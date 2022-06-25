Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar
Extreme E Haberler

Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı

Eski Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, bu hafta sahibi olduğu Extreme E takımının deneme sürüşü için kokpite geri döndü.

Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı
Haberi dinle

Rosberg, takımının Rosberg X Racing aracını, ünlü F1 pistine ve takım merkezine yakın olan Nürburgring Offroad Park'ta sürdü.

Rosberg, "Bu harika bir deneyimdi. "Aracın gücüne inanamıyorum. Off-road sürüşü çok eğlenceli." dedi.

Rosberg, 2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan günler sonra spordan ayrıldı ve o zamandan beri yarışmadı.

Rosberg, kısa bir süre Robert Kubica'nın menajerliğini yaparak, Formula E yatırımcısı olarak ve ara sıra Sky Sports F1'de analist olarak görev alarak motor sporlarıyla aktif olarak ilgilenmeye devam etti.

Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, and Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Rosberg X Racing, 1st position, celebrate with their team on the podium

Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, and Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Rosberg X Racing, 1st position, celebrate with their team on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar
Önceki haber

Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar

Son Haberler

Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı
Extreme E Extreme E

Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı

Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar
Extreme E Extreme E

Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar

Desert X-Prix: Rosberg X Racing takımı kazandı, McLaren büyük bir kaza atlattı
Extreme E Extreme E

Desert X-Prix: Rosberg X Racing takımı kazandı, McLaren büyük bir kaza atlattı

Button'ın takımı 2022'de de Extreme E'de mücadele edecek
Extreme E Extreme E

Button'ın takımı 2022'de de Extreme E'de mücadele edecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.