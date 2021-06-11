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Extreme E Haberler

Resmi: McLaren, Extreme E'ye katılıyor

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McLaren Racing, Extreme E'nin ikinci sezonu olan 2022 sezonunda seriye katılarak, serinin 10. takımı olacak.

Resmi: McLaren, Extreme E'ye katılıyor

Bu haber, serinin ortak kurucusu Alejandro Agag tarafından "Extreme E'nin küçük tarihindeki en büyük haber" olarak nitelendirildi.

McLaren seriye katılmasının ardından "serinin detaylı bir değerlendirmesini" yapacak. İngiliz marka, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul edip etmeyeceğini düşünürken de bunu yapmıştı.

Zak Brown, Mclaren'ın Formula E ve WEC gibi şampiyonalara katılmak için serileri gözlemlediğini ekledi ancak Extreme E'deki boş yerler "çabucak dolacağından", McLaren'ın bu seriye katılmak için "6 ay daha beklemek kadar bir lüksü" olmadığını belirtti.

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Kleinschmidt'in CUPRA ile yarışlara beklenmedik dönüşü

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Kleinschmidt'in CUPRA ile yarışlara beklenmedik dönüşü
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