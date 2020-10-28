Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Thinking Forward
Konu

Thinking Forward

Başa Dön
Önceki
Extreme E / Röportaj

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

2016 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra aldığı emeklilik kararıyla herkesi şoke eden Nico Rosberg, insanların gözü önünde olmaya devam etti. Ve bu aktivitesinin tamamını elektrikli ve sürdürülebilir işlere yoğunlaştırdı, bunu da tamamen elektrikli FIA Formula E serisinin hissedarı ve Greentech Festivali'nin kurucusu olarak yaptı.

Şu anda ise, yeni kurulan Extreme E serisinde takım sahibi olacak olan Rosberg, eski takım arkadaşı ve büyük rakibi Lewis Hamilton'a ve pek çok ABD yarış efsanesine karşı yarışacak. 

Bir amaç yaratma uğruna üreticiler ve sponsorlar, spordaki baskılarını artırırken, Rosberg'in sporun geleceği ile ilgili olan görüşü ne ve içten yanmalı motorlar bu gelecekte bir yere sahipler mi?

Extreme E prototype

Extreme E prototype

Fotoğraf: Extreme E

Nico, yakın zamanda bir Extreme E takımı kurdun, bir platform ve yarış serisi olarak seni Extreme E'ye katılmaya iten ne oldu?

Seri inanılmaz bir geçiş alanına sahip, her yarışta dört aracın gridde beraber yan yana start alacağı inanılmaz tekerlek tekerleğe yarışlar izleyeceğiz. Bu yüzden oldukça fazla tekerlek tekerleğe çarpışma olacak, eminim ki izlemesi çok eğlenceli olacak ve aynı zamanda pozitif bir etki yaratmak için, iklim değişikliğinin verdiği hasarı tersine çevirmek için bir fırsat yakalayacağız. Bunu yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Ancak hedefimiz bu.

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yakın mücadele hakkında konuştun, buradaki en önemli hikayelerden biri ise Nico Rosberg ve Lewis Hamilton rekabetinin geri dönüyor olması, ki F1 kariyerinin son birkaç senesinde oldukça önemli bir noktadaydı, takım sahipleri olarak direksiyonun arkasında olduğunuz kadar kenarda da mücadeleci olacak mısınız?

Evet, bunun çok ama çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Lewis'in Extreme E'ye katıldığını duyduğumda çok heyecanlandım, çünkü tabii ki de büyük bir kitleye sahip. Bu da gayet iyi bir şey ve şu anda da aynı pistte takım sahipleri olarak birbirimizle mücadele edeceğiz. Çok heyecanlı. Aynı zamanda da bir nevi bir araya gelip iklim değişikliğine karşı mücadele veriyor olacağız.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, with his family

Nico Rosberg, Mercedes AMG, with his family

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Her ikiniz birden bunun hakkında samimisiniz. Ve bu seriye katılan diğer insanlar da öyle duruyorlar; tüm motor sporları camiasından farklı insanlar, özellikle Zak Brown, Michael Andretti, Chip Ganassi gibi Amerikalılar - bu durumun, Extreme E hakkında ne söylediğini düşünüyorsun?

Öncelikle bu, herkesin kendi yapması gerekeni yapma konusunda daha çok farkında olduğunu söylemekte. Çünkü iklim değişikliği, karşı karşıya olduğumuz büyük bir kriz. Ve bu herkesi etkiliyor. Aynı zamanda şirketler de kendilerinin dahil olması gerektiğini, kendi içlerinde de değişiklik yapmaları gerektiğini anladılar. Hiç kimse bundan uzaklaşma lüksüne sahip değil. Ve aynı zamanda Extreme E'nin başarılı olacağının en büyük sebebi de bu, serinin güzel bir geçiş alanına sahip olması, yarışma ve iyi bir şeyler yapma fırsatını ortaya koyuyor olması. Chip Ganassi gibi anlayışlı ve şirketinin geleceği için iyi bir konumlama yapmanın öneminin farkında olan kararlı insanları görmek inanılmaz. Ve bu da oldukça güçlü bir şeydi. 

Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula E'de hissedar olarak, Greentech Festivali'ni kurarak pek çok sürdürülebilir girişime yatırım yaptın. Yarışlardaki geçmişin göz önüne alındığında burada sanırım ideal insansın, şu soruyu cevaplamak gerekirse: Motor sporlarının geleceğini nasıl görüyorsun? İçten yanmalı motorların geleceği nasıl? Hatta hibrit motorların?

Evet, çok iyi bir soru. Öncelikle, motor sporları iyiyi taşımak için bir platform olma fırsatına sahip ve bizim de bu yöne ilerlememiz gerekiyor. Motor sporları ve Formula 1 bunu yapıyor, 2025'e kadar tüm organizasyonları karbon emisyonundan ayırmak ve 2030'a kadar tüm sporu buna dönüştürmek gibi. Ancak bu, sadece spor olarak yaptıkları bir şey. Aynı zamanda farkındalık yaratarak da önemli bir rol oynamaları gerekiyor. Ve bu bakımdan da F1 büyük bir fırsata sahip, örnek vermek gerekirse biyo yakıtlar ve sentetik yakıtların gelişiminde F1 büyük bir rol oynayabilir. Bu, F1 için inanılmaz olabilirdi. Çünkü burada büyük bir gelecek var. 

Aynı zamanda, onların CO2 nötr olacağını biliyoruz, içeri giren CO2'nin gelişimi ise dışarı çıkan CO2'ye eşit. Bu da bir fırsat ve eğer bunu yaratmayı başarırlarsa, daha uzun bir süre içten yanmalı motorlar kullanılabilir. Ve buna paralel olarak bir elektrik çözümü geliştiriyoruz, elektrik devinimi, ki bu da hibrit motordan daha sürdürülebilir değil, çünkü yeniden şarj etme için gereken enerjinin çoğu kömürlü enerji istasyonlarından geliyor, yani tüm bu enerji değişiminin yaşanması gerekiyor. İşte bu yüzden de E devinimin büyük bir taraftarıyım ve yatırım aktivitelerimin çoğunu devinime yaptım.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Extreme E serisinin en ilgi çekici yanlarından biri, sıfır emisyonlu elektrikli şarj fikri. Eğer bu şekilde yapmasalardı biraz yanlış olabilirdi, çünkü elektrikli buggy araçlarını iklim değişikliğinden etkilenen yerlere götürünce, iklim değişikliğine daha çok katkı sağlamak mantıklı durmazdı. Bu teknoloji seni heyecanlandıran bir şey mi? Ve ikinci sorum ise, bu da diğer motor sporları serileri için geliştirilebilecek bir şey olabilir mi?

Bu, Extreme E tanıtımının benim için belki de en önemli anlarından biriydi - araçları şarj etmek için herhangi bir yerleşke veya dizel jeneratör kullanılmayacak. Araçlar güneş enerjisi kaynağını kullanacak ve daha sonrasında su ve elektrik yaratmak için hidrojen kullanılacak. Bu, kendi başına oldukça karmaşık, enerji yüklü bir süreç. Ancak bunu yaratmak için gereken enerji partnerini ve teknolojiyi bulmak gerçekten inanılmaz, padoğun St Helena ile  - padok gemisi - gezecek olması, yani araçları ve tüm materyalleri, aynı zamanda da tüm teknolojik aletleri kendi içerisinde barındırması, bence gerçekten çok önemli. Ve bu da inanılmaz bir haber. 

Nico Rosberg, Williams on the podium

Nico Rosberg, Williams on the podium

Fotoğraf: Sutton Images

Tabii ki de, başarılı olmak için serinin heyecan verici olması lazım, serinin senin ve Lewis gibi ve diğer takım sahipleri ve sürücülerin kendi kitlelerini kullanarak izleyici çekmesi gerekiyor ve daha sonrasında da eğlence ile eğitim ve bilim projeleri arasında doğru dengeyi yakalaması gerekiyor. Bu, senin de içerisinde olacağını düşündüğün bir şey mi? Ve bu dengeyi kurmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorsun?

Tabii ki de, temelde efsane yarışlar olması gerekiyor. Ve üzerine inşa edilen şey de bu. Bilmiyorum Dünya Rallikros yarışlarını izlediniz mi, 6 araç yarışa birbirlerinin yanında başlıyor. Oldukça aksiyonlu bir şey ve Extreme E de temelini biraz bundan alıyor. Yani ne zaman yarışa çıkacak olsak, yan yana dört tane araç olacak. Ve lastikler birbirine çarpacak, bence bu da oldukça heyecanlı olacak. Aynı zamanda sürücü değişikliği de yapacağız.

Her yarış iki turdan oluşuyor ve sürücü başına bir tur atılması gerekiyor, yarışın ortasında da sürücü değişikliği oluyor. Bu sürücü değişikliği kesinlikle heyecan verici bir tat katacak. Aynı zamanda bir oyunlaştırma durumu da söz konusu, Formula E'den de bildiğimiz gibi, yarışın içine sanal gerçeklik elementleri yerleştirilmiş durumda. Ve Alejandro Agag'ı tanıyoruz, kendisi yarışları nasıl heyecanlı yapması gerektiğini biliyor. 

Podium: race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, third place Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Podium: race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, third place Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sutton Images

Sen motor sporlarına geleneksel şekilde adım attın, kariyerinin tamamında petrol kullandığın araçları sürdün. Ancak şu an seneler sonra sen, bir elektrik öncüsüsün, bu seriye dahil oldun, oyunlaştırma hakkında konuşuyorsun. Bunun nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsun. Yani gelecekte geleneksek motor sporlarına, nostaljiye, tarihi yarışlara yer var mı? Yoksa bu yapılan her şey insanları heyecanlandırmak ve şirketlerin sponsor olmasını sağlamak için mi yapılacak?

Ben, bir şeylerin "kenara atılmaması" veya "iptal" edilmemesi kısmına çok fazla girmememiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Bence her zaman tarihi yarışlara ihtiyaç olacak, orada çok fazla tutku var. Ve bu da gayet güzel. O bizim geçmişimiz. Ancak aynı zamanda şu anda ileriye gitme fırsatımız var. Ve ben, pek çok insanlar beraber bunu dünyanın her alanında görüyorum, özellikle motor sporlarında da. Bu alanın da en önündeyim. Ve bence bu gayet normal. Her iki dünya birden var olabilir. Elimizdeki yeni ürünlerle ve yeni serilerle iyi bir iş yaptığımız sürece, bunun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. 

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03 crosses the line to win the race

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03 crosses the line to win the race

Fotoğraf: Sutton Images

Bu konuya ve yarış araçlarını iklim değişikliğinden etkilenen alanlara götürmeye kuşkuyla yaklaşanlar olacaktır. Senin de önceden söylediğin gibi, motor sporları teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve değişimi tanıtmak için iyi bir fırsata sahip. Bunun eşi benzeri yok, ancak spora karşı da olan bir takım negatif bakış açıları var. Bu yüzden motor sporlarının iyi amaçlar için iyi bir platform olduğuna gerçekten inanıyor musun? 

Evet tabii ki de, buna %100 inanıyorum. Unutmayalım ki Formula 1 bile geçmişte devinim sektörüne büyük katkılar sağladı. Turboları geliştirme konusunda kesinlikle bir öncü oldular, ki bu sistem de motorları oldukça verimli bir hâle getirdi. Tüm bu hibrit teknolojisini geliştirmede bir öncü oldular, ki şu anda pek çok araç üreticisi yol araçlarında bu sistemi kullanıyorlar.

F1 her zaman iyi bir şeyler ortaya koydu, belki de daha çok bu konu hakkında konuşmalılar. Biz bunu biliyoruz, özellikle ileriye gitmeye başladığımız andan beri. Bu yüzden evet, motor sporları kendini bu amaca göre konumlandırmalı. Motor sporlarının elinde olan kitleye hitap etmesi için, geleceğimizi daha sürdürülebilir yapma üzerine atıldığımız bu maceraya insanları dahil etme konusunda inanılmaz büyük bir fırsatı.

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'

Önceki haber

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Pilotlar Nico Rosberg
Editör James Allen

Çok Okunanlar Bugün

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor
eSpor eSpor / Son dakika

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"
Extreme E Extreme E / Röportaj

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

Resmi: Gasly, 2021'de AlphaTauri'de devam edecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Gasly, 2021'de AlphaTauri'de devam edecek!

Son Haberler

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"
XES Extreme E / Röportaj

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'
XES Extreme E / Son dakika

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'

Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!
XES Extreme E / Son dakika

Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!

Extreme E, 'GridPlay' konseptini duyurdu
XES Extreme E / Son dakika

Extreme E, 'GridPlay' konseptini duyurdu

Çok Okunanlar

1
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

26dk
2
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

3
Formula 1

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"

2s
4
Formula 1

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!

5
Extreme E

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

47dk

Son Haberler

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"
XES

Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'
XES

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'

Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!
XES

Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!

Extreme E, 'GridPlay' konseptini duyurdu
XES

Extreme E, 'GridPlay' konseptini duyurdu

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı
XES

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.