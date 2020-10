Rosberg: "Extreme E, Hamilton'ı ve beni iyi bir amaç için bir araya getiriyor"

Şu anda ise, yeni kurulan Extreme E serisinde takım sahibi olacak olan Rosberg, eski takım arkadaşı ve büyük rakibi Lewis Hamilton'a ve pek çok ABD yarış efsanesine karşı yarışacak.

Bir amaç yaratma uğruna üreticiler ve sponsorlar, spordaki baskılarını artırırken, Rosberg'in sporun geleceği ile ilgili olan görüşü ne ve içten yanmalı motorlar bu gelecekte bir yere sahipler mi?

Extreme E prototype Fotoğraf: Extreme E

Nico, yakın zamanda bir Extreme E takımı kurdun, bir platform ve yarış serisi olarak seni Extreme E'ye katılmaya iten ne oldu?

Seri inanılmaz bir geçiş alanına sahip, her yarışta dört aracın gridde beraber yan yana start alacağı inanılmaz tekerlek tekerleğe yarışlar izleyeceğiz. Bu yüzden oldukça fazla tekerlek tekerleğe çarpışma olacak, eminim ki izlemesi çok eğlenceli olacak ve aynı zamanda pozitif bir etki yaratmak için, iklim değişikliğinin verdiği hasarı tersine çevirmek için bir fırsat yakalayacağız. Bunu yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Ancak hedefimiz bu.

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yakın mücadele hakkında konuştun, buradaki en önemli hikayelerden biri ise Nico Rosberg ve Lewis Hamilton rekabetinin geri dönüyor olması, ki F1 kariyerinin son birkaç senesinde oldukça önemli bir noktadaydı, takım sahipleri olarak direksiyonun arkasında olduğunuz kadar kenarda da mücadeleci olacak mısınız?

Evet, bunun çok ama çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Lewis'in Extreme E'ye katıldığını duyduğumda çok heyecanlandım, çünkü tabii ki de büyük bir kitleye sahip. Bu da gayet iyi bir şey ve şu anda da aynı pistte takım sahipleri olarak birbirimizle mücadele edeceğiz. Çok heyecanlı. Aynı zamanda da bir nevi bir araya gelip iklim değişikliğine karşı mücadele veriyor olacağız.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, with his family Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Her ikiniz birden bunun hakkında samimisiniz. Ve bu seriye katılan diğer insanlar da öyle duruyorlar; tüm motor sporları camiasından farklı insanlar, özellikle Zak Brown, Michael Andretti, Chip Ganassi gibi Amerikalılar - bu durumun, Extreme E hakkında ne söylediğini düşünüyorsun?

Öncelikle bu, herkesin kendi yapması gerekeni yapma konusunda daha çok farkında olduğunu söylemekte. Çünkü iklim değişikliği, karşı karşıya olduğumuz büyük bir kriz. Ve bu herkesi etkiliyor. Aynı zamanda şirketler de kendilerinin dahil olması gerektiğini, kendi içlerinde de değişiklik yapmaları gerektiğini anladılar. Hiç kimse bundan uzaklaşma lüksüne sahip değil. Ve aynı zamanda Extreme E'nin başarılı olacağının en büyük sebebi de bu, serinin güzel bir geçiş alanına sahip olması, yarışma ve iyi bir şeyler yapma fırsatını ortaya koyuyor olması. Chip Ganassi gibi anlayışlı ve şirketinin geleceği için iyi bir konumlama yapmanın öneminin farkında olan kararlı insanları görmek inanılmaz. Ve bu da oldukça güçlü bir şeydi.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula E'de hissedar olarak, Greentech Festivali'ni kurarak pek çok sürdürülebilir girişime yatırım yaptın. Yarışlardaki geçmişin göz önüne alındığında burada sanırım ideal insansın, şu soruyu cevaplamak gerekirse: Motor sporlarının geleceğini nasıl görüyorsun? İçten yanmalı motorların geleceği nasıl? Hatta hibrit motorların?

Evet, çok iyi bir soru. Öncelikle, motor sporları iyiyi taşımak için bir platform olma fırsatına sahip ve bizim de bu yöne ilerlememiz gerekiyor. Motor sporları ve Formula 1 bunu yapıyor, 2025'e kadar tüm organizasyonları karbon emisyonundan ayırmak ve 2030'a kadar tüm sporu buna dönüştürmek gibi. Ancak bu, sadece spor olarak yaptıkları bir şey. Aynı zamanda farkındalık yaratarak da önemli bir rol oynamaları gerekiyor. Ve bu bakımdan da F1 büyük bir fırsata sahip, örnek vermek gerekirse biyo yakıtlar ve sentetik yakıtların gelişiminde F1 büyük bir rol oynayabilir. Bu, F1 için inanılmaz olabilirdi. Çünkü burada büyük bir gelecek var.

Aynı zamanda, onların CO2 nötr olacağını biliyoruz, içeri giren CO2'nin gelişimi ise dışarı çıkan CO2'ye eşit. Bu da bir fırsat ve eğer bunu yaratmayı başarırlarsa, daha uzun bir süre içten yanmalı motorlar kullanılabilir. Ve buna paralel olarak bir elektrik çözümü geliştiriyoruz, elektrik devinimi, ki bu da hibrit motordan daha sürdürülebilir değil, çünkü yeniden şarj etme için gereken enerjinin çoğu kömürlü enerji istasyonlarından geliyor, yani tüm bu enerji değişiminin yaşanması gerekiyor. İşte bu yüzden de E devinimin büyük bir taraftarıyım ve yatırım aktivitelerimin çoğunu devinime yaptım.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Extreme E serisinin en ilgi çekici yanlarından biri, sıfır emisyonlu elektrikli şarj fikri. Eğer bu şekilde yapmasalardı biraz yanlış olabilirdi, çünkü elektrikli buggy araçlarını iklim değişikliğinden etkilenen yerlere götürünce, iklim değişikliğine daha çok katkı sağlamak mantıklı durmazdı. Bu teknoloji seni heyecanlandıran bir şey mi? Ve ikinci sorum ise, bu da diğer motor sporları serileri için geliştirilebilecek bir şey olabilir mi?

Bu, Extreme E tanıtımının benim için belki de en önemli anlarından biriydi - araçları şarj etmek için herhangi bir yerleşke veya dizel jeneratör kullanılmayacak. Araçlar güneş enerjisi kaynağını kullanacak ve daha sonrasında su ve elektrik yaratmak için hidrojen kullanılacak. Bu, kendi başına oldukça karmaşık, enerji yüklü bir süreç. Ancak bunu yaratmak için gereken enerji partnerini ve teknolojiyi bulmak gerçekten inanılmaz, padoğun St Helena ile - padok gemisi - gezecek olması, yani araçları ve tüm materyalleri, aynı zamanda da tüm teknolojik aletleri kendi içerisinde barındırması, bence gerçekten çok önemli. Ve bu da inanılmaz bir haber.

Nico Rosberg, Williams on the podium Fotoğraf: Sutton Images

Tabii ki de, başarılı olmak için serinin heyecan verici olması lazım, serinin senin ve Lewis gibi ve diğer takım sahipleri ve sürücülerin kendi kitlelerini kullanarak izleyici çekmesi gerekiyor ve daha sonrasında da eğlence ile eğitim ve bilim projeleri arasında doğru dengeyi yakalaması gerekiyor. Bu, senin de içerisinde olacağını düşündüğün bir şey mi? Ve bu dengeyi kurmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorsun?

Tabii ki de, temelde efsane yarışlar olması gerekiyor. Ve üzerine inşa edilen şey de bu. Bilmiyorum Dünya Rallikros yarışlarını izlediniz mi, 6 araç yarışa birbirlerinin yanında başlıyor. Oldukça aksiyonlu bir şey ve Extreme E de temelini biraz bundan alıyor. Yani ne zaman yarışa çıkacak olsak, yan yana dört tane araç olacak. Ve lastikler birbirine çarpacak, bence bu da oldukça heyecanlı olacak. Aynı zamanda sürücü değişikliği de yapacağız.

Her yarış iki turdan oluşuyor ve sürücü başına bir tur atılması gerekiyor, yarışın ortasında da sürücü değişikliği oluyor. Bu sürücü değişikliği kesinlikle heyecan verici bir tat katacak. Aynı zamanda bir oyunlaştırma durumu da söz konusu, Formula E'den de bildiğimiz gibi, yarışın içine sanal gerçeklik elementleri yerleştirilmiş durumda. Ve Alejandro Agag'ı tanıyoruz, kendisi yarışları nasıl heyecanlı yapması gerektiğini biliyor.

Podium: race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, third place Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Sutton Images

Sen motor sporlarına geleneksel şekilde adım attın, kariyerinin tamamında petrol kullandığın araçları sürdün. Ancak şu an seneler sonra sen, bir elektrik öncüsüsün, bu seriye dahil oldun, oyunlaştırma hakkında konuşuyorsun. Bunun nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsun. Yani gelecekte geleneksek motor sporlarına, nostaljiye, tarihi yarışlara yer var mı? Yoksa bu yapılan her şey insanları heyecanlandırmak ve şirketlerin sponsor olmasını sağlamak için mi yapılacak?

Ben, bir şeylerin "kenara atılmaması" veya "iptal" edilmemesi kısmına çok fazla girmememiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Bence her zaman tarihi yarışlara ihtiyaç olacak, orada çok fazla tutku var. Ve bu da gayet güzel. O bizim geçmişimiz. Ancak aynı zamanda şu anda ileriye gitme fırsatımız var. Ve ben, pek çok insanlar beraber bunu dünyanın her alanında görüyorum, özellikle motor sporlarında da. Bu alanın da en önündeyim. Ve bence bu gayet normal. Her iki dünya birden var olabilir. Elimizdeki yeni ürünlerle ve yeni serilerle iyi bir iş yaptığımız sürece, bunun gayet iyi olduğunu düşünüyorum.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03 crosses the line to win the race Fotoğraf: Sutton Images

Bu konuya ve yarış araçlarını iklim değişikliğinden etkilenen alanlara götürmeye kuşkuyla yaklaşanlar olacaktır. Senin de önceden söylediğin gibi, motor sporları teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve değişimi tanıtmak için iyi bir fırsata sahip. Bunun eşi benzeri yok, ancak spora karşı da olan bir takım negatif bakış açıları var. Bu yüzden motor sporlarının iyi amaçlar için iyi bir platform olduğuna gerçekten inanıyor musun?

Evet tabii ki de, buna %100 inanıyorum. Unutmayalım ki Formula 1 bile geçmişte devinim sektörüne büyük katkılar sağladı. Turboları geliştirme konusunda kesinlikle bir öncü oldular, ki bu sistem de motorları oldukça verimli bir hâle getirdi. Tüm bu hibrit teknolojisini geliştirmede bir öncü oldular, ki şu anda pek çok araç üreticisi yol araçlarında bu sistemi kullanıyorlar.

F1 her zaman iyi bir şeyler ortaya koydu, belki de daha çok bu konu hakkında konuşmalılar. Biz bunu biliyoruz, özellikle ileriye gitmeye başladığımız andan beri. Bu yüzden evet, motor sporları kendini bu amaca göre konumlandırmalı. Motor sporlarının elinde olan kitleye hitap etmesi için, geleceğimizi daha sürdürülebilir yapma üzerine atıldığımız bu maceraya insanları dahil etme konusunda inanılmaz büyük bir fırsatı.