Ocean X-Prix: X44 pole pozisyonunda, Chip Ganassi yolda kaldı!

Sabah bölümündeki dereceler ile ikinci bölümdeki dereceler toplanıp total bir zaman oluşturulacağından dolayı ikinci bölümde hata yapmamak oldukça önemliydi.

Sabah seansında olduğu gibi yine piste çıkan ilk takım Veloce Racing oldu. İlk hafta sonundaki kazanın ardından ilk pist üstü tecrübelerini toplayan takım, diğer takımların problemleriyle birlikte seansı 5. sırada tamamladı.

İkinci olarak Andretti United pistteydi. İlk bölümde araçlarında sorun yaşayan takım 8. olmuştu. Sabahki seansta oldukça vakit kaybetseler de ilk bölümdeki turlar ile ikinci bölümdeki turlar toplandığından, Amerikan ekip zorlamaya devam etti fakat Catie Munnings-Timmy Hansen ikilisi, sabah seansında yaşadıkları bir mekanik arızanın ardından kaybettikleri 3 dakika ile birlikte 8. sırada yer aldılar.

Pistte üçüncü olarak ilk hafta sonunun galipleri Rosberg X Racing çıktı. Sabah seansında 3. sırada yer alan ekibin pole pozisyonunu alabilmek için güçlü bir 2. seansa ihtiyacı vardı. İlk turu atmak için araçta Molly Taylor yer aldı. Taylor, turunda aracın arkasını kaybettiği ve havaya uçtuğu büyük bir an yaşasa da aracı kontrol etmeyi başardı. Bu hata ona 2 saniye kaybettirdi.

Turunun ardından sürücü değiştirme alanına gelen Molly, aracı takım arkadaşı Johan Kristofferson'a bıraktı. Kristofferson, sabahki performansı ile mutlu değildi ve takımının pole pozisyonunu alabilmesi için ondan oldukça büyük bir performans gerekiyordu. Kristofferson, oldukça iyi tur attı ve Rosberg X Racing ilk sıraya yükseldi.

Piste dördüncü sırada Abt Cupra takımı çıktı. İlk seansı ikinci sırada bitiren ekip aldığı cezayla birlikte dördüncü sıraya düşmüştü.

Ekibin ilk turu için direksiyonun başında Jutta Kleinschmidt vardı. Claudia Hürtgen'in dün akşam yaşadığı ''güçlü karın ağrıları'' yüzünden hafta sonundan çekilmesiyle birlikte onun yerine araca geçen ralli efsanesi Kleinschmidt, daha önce Dakar Rallisi'ni kazanmıştı.

Sabahki seansta araçta daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen çok iyi bir iş çıkaran Kleinschmidt, ikinci bölümde de hata yapmadı ve aracı ikinci tur için takım arkadaşı Mattias Ekstrom'a bıraktı. Ekstrom'un turunun ardından takım ikinci sırada yer aldı.

Böylelikle ilk 4 takımın turlarının ardından Rosberg X Racing, Abt Cupra, Veloce Racing, Andertti United sıralaması oluştu.

Piste 5. sıradan çıkan takım ilk bölümün lideri X44'du. X44, ilk bölümdeki büyük avantajı ile birlikte, büyük bir hata yapmadıkları ve Chip Ganassi onlardan 4 saniye daha hızlı olmadığı sürece pole pozisyonunda olacaktı.

Cristina Gutierrez, ilk bölümdeki mükemmel temposunu ikinci bölüme de taşıdı ve takımın avantajını 3 saniye daha arttırdı.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky/Kevin Hansen, JBXE Extreme-E Team Fotoğraf: Motorsport Images

Loeb, bu avantajlarını 11 saniye kadar daha arttırdı. Böylelikle X44, Rosberg X Racing'in 27 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

X44'un hata yapmaması ile birlikte, onları pole pozisyonundan indirebilecek tek takım olarak Chip Ganassi kalmıştı.

Chip Ganassi, ilk bölümde X44'un sadece 4 saniye arkasında kalmıştı yani eğer Kyle LeDuc-Sara Price ikilisi ikinci bölümde X44'dan 4 saniye hızlı gidebilirse pole pozisyonunun sahibi olacaklardı.

Sabah seansında mükemmel bir iş çıkaran ve en hızlı kişisel turu atan Kyle LeDuc, daha ilk sektörde X44'un 2 saniye önüne geçti.

Amerikalı pilot, masada tek bir milisaniye bırakmadı. LeDuc, turunun sonuna doğru X44'dan tam 6 saniye daha hızlıyken ve Chip Ganassi büyük ihtimalle pole pozisyonunda olacakken araç bir anda güç kaybetti ve LeDuc yolda kaldı.

LeDuc, birkaç dakika sonra aracı yenide çalıştırmayı başardı ancak Chip Ganassi birkaç dakika kaybetmiş oldu ve pole pozisyonu iddiasını da kaybetmiş oldu. Amerikalı ekip, kaybettikleri zamanla birlikte 7. sıraya geriledi.

Böylelikle; X44, Rosberg X Racing, Abt Cupra, JBXE, Veloce Racing, XITE Energy Racing, Chip Ganassi, Andretti United sıralaması oluştu.

Acciona Sainz XE, ilk bölümü tamamlayamadığından, bu seansa da katılmadı.