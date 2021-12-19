Jurassic X-Prix: Hamilton'ın takımı kazandı, Rosberg'in takımı şampiyon oldu!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Extreme E serisinin final yarışı İngiltere - Dorset'te yapıldı ve şampiyonluk için Lewis Hamilton'ın X44 takımıyla, Nico Rosberg'in takımı Rosberg X Racing çekişiyordu.

Final yarışına bu iki ekibin yanı sıra Jenson Button'ın takımı JBXE'ye ek olarak Andretti United ve Acciona Sainz XE Team kaldı.

Sezonun son yarışına ilk kadın sürücüler başladı ve Sebastien Loeb'ün takım arkadaşı Cristina Gutierrez harika bir start alarak daha ilk metrelerde ilk sırayı aldı.

Rosberg'in takımından Molly Taylor ikinci, Button'ın takımından Mikaela Åhlin-Kottulinsky ise üçüncü sıradaydı.

Gutierrez çok iyi bir tempo yakalamasının ardından farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Fakat Taylor, kısa bir süre sonra hem Åhlin-Kottulinsky hem de Andretti United takımından Catie Munnings'e geçildi.

Yarış böyle bittiği takdirde, Hamilton ve Rosberg'in takımları eşit puana sahip olacaktı, böylelikle de şampiyon galibiyet fazlasıyla Rosberg X Racing'in olacaktı.

Sürücü değişiminin ardından Loeb, X44'ün direksiyonuna geçti ve hata yapmayarak X44'e bu yılki ilk yarış zaferini getirdi.

JBXE'e'de Ahlin Kottulinsky ve Kevin Hansen ikilisi ikinci olurken, United Autosports'ta Munnings ve Timmy Hansen podyumu tamamladı.

Rosberg'in ekibinde direksiyona geçen Johan Kristoffersson, son bölümde dördüncü sıradaki yerini koruyarak, yarışı bu pozisyonda bitirdi.

Bu sonuçla X44 ile Rosberg X Racing sezonu eşit puanla tamamladı.

Ancak Rosberg'in takımı Suudi Arabistan, Senegal ve Sardunya'da zafere ulaşmıştı ve galibiyet fazlasıyla, sezonu şampiyon olarak tamamladılar.

X44'te Gutierrez ve Loeb, yıl boyunca tüm sıralama turlarını ilk sırada yer alsalar da, son yarış hariç hiçbir galibiyetleri olmadığı için şampiyonluğu kaçırmış oldular.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images