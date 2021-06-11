Resmi: McLaren, Extreme E'ye katılıyor

Bu haber, serinin ortak kurucusu Alejandro Agag tarafından "Extreme E'nin küçük tarihindeki en büyük haber" olarak nitelendirildi.

McLaren seriye katılmasının ardından "serinin detaylı bir değerlendirmesini" yapacak. İngiliz marka, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul edip etmeyeceğini düşünürken de bunu yapmıştı.

Zak Brown, Mclaren'ın Formula E ve WEC gibi şampiyonalara katılmak için serileri gözlemlediğini ekledi ancak Extreme E'deki boş yerler "çabucak dolacağından", McLaren'ın bu seriye katılmak için "6 ay daha beklemek kadar bir lüksü" olmadığını belirtti.

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