışlarına geçişinin bir parçası olarak 1999 Le Mans galibi BMW V12 LMR’ı sürecek.

Ancak İtalyan efsaneyi iki teker üstünde görmek isteyen hayranlar da unutulmadı; Rossi aynı zamanda 2020 model bir Yamaha M1 de sürecek.

Ralli dünyasından Sebastien Loeb, Sebastien Ogier ve Nasser Al-Attiyah'ın da yer alacağı organizasyonda; Dan Ticktum ise Formula E’nin yeni nesil Gen4 prototip aracını sürerek modern elektrikli yarış teknolojisinin sınırlarını gözler önüne serecek.

Goodwood'da yer alan mevcut Formula 1 pilotları

Pilot araçlar Lando Norris McLaren MCL60, McLaren MCL-HY Pierre Gasly Alpine E20 Franco Colapinto Alpine E20 Isack Hadjar Red Bull RB17 Yuki Tsunoda Red Bull RB17

Goodwood'da yer alan eski Formula 1 pilotları

Pilot Araçlar Mario Andretti Chevrolet Camaro IROC Michael Andretti Shelby Daytona Coupe Gerhard Berger Benetton B186 Thierry Boutsen Porsche 962, BMW Sauber F1.07 David Brabham Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S Karun Chandhok McLaren M23D, Ford GT MkII Christian Danner Benetton B186 Lucas di Grassi Formula E Spark Gen1 Derek Bell Porsche 962 Damon Hill Williams FW11, Williams FW18 Emerson Fittipaldi Buick Regal Patrick Friesacher Red Bull RB18 Marc Gene Ferrari SF21 Stefan Johansson Ferrari F2008 Kazuki Nakajima Toyota GR GT Arturo Merzario Ferrari 156 Sharknose Emanuele Pirro Ferrari 330 P3/412P Bruno Senna McLaren MP4/8B Jean-Eric Vergne DS Techeetah FE19 Karl Wendlinger Mercedes-Benz 300 SEL

Goodwood'da dikkat çeken diğer isimler

Valentino Rossi

Tom Kristensen

Romain Dumas

Sebastien Loeb

Sebastien Ogier

Elfyn Evans

Johan Kristoffersson

Nasser Al-Attiyah

Dario Franchitti

Adrian Newey

Giacomo Agostini

Casey Stoner

Kevin Schwantz

Colin Edwards

Davey Todd

Jamie Whincup

Kurt Busch

Benoit Treluyer

Goodwood'daki Formula 1 araçları

Yıl Araç 1937 Mercedes-Benz W125 1961 Ferrari 156 'Sharknose' 1976 McLaren-Cosworth M23D 1982 Williams FW08C 1986 Williams-Honda FW11 1986 Benetton-BMW B186 1993 McLaren-Ford MP4/8 1993 McLaren-Ford MP4/8B 1996 Williams FW18 2008 Ferrari F2008 2012 Lotus-Renault E20 2012 Red Bull Racing RB8 2022 Red Bull Racing RB18 2022 Mercedes-AMG W13 2023 McLaren MCL60 2025 Aston Martin AMR25

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