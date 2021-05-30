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Extreme E / Senegal Yarış raporu

Ocean X Prix: Finale kalan takımlar belli oldu

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Ocean X Prix'de gerçekleştirilen yarı final yarışlarının ardından finale kalan 4 takım belli oldu.

Ocean X Prix: Finale kalan takımlar belli oldu

İlk yarı final yarışı

Birinci yarı final yarışında dünkü sıralama turlarını ilk 3 sırada tamamlayan X44, Rosberg X Racing ve Abt Cupra takımları vardı. Bu yarışı ilk 2 sırada tamamlayan takım finale yükselecekti. 3 takımda da startı erkek sürücüler aldı.

Abt Cupra ve Mattias Ekstrom mükemmel bir start ile liderliğe yükselirken, Rosberg X ve X44 pilotları bütün düzlük boyunca mücadele etti. 

Johan Kristofferson yine düzlüğün en soluna açıldı ve aynen ilk yarışta yaptığı gibi daha geniş bir çizgi ile viraja girerek Sebastian Loeb'i arkasında bıraktı. 

Turun geri kalanında Ekstrom, Kristofferson, Loeb sıralaması oluştu. Erkek sürücüler turlarını tamamlayarak sürücü değiştirme alanına geldi ve araçları takım arkadaşlarına bıraktı. 

Sürücü değiştirme alanına lider giren Abt Cupra, sürücülerin değişmesinin ardından araçta bir sorun yaşadı ve araç oldukça geç kalktı. Böylelikle son sıraya düştüler. 

Abt Cupra'nın bu sorunuyla birlikte Rosberg X liderliğe yükselirken, X44 ikinci sıraya yükseldi. Rosberg X pilotu Molly Taylor hata yapmadı ve Rosberg X ilk yarı final yarışını kazandı. X44 ikinci sırada bitirirken, sürücü değiştirme alanında liderliği kaybeden Abt Cupra 3. sırada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Rosberg X Racing ve X44 finale yükselmiş oldu. 

İkinci yarı final yarışı 

İkinci yarı final yarışında ise dünkü sıralama turlarını 4,5 ve 6. sırada bitiren takımlar yer aldı. JBXE Racing, Xite Racing ve Veloce Racing yan yana start aldılar. Jenson Button'ın takımı JBXE Racing, yarışı domine ederek kazandı. Son final pozisyonu içinse Xite Racing ve Veloce Racing arasında büyük bir mücadele yaşandı. Son turun son sektöründe Xite Racing'i geçmeyi başaran Veloce Racing, finale yükselmiş oldu.

Bu sonuçlarla birlikte bu akşam gerçekleştirilecek Final yarışında Rosberg X Racing, X44, Veloce Racing ve JBXE Racing yer alacak.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Ocean X-Prix: X44 pole pozisyonunda, Chip Ganassi yolda kaldı!

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Ocean X-Prix: X44 pole pozisyonunda, Chip Ganassi yolda kaldı!
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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Etkinlik Senegal
Alt-etkinlik Yarı Final 1 & 2
Editör Can Çarpıcı

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