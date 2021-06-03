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Extreme E Haberler

Kleinschmidt'in CUPRA ile yarışlara beklenmedik dönüşü

Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Senegal Extreme E hafta sonunun en çok konuşulan konulardan birisi, 2001 Dakar Rallisi galibi Jutta Kleinschmidt'in Abt CUPRA'da Claudia Hurtgen'in yerini almasıydı.

Kleinschmidt'in CUPRA ile yarışlara beklenmedik dönüşü

58 yaşındaki Kleinschmidt, 20 sene önce Andreas Schulz ile Dakar Rallisi'ni kazanarak tarihe geçmişti. Dünyanın en zorlu rallisini şu ana kadar kazanan ilk ve tek kadın pilot olan Kleinschmidt, 2007'ye kadar mücadeleye devam etti. Ardından spordan ayrılan Kleinschmidt, 2016'da Mini'nin zebra buggy projesi ile dönmeye yaklaşmıştı ancak bu olmadı.

Kleinschmidt, emekliliğinin ardından geçtiğimiz hafta sonuna kadar herhangi bir uluslararası mücadeleye katılmamıştı ancak bu durum, Senegal'deki Extreme E mücadelesine katılmasıyla değişti. Alman pilot, Alejandro Agag'ın kurduğu tamamen elektrikli SUV şampiyonası olan Extreme E'deki iki yedek pilottan birisiydi. Kurallara göre 9 takımdan her birisinde bir kadın, bir erkek sürücü yarışması gerekiyor.

CUPRA takımından Hurtgen'in kaptığı bir virüsün ardından sindirim sisteminin bozulmasıyla birlikte hafta sonundan çekilmesi, Kleinschmidt'in beklenmedik bir fırsat bulmasını sağladı. Kleinschmidt, önüne çıkan bu fırsatın ardından yarış tulumunu giyerek mücadeleye dahil olma konusunda hiç tereddüt etmedi.

 

CUPRA'nın rekabetteki mükemmelliğini aktarmayı amaçlayan takım çadırına girerken, Kleinschmidt'in ilk sözleri şöyle oldu: "Hazırım, bana verileri ve telemetriyi gösterin."

Diplomalı mühendis olan Kleinschmidt, tüm dikkatini CUPRA ekibinin Odyssey 21'ini incelemeye adadı. Bu, Extreme E'deki tüm otomobillerde olduğu gibi, yalnızca sınırlı ayar değişiklikleriyle mümkün oluyor.

İlk rekabetçi seansında Kleinschmidt, 1. sıralamada ikinci sürücüler içerisinde en iyi birinci ve üçüncü zamanı elde ederek herkesi şaşırttı. Cumartesi günkü iki sıralama seansında CUPRA takımı, Kleinschmidt'in takım arkadaşı Mattias Ekstrom'un da yardımıyla Yarı Final'e kalmaya hak kazandı.

Kleinschmidt'in mühendislerle verileri gözden geçirmek, en iyi oturma pozisyonunu bulmak ve bu yeni şampiyonanın kilit noktalarından  biri olan sürücü değişikliğini prova etmekten başka bir şey yapmak için neredeyse hiç zamanı yoktu.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Kleinschmidt ve Ekstrom, seanslar arasındaki her boş zamanı pilot değişikliği çalışması yaparak geçirdiler ve kurallar tarafından izin verilen 45 sn içerisinde bunu yapmak için ilerleme kaydettiler.

Kleinschmidt'in mücadeleye döndüğü yer, kendisinin geçmişte Dakar Rallisi'ni kazandığı rotanın bitiş çizgisinin olduğu yere çok yakındı. Bu açıdan onun yaşadığı deneyim daha özel oldu.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Kleinschmidt, "Hayal edebileceğiniz üzere harikaydı. Benim için çok, çok özel bir yerdeyiz çünkü burası 2001'de Dakar Rallisi'ni kazandığım yerin birkaç yüz metre uzağında. Bu yüzden yeni teknolojiler, elektrikli bir araba ve tüm bu yıldızlarla böylesi bir uluslararası bir şampiyonada rekabet etmek için geri gelme fırsatına sahip olmak inanılmaz."

"1. sıralamada arabaya binmeden önce aşırı gergindim çünkü daha önce aracı test etme fırsatım olmamıştı. Doğrudan ona binip sıralamalara katılacak olmak, gerçekten gergin olmama neden oldu. Ancak böylesi bir mücadeleye yeniden katılıyor olmak aşırı eğlenceliydi."

"Rose Lake'i (Retba Gölü) yeniden görmek harikaydı çünkü aradan uzun yıllar geçse de o öğleden sonra orada nasıl hissettiğimi yeniden hatırladım. Hayatım açısından kilit bir noktaydı. O yarış hayatımı değiştirdi çünkü bana yeni kapılar açtı. O sayede FIA'nın Cross-Country Komisyonu'nda çalışıyorum. Bu muhteşem bir şey." dedi.

Jutta Kleinschmidt ABT CUPRA XE

Jutta Kleinschmidt ABT CUPRA XE

Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Extreme E, her takımda bir kadın ve bir erkek sürücüyü zorunlu tutarak çeşitliliği sürdürme konusunda hevesli olduğunu gösterdi. Kleinschmidt, ilerlemek için bunun doğru yol olduğundan emin.

Kleinschmidt, "Bu mücadelenin bir parçası olmak harika bir fırsat çünkü burası size yeni bir teknolojiyi sunuyor, çevre için iyi bir mesaj veriyor ve üreticiler için harika bir test alanı."

"Ve her takım bir kadın, bir erkek pilottan oluşuyor. Bu, harika bir şey ve onlara eşsiz bir görünüm sağlıyor. Tüm kadınlar farklı şampiyonalardan geliyor ve onların burayı yarış kariyerlerini ilerletmek için kullanabilecek olmaları harika." dedi.

Rüya geri dönüş 1. Yarı Final'deki üçüncülükle taçlandı. Kleinschmidt, yarışta telsiz sorunu nedeniyle sürücü değişim noktasında aşırı zaman kaybetti ve Ekstrom'un ilk turda kazandığı liderlik sonunculuğa dönmüş oldu.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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