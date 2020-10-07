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Extreme E / Son dakika

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı

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WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı
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Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Sebastien Loeb, Formula 1 pilotu Valtteri Bottas ve Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne ile birlikte Extreme E aracını test edenler arasındaydı.

Loeb ve Bottas’ın 550 bhp’lik ODYSSEY 21 E-SUV aracını 6 gün boyunca Fransa’nın güneyindeki Chateau de Lastours’da test ettiği bilgisinin başta gizli kalması planlanıyordu.

Fakat Mercedes’in 9 kez Grand Prix galibi pilotu Bottas sosyal medyada seansından görüntüler paylaştı, Hyundai WRC takımından yeni ayrılan Loeb’in de seansta yer aldığı duyuruldu.

XE yönetim kurulu başkanı ve kurucusu Alejandro Agag: “Bu hafta Extreme E için çok önemliydi.” dedi.

“Test parkurundaki her kilometre, önemli bilgiler edinmek için fırsat sağlıyor ve bu durumda biz de tüm imkanlarımızı kullanıp motor sporlarının en büyük ve en saygın isimlerini ODYSSEY 21’i zorlayıp bize gerçek geri bildirimlerini vermeleri için davet etme kararı aldık.”

“Hepsinin oldukça pozitif geri bildirimler vermesi seri adına güven verici.”

“Şu ana kadarki en zor test koşullarında çalışkanlıkları sebebiyle tebrik ve şükranlarımı Spark Racing Technology (XE aracından sorumlu şirket) ekibine sunuyorum.”

“Rahatlıkla bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyebilirim.”

Autosport, tek pilot kontrolündeki aracı test eden ve adı açıklanmayan başka “yüksek profilli pilotlar” olduğunu öğrendi ve bunların, off-road disiplinlerinden üst düzey pilotlar olduğu söylendi.

Testte bulunan isimler arasında iki kez dünya Formula E şampiyonu ve Veloce Racing XE takımının ortak kurucusu Jean-Eric Vergne ve eski Mahindra Formula E takımı pilotu Jerome D’Ambrosio da vardı.

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Eski F1 pilotu D’Ambrosio, “Extreme E aracını denemek benim için tamamen yeni bir deneyimdi,” dedi.

“Tabi ki öncesinde elektrikli araçlar sürdüm, dolayısıyla anında gelen güce alışığım fakat ilk defa off-road sürüyorum ve bu tamamen farklı bir sürüş stili istiyor.”

“Fakat gerçekten zevkli bir deneyimdi, ve parkurda geçirdiğim kısa zamana rağmen şimdiden kendimde büyük gelişmeler görüyorum.”

“Çok iyi bir araç, testin bir parçası olduğum ve aracın kabiliyetlerini deneyebildiğim için çok memnunum.”

Geçtiğimiz hafta XE aracının motokrosvari düzene sahip Chateau de Lastours pistindeki ikinci test sürüşü yapıldı.

SRT’nin, Mart 2021’de başlayacak XE açılış sezonu için onaylanan sekiz takımdan her birine bu ayın sonuna kadar bir araç sağlaması bekleniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Editör Memet Kağan Bilgili

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