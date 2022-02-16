Button'ın takımı 2022'de de Extreme E'de mücadele edecek

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Button geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’daki açılış yarışında mücadele etmesinin ardından koltuğunu Kevin Hansen’a bırakmıştı. Eski F1 pilotu takımının seriye dönme şansını ise yüksek görmekteydi.

Geçtiğimiz sezonun kapanış yarışı olan Dorset’te Motorsport.com’un sorularını yanıtlayan Button, “İyi bir fon bulabilmek ve seriye katılabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Büyük bir partner bulabilmek için halen yapmamız gerekenler var” şeklinde konuşmuştu.

Aynı şekilde serinin patronları da geçtiğimiz haftalarda takımın dönüşü konusunda ikna olmuş gibi duruyorlardı, fakat sürücü kadrosunun açıklanması Suudi Arabistan yarışında gerçekleşti.

JBXE takımı Dünya Rallikros Şampiyonası yarış galibi Hansen ile mücadeleye devam edecek. Hansen geçtiğimiz sezon takım arkadaşı Mikaela Ahlin-Kottulinsky ile birlikte takımını üçüncü sıraya taşımayı başarmıştı.

Fakat Ahlin-Kottulinsky, takımın geleceğine yönelik duyduğu endişelerden dolayı takımdan ayrıldı ve geçtiğimiz yılın şampiyonu Rosberg X Racing’e katıldı. Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristofferson ile takım arkadaşı olacak.

Bu hamleyle birlikte Rosberg X Racing’in diğer sürücüsü Molly Taylor, geçtiğimiz sezonun sonunda gösterdiği güçlü performansa rağmen –son beş yarışın üçünü zaferle tamamlamıştı- koltuğunu kaybetmiş oldu.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing with Nico Rosberg, founder and CEO, Rosberg X Racing celebrate championship Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Fakat 2016 Avustralya Ulusal Ralli Şampiyonu, JBXE ile 19-20 Şubat’taki yarış için tek yarışlık bir anlaşma imzalayarak seride kaldı.

“Pilotun kontrolünün dışında gerçekleşen karmaşık gerçekliklere” değinen Taylor, “Geçtiğimiz sezon gayet iyi bir performans gösterdim ve bu mücadelemin cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik kavramlarına katkı sağladığına kalpten inandım."

"Son şampiyon unvanına sahip olmanın avantajlar getirdiğini biliyordum, bu nedenle JBXE bana bu haftasonu için teklifte bulunduğunda, neden olmasın dedim."

"Canımı dişime takmış bir şekilde Desert X-Prix’i bekliyor olacağım.”

JBXE’nin beş yarışlık sezonun tamamında Taylor ile yarışıp yarışmayacağı henüz kesin değil, nitekim Extreme E gridinde bu sezon 10 takım yer alacak.

McLaren Racing sürücü kadrosunun Tanner Foust-Emma Gilmour ikilisinden oluşacağını açıkladı, fakat Xite Energy Racing’in kadrosu halen belirsizliğini korumakta.

Hispano Suiza takımının en büyük sponsoru olan Xite Energy’nin seriden ayrılacağı düşünülmekteydi. Fakat şirketin kurucusu Oliver Bennett, seride kalmaya karar verdi.

Takım bu haftasonu, yeni sürücüleri Klara Andersson’un COVID-19’a yakalanması sebebiyle Tamara Molinaro ile yarışacak.

Jenson Button son olarak, “Molly’i kadromuza katabilmiş olmak JBXE için mükemmel bir haber. Son şampiyon olarak cebinden çıkaracağı birçok şey var. Hem onun, hem Kevin’ın bu hafta sonu yapacaklarını çok merak ediyorum” diye ekledi.

Çeviren: Altay Gök