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Extreme E Haberler

McLaren’ın, Extreme E’ye katılması F1 takımını etkilemeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren, gelecek yıl Extreme E'ye katılma kararının, Formula 1'de tekrar galibiyetler kazanmaya geri dönme çabalarını etkilemeyeceğini söyledi.

McLaren’ın, Extreme E’ye katılması F1 takımını etkilemeyecek

Woking merkezli takım, bugün, 2022 itibariyle yeni elektrikli yarış serisi Extreme E’ye katılacağını duyurdu.

Ancak takım şu anda, 2012 Brezilya Grand Prix’sinden beri süregelen galibiyet hasretine bir son vermek için uğraşıyor ve McLaren CEO’su Zak Brown, bu kararın F1 takımının motivasyonunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Brown, Extreme E’nin oldukça az sayıda kaynak ve personel gerektirdiğini belirtirken serinin, takımın diğer motor sporlarında yaptıkları çalışmaları etkilemeyeceği konusunda ikna olduklarını de ekledi.

Brown, “Araçların ulaşımını sağlama şekli ve takımların sınırlı büyüklükte olması, kesinlikle kaynaklarımızı organize etmemizde bir sorun teşkil etmeyecek.”

"Yeni yarış serilerini bir süzgeçten geçiriyoruz. Ticari açıdan bize uygun olmalı, markamıza uymalı ve yeni hayran kitlemize hitap etmeli. Ticari ortaklarımızın ilgisini çekmeli ve F1 takımımızı etkilememeli."

"F1 takımımıza katkı sağlamalı ve seride, rekabetçi olabileceğimizi hissetmeliyiz. Extreme E tüm bu koşulları sağlıyor."

McLaren'ın, F1'in yanı sıra IndyCar'da da galibiyet kazanma başarısı göz önünde bulundurulduğunda Extreme E kampanyasının işin diğer bölümlerine zarar vermeyeceği inandığının altını çizdi.

"Kesinlikle IndyCar'daki başarımız, pistte ve pist dışında birden fazla seride rekabetçi bir şekilde mücadele edebileceğimize olan güvenimizi artırdı." 

“Bu, doğru bir yaklaşıma sahip olursak, iyice düşünüp düzgün bir şekilde finanse edebilirsek Formula 1’e ek olarak başka serilerde de başarılı olabileceğimizi kanıtladı.”

“[Formula E ve WEC gibi] diğer serilere katılmama sebebimiz de aslında bu. Yavaş adımlar atarak bir sonrakine geçmeden önce başladığımız işi sindirmek istiyoruz.” dedi.

Ayrıca Brown, 2019’da Indy 500’de yaşadıkları sıkıntılardan ders çıkardıklarını ve bunun katılacakları kategorileri seçmekte onları daha dikkatli bir hale getirdiğini söyledi.

“Kesinlikle 2019’da yaşadıklarımızın bir daha tekrar etmesini istemiyoruz. O zaman sindirebileceğimizden daha fazlasını yapmaya çalışmıştık ve Indianapolis’te bunun sonucunu gördük.”

“Fabrikadaki herkese dediğim gibi hata yapmak doğaldır ama mesele aynı hatayı iki kere yapmamak. Bu yüzden, McLaren Racing’in portfolyosuna yeni şeyler eklerken bu hatanın tekrarlanmaması için kesinlikle daha dikkatli ve seçici davranacağım.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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