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Extreme E Haberler

McLaren Racing, 2022 Extreme E sezonu için Tanner Foust'la anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

McLaren Racing, 3 kez Amerika Rallycross şampiyonu ve ünlü gösteri pilotu Tanner Foust'un 2022 sezonunda Extreme E takımlarının sürücü kadrosunun bir parçası olacağını açıkladı.

McLaren Racing, 2022 Extreme E sezonu için Tanner Foust'la anlaştı

McLaren, tamamen elektrikli SUV'lerin yarıştığı bu seriye katılarak serinin 10. takımı olacağını Haziran ayında açıklamıştı. McLaren, Cupra ve GMC'yle birlikte seride yer alan 3. üretici marka olacak. Lotus Engineering'in ise Jenson Button'ın takımı JBXE'le teknik partnerliği bulunmakta. 

Şampiyonanın ortak kurucusu Alejandro Agag, serinin maksimum 12 takıma ev sahipliği yapabileceğini söylemişti. Bunun temel nedeni, araçları yarışların yapılacağı konumlara taşıyan RMS St. Helena gemisinin kapasitesinin 12 takımdan fazlasına yetmemesi.

Seride sadece 12 takım olacağından McLaren, WEC ve Formula E programlarını hâlâ incelense de Extreme E'ye katılma kararı almıştı. 

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, Extreme E'de bulunan boş yerlerin hemen kapılacağını düşündüğünü ve bu yüzden seriye katılmak için bir 6 ay daha bekleme lükslerinin olmadığını söylemişti. 

İngiliz takım, bir kadın ve bir erkekten oluşmak zorunda olan sürücü kadrosundaki erkek pilot boşluğunu Foust'la anlaşarak doldurdu. Foust'un 4 tane X Games altın madalyası ve Formula Drift şampiyonlukları bulunuyor. 

Konu hakkında konuşan Brown, "Tanner'ın McLaren Racing ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. O, bolca tecrübesi ve kazanma geçmişi olan üst seviye bir off-road pilotu."

"Sürüş yeteneklerinin yanı sıra onun harika bir kişiliği var. Bu, yeni taraftarların bize bağlanmasında bize yardımcı olacak ve böylelikle Extreme E'nin önemli amacını ve mesajını ileriye taşıyabileceğiz."

Bahsedildiği gibi, Extreme E'deki pilot kadroları bir kadın pilot ve bir erkek pilottan oluşmak zorunda. Foust'un takım arkadaşının henüz kim olacağı bilinmiyor ama o kişi açıklandığında kendisi, McLaren Racing'in tarihindeki ilk kadın pilot olacak. 

Foust ise şunları ekledi: "McLaren için yarışabilmek her pilotun hayali ve böylesine inovatif bir seride bu takım için yarışma fırsatını bulmam bunu daha da özel yapıyor."

"Serinin konsepti farklı ve meydan okumaları zorlayıcı."

"Bu, bütün tecrübemi ve yeteneklerimi kullanmamı sağlayacak ve aynı zamanda topluluklarımızdaki ve dünyamızdaki ana sorunlardan bahsedeceğiz."

Foust, çeşitli serilerde yarıştığı kariyerinde Race of Champions'a Amerika takımıyla 3 kez katıldı ve Avrupa Rallycross Şampiyonası'nın bir ayağını kazanmayı başardı. Foust ayrıca, World RX şampiyonasında da yarıştı. 

Foust'un pistlerde ise sınırlı sayıda yarışı var, bu yarışlara Audi TT Cup'ta yaptığı iki yarış da dahil.

Foust, Top Gear Amerika'daki rolüyle de tanınıyor. Amerikalı pilot ayrıca Bourne, Demir Adam, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerde de dublör sürücü olarak görev aldı. 

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