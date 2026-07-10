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Goodwood Festival of Speed

2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar

Dünyanın en prestijli motor sporları etkinliklerinden biri olan 2026 Goodwood Hız Festivali bu hafta F1 yıldızlarını, dünya şampiyonlarını ve yarış efsanelerini bir araya getiriyor.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Formula 1’in son dünya şampiyonu Lando Norris podyumlar kazandığı 2023 yapımı McLaren MCL60'ın direksiyonuna geçecek.

Norris ayrıca, McLaren’in önümüzdeki yıl Le Mans 24 Saat yarışında mücadele edecek hiper otomobili MCL-HY’ın ilk gösteriminde aracı halka açık bir şekilde test edecek.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli de festivalin ikonik konuklarından biri. Genç pilot, Perşembe Mercedes otomobiliyle gerçekleştirdiği lastik yakma gösterisiyle hayranların ilgisini topladı.

Alpine ikilisi Pierre Gasly ve Franco Colapinto ise sırayla, 2012 sezonunda Kimi Raikkonen’in Abu Dabi’de zafere taşıdığı V8 motorlu efsanevi Lotus E20 aracının direksiyonuna geçecekler.

Red Bull tarafındaysa genç yetenek Isack Hadjar yer alıyor. Hadjar, Adrian Newey tarafından sadece pist kullanımı için tasarlanan ve 1200 beygir güç üreten RB17 hiper otomobilini bizzat Newey ile asfalta çıkaracak. Yuki Tsunoda da koltuğa geçecek bir diğer isim oluyor.

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: JEP / Motorsport Images

Formula 1'in eski şampiyonlarından Mario Andretti ve Emerson Fittipaldi gibi ikonik isimlerin yanı sıra, Le Mans efsaneleri Tom Kristensen ve Derek Bell de Goodwood’da olacak.

Festival boyunca Porsche 962, Ford GT MKII ve McLaren F1 GTR gibi tarihi prototipler piste çıkacak.

Motosiklet dünyasının en büyük efsanesi, 7 kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, otomobil yarışlarına geçişinin bir parçası olarak 1999 Le Mans galibi BMW V12 LMR’ı sürecek.

Ancak İtalyan efsaneyi iki teker üstünde görmek isteyen hayranlar da unutulmadı; Rossi aynı zamanda 2020 model bir Yamaha M1 de sürecek.

Ralli dünyasından Sebastien Loeb, Sebastien Ogier ve Nasser Al-Attiyah'ın da yer alacağı organizasyonda; Dan Ticktum ise Formula E’nin yeni nesil Gen4 prototip aracını sürerek modern elektrikli yarış teknolojisinin sınırlarını gözler önüne serecek.

Goodwood'da yer alan mevcut Formula 1 pilotları 

Pilot
araçlar
Lando Norris
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
Pierre Gasly
Alpine E20
Franco Colapinto
Alpine E20
Isack Hadjar
Red Bull RB17
Yuki Tsunoda
Red Bull RB17

Goodwood'da yer alan eski Formula 1 pilotları

Pilot
Araçlar
Mario Andretti
Chevrolet Camaro IROC
Michael Andretti
Shelby Daytona Coupe
Gerhard Berger
Benetton B186
Thierry Boutsen
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
David Brabham
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
Karun Chandhok
McLaren M23D, Ford GT MkII
Christian Danner
Benetton B186
Lucas di Grassi
Formula E Spark Gen1
Derek Bell
Porsche 962
Damon Hill
Williams FW11, Williams FW18
Emerson Fittipaldi
Buick Regal
Patrick Friesacher
Red Bull RB18
Marc Gene
Ferrari SF21
Stefan Johansson
Ferrari F2008
Kazuki Nakajima
Toyota GR GT
Arturo Merzario
Ferrari 156 Sharknose
Emanuele Pirro
Ferrari 330 P3/412P
Bruno Senna
McLaren MP4/8B
Jean-Eric Vergne
DS Techeetah FE19
Karl Wendlinger
Mercedes-Benz 300 SEL

Goodwood'da dikkat çeken diğer isimler

  • Valentino Rossi
  • Tom Kristensen
  • Romain Dumas
  • Sebastien Loeb
  • Sebastien Ogier
  • Elfyn Evans
  • Johan Kristoffersson
  • Nasser Al-Attiyah
  • Dario Franchitti
  • Adrian Newey
  • Giacomo Agostini
  • Casey Stoner
  • Kevin Schwantz
  • Colin Edwards
  • Davey Todd
  • Jamie Whincup
  • Kurt Busch
  • Benoit Treluyer

Goodwood'daki Formula 1 araçları

Yıl
Araç
1937
Mercedes-Benz W125
1961
Ferrari 156 'Sharknose'
1976
McLaren-Cosworth M23D
1982
Williams FW08C
1986
Williams-Honda FW11
1986
Benetton-BMW B186
1993
McLaren-Ford MP4/8
1993
McLaren-Ford MP4/8B
1996
Williams FW18
2008
Ferrari F2008
2012
Lotus-Renault E20
2012
Red Bull Racing RB8
2022
Red Bull Racing RB18
2022
Mercedes-AMG W13
2023
McLaren MCL60
2025
Aston Martin AMR25

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