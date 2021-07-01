Motorsport Images ve Extreme E partnerleriği görkemli şekilde başladı

Tarihteki ilk Extreme E şampiyonasının ilk iki yarışında, Motorsport Images ekibi tarafından hem pistteki mükemmel aksiyonu hem de serinin anahtar mesajı olan sürdürülebilirliği yansıtan güçlü fotoğraflar çekildi.

Extreme E, Dünya'da küresel ısınmadan ve kirlilikten en çok etkilenmiş ve en çok risk altında olan bölgelere gidiyor. Bu da bu bölgelerdeki şaşırtıcı manzaraları ve serinin bu bölgelerde bıraktığı pozitif etkisini fotoğraflamayı, serinin ana amacını gözler önüne serebilmek adına çok önemli yapıyor.

İlk iki X Prix'nin ve Knockhill'de Cambridge Dükü'nün Extreme E aracını test ettiği özel etkinliğin ardından 3700 adet yüksek kalitede paylaşılmış fotoğrafla birlikte Motorsport Images; insanları hem eğlendiren hem de eğiten bu serinin iç yüzünü anlamımızı sağladı.

Suudi Arabistan, Senegal ve Grönland'da yer alan zorlayıcı araziler; Motorsport Images ekibine kendi özel meydan okumalarını sunsa da Extreme E/ Motorsport Images ortaklığı, hızlı bir şekilde bir başarı olduğunu kanıtladı.

Extreme E'nin baş pazarlama yöneticisi Ali Russell, bu partnerlik hakkında şunları söyledi: "En iyisine ihtiyacımız vardı. Fotoğraflar, inanılmaz ve etkileyici olmalıydı çünkü burada bir hikaye anlatıyoruz. Bu seri eğlenceyle alakalı ancak aynı zamanda bu serinin bir amacı da var."

"Yarıştaki aksiyonu ve manzarayı yakalamak çok önemli ancak mangrovlarla, buzullarla, okyanustaki plastiklerle ne yaptığımızı anlamak da önemli. Önemli olan büyük resmi görebilmek ve bu yüzden bu seriyi doğru şekilde fotoğraflayarak, Dünya'ya aktardığımızdan emin olmamız çok önemli."

Jamie Chadwick, Veloce Racing helps cleaning the beach Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

"Basitçe anlatmak gerekirse, onlar en iyileri. Biz, en iyilerle çalışmak istiyoruz. Olay, çalışmanızın kalitesiyle ve aşırı koşullarda çalıştığımızdan çevik bir şekilde çalışmakla alakalı."

"Önemli olan böyle insanlarla çalışabilmek ve herkes böyle çalışamıyor. Birçok kişi pistlerde çalışıyor ve bu, oldukça farklı."

"İnsanlar, önce fotoğrafları görüyor ve sonrasında haberi okuyor; haberi okuduktan sonra fotoğraflara bakmıyorlar. Bu yüzden, en iyi fotoğraflara sahip olmak fazlasıyla önemli. Biz de sizinle çalışıyoruz çünkü sizler en iyisisiniz ve sizinle çalışmaktan zevk alıyoruz."

Cupra'nın yönetim ve iletişim koordinatörü Sergio Ripolles de Russell'ın söylediklerini tekrarladığını belirtti ve Motorsport Images'ın bu konudaki uzmanlığının Extreme E'deki takımlara ve markalara faydalı olduğunu belirtti.

"Bir fotoğrafın bin sözcüğe bedel olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de bizim için kaliteli fotoğraflar yakalanabilmesi çok önemli. Motorsport Images'la birlikte bu konudaki doğru partneri bulduk."

"Kaliteli fotoğraflarla, bu aracın performanslarını birleştirdik. Bence bir marka için yüksek sayıda kaliteli fotoğrafları bulunabilmesi çok önemli ve bu durumda Motorsport Images bizim için doğru partner."

Motorsport Images ve Extreme E için başarı, hızlı bir şekilde gelse de motor sporları fotoğrafçılığı yapılabilecek en zor alanlarda bu işi yapmak, kendi özel meydan okumalarını da beraberinde getirdi.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Jenson Button, JBXE Extreme-E Team Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Mükemmel kareler yakalayarak, bu kareleri organizatörlere hızlıca sağlamak; en zorlayıcı koşullarda olmanın getirdiği zorluklarla birlikte takımlar ve partnerler, herhangi bir motor sporları serisinde yer alanlara kıyasla daha büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Motorsport Images koordinatörü Sam Bloxham, "Her şey oldukça iyi ve bu, fotoğrafları yollama şekillerimizden dolayı oldukça zorlayıcı oldu. Kameralarımızdan, Londra'daki ofisimize fotoğrafları yolluyoruz ve bunu mobil veri kullanarak yapıyoruz. Okyanus X-Prix'sinde sahilin yanındayız ve burada mobil veri pek de çekmiyor."

"Yani internetimiz 3G ve oldukça yavaş ancak her şey çalışıyor ve herkes bu işlerin şehirdekine kıyasla biraz daha uzun süreceğini anlıyor."

"Bir diğer meydan okuma ise pistin etrafında ulaşım sağlamak ve iyi kareler yakalayabilmek için iyi konumlar seçebilmek. Sonrasında da adamlarımızı yarışlar için bu pozisyonlara konumlandırabilmek. Bence her şey gayet iyi gitti." dedi.

Motorsport Images'in bir diğer güçlü ve farklı yönü de Extreme E'nin yarıştığı alanların güzelliğini daha iyi bir şekilde gözler önüne serebilen, panoramik fotoğrafları.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Motorsport Images

Motorsport Images fotoğrafçısı "Charley" Lopez, yüksek kaliteli bir kamerayla donatılmış özel drone'uyla hem pist üstündeki aksiyonun hem de manzaranın fotoğraflarını çekebiliyor.

Lopez, "Drone uçuşlarına izin verilen birkaç açık bölgede, havadan birkaç kare yakalamak isterdim. Buna ihtiyacımız var. Her seansın ardından, en hızlı şekilde medya merkezine giderek, fotoğrafları editleyerek, Londra'daki merkezimize yolluyoruz." dedi.

Motorsport Images, Extreme E'nin ulaşım emisyonunu azaltmak için koyduğu kurallara uyarak, etkinliklere sınırlı sayıda fotoğrafçı yolluyor. Editler ve teknik servisler ise Motorsport Images'ın Londra'daki merkezinde yapılıyor.

2021 Extreme E sezonunun aksiyon dolu ilk iki raundunun ardından ekip, sezonun 3. raundu için Grönland'da 29-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Arktik X-Prix'sine gidecek. Böylelikle ilk iki yarışta yer alan kum ve sıcak hava, yerini soğuğa ve buzullara bırakacak.