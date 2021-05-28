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Extreme E / Senegal Haberler

Ocean X-Prix antrenman turları: Ekstrom, Loeb'in önünde ilk sırada

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Senegal'de gerçekleştirilen antrenman seansında 2 kez DTM şampiyonu ve Abt Cupra sürücüsü Mattias Ekstrom en hızlı kişisel turu atsa da genel klasmanda en hızlı takım Andretti United oldu.

Ocean X-Prix antrenman turları: Ekstrom, Loeb'in önünde ilk sırada

Abt Cupra, Extreme E'nin Suddi Arabistan'daki ilk yarışındaki büyük kazasının ardından hafta sonundan çekilmişti.

Aracın belirli bir zaman limiti içinde Extreme E'nin ''yüzen padoku'' St. Helena teknesine götürülmesi gerektiğinden kazanın ardından hasarlı araç direkt olarak St. Helena teknesine taşınmıştı ve burada tamir edilememişti. Yani araç, dün Lac Rose, Senagal'de tamir edildi.

Ekstrom, aracının dün tamir edilmesine rağmen, dar virajların bulunduğu 4 millik sahil rotasındaki turunu 4:50.580 saniyede tamamladı ve en hızlı kişisel dereceye ulaştı.

Ekstrom'un arkasında 2016 Rallycross dünya şampiyonu Loeb yer aldı. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın X44 takımında yarışan Loeb, Ekstrom'un 1.1 saniye arkasında kaldı. 

İki pilotun tur zamanları birleştirildiğinde ise genel klasmanda en hızlı takım Andretti United oldu. Timmy Hansen ve Catie Munnings ikilisiyle birlikte Andretti United, takımlar sıralamasında 1. sırada.

Pilotların değişim noktasındaki 40 saniyelik bekleme zorunluluğuyla birlikte, ikili etabı 11:29.863'de tamamlayarak en hızlı ikili oldu.

En hızlı 2. takım ise ilk hafta sonunun galipleri Rosberg X Racing oldu. Johan Kristoffersson-Molly Taylor ikilisi, liderin 2 saniye gerisinde aldı.

Hamilton'ın takımı X44 ise Rosberg X Racing'in 0.9 saniye arkasında 3. sırada aldı ancak Loeb'in takım arkadaşı Cristina Gutierrez kendi turunda bir start antrenmanı yaptı. Yani X44'un kazanabileceği zaman bulunmakta.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Chip Ganassi pilotları Sara Price ve Leduc birlikte en hızlı 4. takım oldu.

İki kez Dünya Ralli Şampiyonu Carlos Sainz ve takım arkadaşı Laia Sanz, en hızlı 5. zamanı kaydettiler.

Jenson Button'ın yerine direksiyonun başına oturan Kevin Hansen ve Mikaela Ahlin-Kottulinksy ile birlikte JBXE Racing, seansı 6. sırada tamamladı. Yedinci sırada ise Veloce Racing'in Jamie Chadwic-Stephane Sarrazin ikilisi yer aldı.

Suudi Arabistan'da Sarrazin'in taklasıyla birlikte takla kafesine büyük hasar alan Veloce Racing, Abt Cupra ile birlikte dün Odyssey SUVlerini tamir etmek için sıkı çalıştılar.

Ekstrom en hızlı kişisel zamanı kaydetse de Ekstrom'un takım arkadaşı Claudia Hurtgen'in 6:12'lik turu takımı 8. sıraya düşürdü.

Genel klasmandaki son sırayı ise piste ilk çıkan Hispano-Suiza takımı aldı.

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Extreme E, geçişleri artırabilmek için Senegal’da daha yavaş bir pist düzenine geçecek

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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Etkinlik Senegal
Editör Matt Kew

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