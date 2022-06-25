Rosberg, Extreme E aracıyla deneme sürüşü yaptı

Rosberg, takımının Rosberg X Racing aracını, ünlü F1 pistine ve takım merkezine yakın olan Nürburgring Offroad Park'ta sürdü.

Rosberg, "Bu harika bir deneyimdi. "Aracın gücüne inanamıyorum. Off-road sürüşü çok eğlenceli." dedi.

Rosberg, 2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan günler sonra spordan ayrıldı ve o zamandan beri yarışmadı.

Rosberg, kısa bir süre Robert Kubica'nın menajerliğini yaparak, Formula E yatırımcısı olarak ve ara sıra Sky Sports F1'de analist olarak görev alarak motor sporlarıyla aktif olarak ilgilenmeye devam etti.

Rosberg, bir noktada Formula E ile daha fazla ilgilenmek istiyordu ancak bunun yerine Extreme E'de bir takım kurmaya odaklandı.

Şampiyonada ayrıca Rosberg'in eski takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ın da takımı yer alıyor.

Eski F1 şampiyonu Jenson Button, 2021 sezonunda seride yarışan en büyük isimdi ancak bu yıl katılımcı olmadı.

Tamamen elektrikli SUV araçlar için bir off-road şampiyonası olan Extreme E'nin ikinci sezonu, Temmuz ayının başında Sardunya'da devam edecek.

Rosberg'in takımı serinin 2021'deki ilk şampiyonasını kazandı ve yeni sezona, Suudi Arabistan'daki ilk yarışı kazanarak başladı.