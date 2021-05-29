Ocean X-Prix sıralama turları: İlk bölümün ardından X44 lider!

Ocean X-Prix sıralama turlarının ilk bölümünde piste ilk olarak Veloce Racing çıktı. Suudi Arabistan'daki ilk hafta sonunda erken kazalarının ardından pist üstünde zaman geçiremeyen ve aldıkları hasarla birlikte hafta sonundan çekilen Veloce Racing, bu hafta sonu tecrübe toplamaya çalışacak.

İki pilotun da aynı araçla birer tur attığı Extreme E sıralama turları formatında, Veloce Racing'in iki turundan ilkini Jamie Chadwick attı.

Chadwick, hatasız ama yavaş bir turun ardından sürücü değiştirme alanına gelerek aracı takım arkadaşı Stephane Sarrazin'e bıraktı. Fransız pilot da turunu tamamladığında ikilinin toplam zamanları 11:37.599 saniye oldu.

Piste ikinci olarak Acciona Sainz XE takımı çıktı. Carlos Sainz Sr. yine oldukça agresif ve gayet iyi bir tur atsa da takım arkadaşı Laia Sanz'ın turunda aracın arkası yerden yükseldi ve yere geri çarptığında araçta bir sorun yaşandı. Bu büyük anın ardından araç yolda kaldı. Böylelikle Acciona Sainz XE, seansa veda etmiş oldu.

Üçüncü olarak piste çıkan Andretti United da aracında sorunlar yaşadı. Andretti United, dünkü antrenman turlarını ilk sırada tamamlamıştı.

İlk tur için Timmy Hansen araçtaydı ve turunda aracın havalandığı büyük bir aran yaşadı. Araç bu zıplamanın ardından stop etti. Hansen, uzun bir süre aracı yeniden çalıştırmaya çalıştı ve bunu başardı da ancak takım çoktan fazlasıyla zaman kaybetmişti.

Hansen'ın takım arkadaşı Catie Munnings de turunu tamamladığında, ikili Veloce Racing'in 3 dakika arkasında sonuncu sırada yer aldı.

Dördüncü olarak piste ilk hafta sonunun galipleri Rosberg X Racing çıktı. Johan Kristofferson, ilk tur için direksiyonun başındaydı. Temiz bir tur atan Kristofferson, sürücü değiştirme alanına geldi ve aracı takım arkadaşı Molly Taylor'a bıraktı.

Taylor, güçlü bir tur attı ve ikili, etabı toplamda 11:02.302 saniyede tamamlayarak liderliğe yükseldi.

Abt Cupra, 5. sıradan piste çıkan takım oldu. Piste ilk olarak Mattias Ekstrom çıktı. Ekstrom, dünkü antrenman turlarında en hızlı kişisel zamanı kaydetmişti.

Ekstrom, kendi turunda en hızlı tur zamanını kaydetti ve sürücü değiştirme alanına 1 saniyelik bir avantajla gelerek, aracı takım arkadaşı Jutta Kleinschmidt'e bıraktı.

Claudia Hürtgen'in dün akşam yaşadığı '' güçlü karın ağrıları'' yüzünden hafta sonundan çekilmesiyle birlikte onun yerine araca geçen ralli efsanesi Kleinschmidt, daha önce Dakar Rallisi'ni kazanmıştı.

Kleinschmidt, mükemmel bir tur attı ve böylelikle Abt Cupra ikilisi, Rosberg X Racing'in 4.8 saniye önünde liderliği aldı.

Abt Cupra, mükemmel bir tempoya sahip olsa da sürücü değiştirme alanındaki ihlallerinden ötürü ceza aldılar ve bu cezayla birlikte 4. sıraya gerilediler.

Abt Cupra'nın ardından piste Lewis Hamilton'ın takımı X44 çıktı. İlk tur için direksiyonun başına Sebastian Loeb oturdu. Loeb, kendi turunda seanstaki en hızlı tur zamanını kaydetti. Loeb'in turu, Abt Cupra pilotu Ekstrom'un turundan tam 2 saniye daha hızlıydı. Sürücü değiştirme alanında aracı alan ve 2. tur için devam eden Cristina Gutierrez, belki de günün en iyi turunu attı.

Her viraja limitleri zorlayan ve tümsekleri mükemmel okuyan İspanyol pilot, Loeb'in 2 saniyelik avantajını tam 8 saniye geliştirdi. Böylelikle X44 pilotları, ikinci sırada bulunan Abt Cupra'nın 10 saniye önünde liderliği aldı.

Cristina Gutierrez, X44 Sebastien Loeb, X44, jump Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

X44'u Chip Ginassi takip etti. İlk turu Sara Price attı. Price, liderden 12 saniye yavaş kalan turunun ardından sürücü değiştirme alanına geldi ve aracı ikinci tur için Kyle LeDuc'a bıraktı. LeDuc, turunda oldukça zorladı ve mor sektörlerle birlikte çizgiye geldi. LeDuc, harika turuyla birlikte takımını 2. sıraya yaşadı.

JBXE Racing, piste çıkan 8. takım oldu. Jenson Button'ın yerine bu hafta sonluk araca oturan Kevin Hansen, ilk tur için direksiyonun başına geçti ve sonrasında da aracı Mikaela Ahlin-Kottulinsky'a bıraktı. Kottulinsky da turunu tamamladığında takım 5. sırada yer aldı.

Akşam gerçekleştirilecek sıralama turlarının 2. bölümündeki zamanlarla, bu seanstaki zamanlar toplanacak ve iki seansın toplamında en hızlı zamana sahip olan takım pole pozisyonunun sahibi olacak.

Kimin pole pozisyonunda olacağını görmek için sıralama turlarının ikinci bölümünü izleyebilirsiniz.

Seans, TSİ 19.00'da başlayacak ve Extreme E'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak.