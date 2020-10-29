Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”

35 yaşındaki iki isim, 2013’ten Alman pilotun 2016’da şampiyonluğunu alıp emekliye ayrılmasına kadar takım arkadaşıydılar.

Rosberg aynı zamanda Hamilton’un rekorunu kırdığı, 2010-12 yılları arasında Ferrari’den emekliliği sonrasında spora geri dönen Michael Schumacher’ın da takım arkadaşıydı.

İki pilotun da kendi takımlarıyla katıldığı Extreme E tamamen elektrikli off-road serisinin açılışında Reuters’a konuşan Nico Rosberg, “Başardıklarına çok büyük saygı duyuyorum.”

“Onun gibi inanılmaz bir pilot olmak ayrı bir şey. Her sene o seviyede kalıp domine ederek herkesin geçmesi gereken sürücü olmak ayrı bir şey ve bu gerçekten zor.”

“Sadece Formula 1’de değil tüm spor dalları için en büyük başarılardan biri olarak tarihe geçecek. Ona sadece şapkamı çıkarabiliyorum.” dedi.

Rosberg aynı zamanda tarihin en başarılı F1 pilotunu yendiği için çok gururlu olduğunu da söyledi.

Alman pilot aynı zamanda Schumacher ve Hamilton arasında ayrım yapmanın zor olduğunu, ikisinin de aynı derecede efsane olduğunu söyledi.

Bir kez dünya şampiyonu ekledi: “Aynı zamanda Lewis’in sosyal medyasını dünyaya katkıda bulunmak için kullanmasını çok havalı buluyorum. Gerçekten ileriye bakıyor, geleceği düşünüyor... Bunun için de çok saygı duyuyorum.”

“Formula 1’in en iyisi olma çılgınlığının arasında yine de büyük resmi görmeye zaman ayırmasını çok saygı duyulacak bir hareket olarak görüyorum.”

F1’in tek siyahi pilotu Hamilton, ırksal adalet kampanyalarına da destek vermekte ve yarış öncelerinde diz çökerken “Black Lives Matter” (Siyahilerin hayatları önemli) yazılı tişörtler giyiyor.

Geçtiğimiz Pazar Portekiz Grand Prix’si öncesinde televizyon röportajı sırasında Nijerya’daki polis şiddetini protesto eden bir tişört giymişti.

Bir vegan olarak ise hayvan hakları hakkında konuştu, daha sürdürülebilir bir spor için uğraşıyor ve motor sporlarının bir çok yönden (Irk, din, köken) daha çeşitli olması için bir komisyon kurdu.

Zorlu bölgelerde yarışarak küresel ısınmanın etkilerini vurgulamayı hedefleyen bir spor olan Extreme E ise Hamilton’un ilk takım sahipliği deneyimi olacak.

Rosberg, iki pilotun da yarışmadığı halde sıkı rakipler olacaklarını ama aynı hedefi taşıyacaklarını söyledi.

Berlin’deki geleneksel Greentech festivalinin kurucusu Rosberg, “Sürdürülebilir yarış sporlarının bir parçası olmak istiyorum. Platformun pozitif değişim için kullanıldığı bir motor sporunda olmak istiyorum.”

“Benim için en önemli element o, sadece eğlence için değil değişim için sürmemiz. Platformu teknolojiyi yenilikçiliğe yönlendirmek için kullanıyoruz, mesela iklim değişikliğinin önemini kamuoyuna duyurmak için.”

“Lewis’in sürdürülebilirlik adına benim yolumdan gelmesini görmek güzel bir şey, ben 4 yıl önceki emekliliğimden beri bu hedefle ilerliyorum.”

Rosberg, kendisi ve 13 yaşında karting yaparken de takım arkadaşı olan Hamilton’un aynı derecede galibiyet hırsına sahip olduklarını söylüyor.

“İşin güzelliği burada. Rekabetçiliğimiz ve rakipliğimiz bu şampiyonada pozitif değişim için bir etken olacak.”

“Umuyoruz ki ilgi çekici yarışlar, mücadeleler ve rakiplerin bir sonucu olarak daha çok farkındalık yaratabilir ve daha fazla etkiye sahip olabiliriz.”