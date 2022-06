Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı

Rosberg, takımının Rosberg X Racing aracını, ünlü F1 pistine ve takım merkezine yakın olan Nürburgring Offroad Park'ta sürdü.

Rosberg, "Bu harika bir deneyimdi. "Aracın gücüne inanamıyorum. Off-road sürüşü çok eğlenceli." dedi.

Rosberg, 2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan günler sonra spordan ayrıldı ve o zamandan beri yarışmadı.

Rosberg, kısa bir süre Robert Kubica'nın menajerliğini yaparak, Formula E yatırımcısı olarak ve ara sıra Sky Sports F1'de analist olarak görev alarak motor sporlarıyla aktif olarak ilgilenmeye devam etti.

Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, and Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Rosberg X Racing, 1st position, celebrate with their team on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images