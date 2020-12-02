Rosberg Extreme E takımı için Kristoffersson'la anlaştı

Mercedes’in 2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, babası Keke’nin DTM şampiyonu takımı Rosberg Racing’in bir kolu olarak Rosberg Xtreme Racing takımını XE’de yarışmak için oluşturdu.

RXR şu anda, seri tarafından zorunlu kılınan 1 erkek 1 kadın diziliminin erkek yarısını doldurmak adına Kristoffersson’la anlaşarak İsveçli yarışçıyla Mart 2021’de yarışmaya başlayacak.

32 yaşındaki Kristoffersson geçtiğimiz hafta Nürburgring’deki yarış iptal edilince gecikmiş bir şekilde 2020 Dünya Rallikros şampiyonu unvanını kazandı.

24 kez Dünya RX etkinliği galibi İsveçli yarışçı açıklama sonrasında şunları söyledi: “Rosberg Xtreme Racing takımına katılmaktan inanılmaz gurur duyuyorum.”

“Extreme E yepyeni bir yarış serisi ve önemli bir mesajı yaymak adına bazı inanılmaz yerleri ziyaret edeceğiz, bu sebeple bunun bir parçası olmak benim için çok heyecan verici.”

“Bir sürücü olarak her zaman galiplerle çevirili olmak istersiniz. Nico’da ve kurduğu takımda, kazanmaya kararlı bir takım yer alıyor.”

“Mart 2021’de sezon başlamadan önce yapmamız gereken çok şey var, ama başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Kristoffersson ve yakında açıklanacak kadın takım arkadaşı, standart bir şekilde tüm takımların kullanacağı ODYSSEY 21 E-SUV'yi gelecek hafta Almanya’da kullanacak.

XE’nin adından çokça söz ettiren kardeş serisi Formula E’de de hissedar olan Rosberg: “Johan’ın yeteneğindeki bir sürücüyü RXR ailesine katmaktan çok mutluyuz.” dedi.

“Eski bir sürücü ve şimdi bir takım kurucusu olarak Johan’ın şu ana kadar motor sporlarında başardıklarına çok saygı duyuyorum ve onun hikayesinin sonraki bölümü olmayı dört gözle bekliyorum.”

“Johan’da takımızın yarış tutkusu ve pozitif sosyal değişiklik oluşturma kararlılığına katkıda bulunacak, dünyanın en iyi off-road sürücülerinden biri yatıyor.”

RXR takım patronu Kimmo Liimatainen ekledi: “Johan’ın yeteneğine sahip bir sürücüyü etkilemek RXR için heyecan verici bir gelişme. Johan kariyeri boyunca birçok alanda ilerlemiş ve kendisiyle birlikte takımı hazırlayacak ve takımın ilk Extreme E sezonunun hem öncesinde hem sırasında en yüksek seviyede performans göstermesini sağlayacak derecede tecrübeyi takıma getiriyor. ”