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Extreme E / Son dakika

Senegal, Extreme E takvimine eklenen son bölge oldu

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Senegal, Extreme E takvimine eklenen son bölge oldu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Ara 2019 11:51

Senegal, Extreme E yarışlarının gerçekleştirileceği son bölge olarak belirlendi ve serinin takvimi gelecek hafta açıklanacak.

XE, okyanus yarış bölgesi için Senegal’deki Lac Rose’u seçti. Seri ayrıca Himalayalar, Grönland, Suudi Arabistan ve Amazon ormanlarında mücadele edecek ve takvim 17 Aralık’ta açıklanacak.

XE’den yapılan açıklamada, Senegal yarışının “üç gün üzerinden yapılacağını” ve pist tasarımcılarının “en zorlu ve heyecanlı yarış aksiyonunu sağlayan parkur düzeni seçeneklerini dikkatle seçmekle görevlendirildiği” belirtildi.

Açıklamada ayrıca, serinin Lac Rose (Retba Gölü olarak da biliniyor) çevresindeki mevcut yollarda da yarışılacağı ve parkur tasarımının yerel çevreye en az zarar verecek şekilde yapılacağı da belirtildi.

Serinin kurucusu Alejandro Agag, “Senegal’in, okyanus bölgesindeki yarışımız olacağını doğrulamaktan çok memnunum. Burası olağanüstü doğal güzelliklere sahip bir yer, ancak dünyadaki kıyı bölgelerinin çoğu gibi, iklim sorunlarından dolayı ciddi bir tehdit altında.”

“Bu sahil şeridi, her sene 3, 4 metre kaybediyor; Kuzey Kutup Bölgesi’nin 6500 km uzaklıkta olmasına rağmen Grönland’da eriyen buzullar da buna önemli derecede katkıda bulunuyor.”

“Extreme E’nin spor taraftarlarına, yarış bölgelerimizdeki ve ötesindeki topluluklar ve yönetimlerle birlikte küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sınırlandırmak için beraber bir çaba içinde iklim konusundaki çalışmalarını arttırmaları için ilham vereceğini umuyoruz.” dedi.

XE’nin ODYSSEY 21 prototip aracı testleri tamamladı ve 2020 Dakar Rallisi’nin tek bir etabında yer alacağı açıklanmıştı.

Ayrıca serinin takımları, sürücüleri ve ortakları hakkında güncellemeler önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

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Editör Tom Errington

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