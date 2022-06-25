Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı
Eski Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, bu hafta sahibi olduğu Extreme E takımının deneme sürüşü için kokpite geri döndü.
Rosberg, takımının Rosberg X Racing aracını, ünlü F1 pistine ve takım merkezine yakın olan Nürburgring Offroad Park'ta sürdü.
Rosberg, "Bu harika bir deneyimdi. "Aracın gücüne inanamıyorum. Off-road sürüşü çok eğlenceli." dedi.
Rosberg, 2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan günler sonra spordan ayrıldı ve o zamandan beri yarışmadı.
Rosberg, kısa bir süre Robert Kubica'nın menajerliğini yaparak, Formula E yatırımcısı olarak ve ara sıra Sky Sports F1'de analist olarak görev alarak motor sporlarıyla aktif olarak ilgilenmeye devam etti.
Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, and Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Rosberg X Racing, 1st position, celebrate with their team on the podium
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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