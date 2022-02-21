Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt, 2022 Extreme E sezonuna zorlu bir başlangıç yaptılar

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Extreme E, ikinci sezonunun ilk yarışının 19 ve 20 Şubat'ta Neom'da yapılması planlandığı için, geçen hafta Arabia Saudita'ya geldi. Hem kadro hem de araç, kazanan bir çift oluşturduğu için, 2022'nin CUPRA için dönüm noktası olması gerekiyordu. Yeni Tavascan Extreme E, Nasser Al-Attiyah ve Jutta Kleinschmidt'in yeteneklerini, hıza ve rekabete dönüştürecekti. Ancak, takvimin ilk yarışında işler kolay olmadı.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 1 / 5 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

Her iki sürücü de hafta sonunun başında kararlı ve motiveydi. Her şey, Al-Attiyah'ın küçük bir hatasına kadar doğru gidiyordu. Al-Attiyah mükemmel bir başlangıç yapamadı, farkı kapatmak için biraz zamana ihtiyacı vardı ve rakiplerini geçerken yaptığı bir hata, finişi görmesini engelledi. Takım arkadaşı Jutta Kleinschmidt yaşananları özetledi: "Nasıl bir hafta sonu ama! Çok iniş çıkışlı oldu. İyi bir başlangıç yaptık, hızımızdan memnunduk ve ardından Nasser bitiş çizgisini kaçırdı, bu da bizi tamamen geride bıraktı. İkinci sıralamaya odaklanmıştık ve bizi yarı finale çıkaracak altıncı sıraya geri dönmeyi başardık. Sonra Carlos Sainz ve Nasser arasındaki kaza nedeniyle ceza aldık ve tekrar geriye düştük. Çılgın bir yarışa girdik, kazanmak için gerçekten motiveydik, iyi bir stratejimiz vardı ve süspansiyonun oldukça hasarlı olmasına rağmen çok yaklaştık: araba çok sarsıntılıydı çünkü amortisörü değiştirmek zorunda kaldık, galibiyete yaklaştık ama yetmedi.” dedi.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, Team X44, Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, and Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Bununla birlikte iyi tarafından bakılacak olursa, performans açısından bu hafta sonu çok önemliydi: Nasser bu tür bir aracı daha önce sürmemişti ve hemen bazı yeteneklerini gösterdi. Al-Attiyah, haftanın sonunda oldukça pozitifti: "Güzel bir hafta oldu çünkü yaşadığımız sorunlara rağmen çok şey öğrendim. Bazı hatalar yaptım ama genel olarak ilk deneyimimden mutluyum. Bu fırsat için CUPRA takımına teşekkür etmek istiyorum, hızımızı gösterdik ve önümüzdeki turlarda güçlü olabileceğimize ve çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum.” dedi.

ABT CUPRA, sürücüsünün kitleleri hareket ettirebilmesine de güveniyor. Extreme E hesapları, Al-Attiyah ve onu destekleyenler sayesinde, GridPlay Seremonisini kazanması için %39'luk bir oy aldı (Sayfayı takip edebilirsiniz). Nasser'in bu etkisi, Extreme E yarışmasını duyurmak ve bu yeni yarış konseptine daha fazla insanı dahil etmek için gerçekten harika olabilir.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Motorsport Images

Cumartesi günü ayrıca, rekabetin insani tarafını gerçekten temsil eden ve takdiri hak eden bir an yaşandı. Sürücü Christine GZ Cumartesi günü büyük bir kaza geçirdiğinde, Jutta Kleinschmidt meslektaşını kontrol etmek için hemen tıp merkezine gitti. Bunu yapan tek sürücü oydu ve bu,, onun adil oynadığının kanıtı oldu.

ABT Cupra için olumlu olan ise, zorlu bir ilk turdan sonra her şey daha iyiye gitti. Bir sonraki yarış üç ay sonra Cerdeña'da yapılacak. Nasıl başladığı değil, nasıl bittiği önemli!

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Motorsport Images