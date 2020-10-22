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Extreme E / Son dakika

Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!

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Nico Rosberg, Extreme E takımını tanıttı!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, elektrikli yarış serisi Extreme E'de Rosberg Xtreme Racing olarak ilk sezonundan itibaren katılacağını açıkladı.

Extreme E, 550 beygir gücüne sahip elektrikli SUV araçlar ile 5 farklı ıssız alanda yarışacak ve seri, Rosberg'in eski takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ın kurduğu bir takıma sahip.

Buna ek olarak Chip Ganassi Racing, Andretti/United Autosports, Abt Sportsline, Techeetah ve HWA'in de katılımcılar arasında olduğu açıklanmıştı. 

FIA onaylı seri beş yarış düzenleyecek - Senegal, Suudi Arabistan, Nepal, Grönland ve Brezilya - ve seçilen yerlerin tamamı, iklim değişikliğine farkındalık yaratmak amacıyla seçildi.  

Formula 1'den emekli olduğundan beri Rosberg, sürdürülebilir start-up şirketlerine yatırım yaptı ve geçen sene, "yeşil" teknolojiyi tanıtmak amacıyla GreenTech Festival'ı kurdu.

Rosberg açıklamalarında şunları söyledi: "Rosberg Xtreme Racing'i, Extreme E'ye katılan yeni bir takım olarak açıklamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seri, sadece farkındalık yaratmanın ötesinde, gezegenimizin en büyük tehditi olan iklim değişikliğine karşı verilen savaşta önemli bir yere sahip."

"F1'den ayrıldığımdan beri kariyerimi sürdürülebilir teknolojiye adadım, bu yüzden bu merakımı, yarışlara olan tutkumla birleştirmek oldukça tatmin edici bir şey."

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Nico Rosberg, 2021 RXR Spark ODYSSEY 21

Nico Rosberg, 2021 RXR Spark ODYSSEY 21
1/2

Fotoğraf: Rosberg Xtreme Racing

Nico Rosberg, 2021 RXR Spark ODYSSEY 21

Nico Rosberg, 2021 RXR Spark ODYSSEY 21
2/2

Fotoğraf: Rosberg Xtreme Racing

Extreme E'nin kurucusu ve CEO'su olan Alejandro Agag şunları söyledi: "Rosberg Xtreme Racing'in, Extreme E'nin ilk sezonunda aramıza katılacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız."

"Bu proje hakkında birkaç aydır konuşuyorduk ve Nico'nun, motor sporlarına, bir kurucu ve kendi takımının CEO'su olarak geri dönmesi için Extreme E'yi seçmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Nico'nun sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğu işleri ile Extreme E'nin hedefleri arasında çok iyi bir sinerji var, bu yüzden O'nun takımını bu seriye dahil etmekten dolayı çok heyecanlıyız."

Ekolojik lüks katamaran üreticisi Sunreef Yachts ve şirketin patronu Francis Lapp, Rosberg ile olan ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyarak Rosberg Xtreme Racing'in resmi takım partneri olacaklarını da açıkladılar. 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Pilotlar Nico Rosberg
Takımlar Rosberg Xtreme Racing
Editör David Malsher

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