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Extreme E / Son dakika

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak

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WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, Extreme E'nin 2021'deki ilk sezonunda, Lewis Hamilton'ın takımı olan X44 adına yarışacak.

Loeb, beş farklı ayağa ev sahipliği yapacak olan şampiyonada, yüksek profilli sürücü kadrosuna katılan bir diğer efsane sürücü oldu. Bu isimlerin arasında iki kez WRC şampiyonu Carlos Sainz Sr, çifte DTM şampiyonu Mattias Ekström ve üç kez Dünya Rallikros şampiyonu Johan Kristoffersson var.

47 yaşındaki Fransız pilot, WRC'deki efsanevi kariyerine ek olarak aynı zamanda Dünya Turing Araçları Şampiyonası'nda, Dünya RX Şampiyonası'nda ve FIA GT Şampiyonası'nda yarış galibi ve derin bir Dakar Rallisi deneyimine sahip. 

Loeb'ün açıklamaları şu şekilde: "X44 takımına katılmak, benim sevdiğim şeyi yapmaya - ki bu da yarışmak - devam etmem için büyük bir fırsat ve elektrikli araçlarda rekabet etmeyi dört gözle bekliyorum. Yakın zamanda aracı sürme fırsatı buldum ve gerçekten inanılmaz bir histi."

"Lewis'in de Formula 1'de yaptıkları beni oldukça etkiliyor, bu yüzden burada onunla beraber çalışacak olmak benim için büyük bir onur."

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Loeb, Ekim ayında Fransa'nın güneyinde bulunan Chateau de Lastours'daki Shakedown'a katılarak standart olan ODYSSEY 21 aracını test etmişti. Bu shakedown'da Loeb'e katılan isimler ise Sainz ve Mercedes AMG Petronas sürücüsü Valtteri Bottas olmuştu. 

X44 takımı aynı zamanda kadın sürücüsünü de tanıttı. Gelecek sene takım adına yarışacak olan kadın pilot, Dakar Rallisi'nin tecrübeli isimlerinden biri olan ve 2015 İspanya Ulusal Karışık Arazi Şampiyonası ikincisi Cristina Gutierrez oldu.

2017'de Gutierrez, Dakar Rallisi'ni bitiren ilk İspanyol kadın oldu - yarışı ise çaylaklar arasında beşinci sırada tamamladı - ve iki yıl sonrasında prototip sınıfında çıktığı yarışta 26. olarak ralliyi tamamladı. Hem Loeb hem de Gutierrez, yakın zamanda ODYSSEY aracını Donington Park'ın off-road alanlarında test etme fırsatı yakaladı. 

X44 Livery

X44 Livery

Photo by: Lewis Hamilton

Hamilton ise şunları söyledi: "X44 takımına Sebastien ve Cristina'yı dahil etmekten mutluluk duyuyorum. Her ikisi de inanılmaz sürücüler ve her yarışta neler yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Cristina, önünde inanılmaz bir geleceğe sahip olan, gelişen bir yetenek ve Sebastien ise çok uzun yıllardır heyecanla izlediğim bir sürücü, bu yüzden her ikisinin de takımımda olmasından dolayı çok gururlu ve heyecanlıyım."

ABT takımı da bu hafta yaptığı açıklamada 1995 Avusturya Turing Car şampiyonu ve Daytona 24 Saat ile Le Mans 24 Saat'te sınıfının galibi olan Claudia Hurtgen'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Hurtgen, Ekström ile beraber ABT adına mücadele edecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Pilotlar Lewis Hamilton , Sébastien Loeb
Editör Matt Kew

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