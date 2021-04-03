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Extreme E / Suudi Arabistan / Haberler

Hurtgen, Extreme E sıralama turlarındaki kazayı anlattı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Abt Cupra sürücüsü Claudia Hurtgen, Suudi Arabistan'daki Extreme E Desert X-Prix ayağının sıralama turlarında yaptığı kazanın sebebini açıkladı.

Hurtgen, Extreme E sıralama turlarındaki kazayı anlattı

Deneyimli Alman GT sürücü, Odyssey 21 E-SUV'u takım arkadaşı Mattias Ekstrom'dan devralmıştı.

49 yaşındaki Hurtgen, aracının arka kısmının kontrolünü kaybetti, kaydı ve ardından taklalar attı.

Olaydan sonra Autosport'a konuşan Hurtgen, şunları söyledi: "Oradaki tepeden aşağıya doğru indim ve sonra sağ tarafa doğru yöneldim, sanırım bir kayaya çarptım."

“O anda arkadan kayma oldu ve sonra direksiyonu tersi yönde çevirdim."

“Açıkçası oldukça zordu çünkü bunlar olduğu anda çok hızlıydım ve yan tarafta kaya vardı.

"O an 'Ah, kahretsin' diye düşündüm!”

Claudia Hurtgen, ABT CUPRA XE

Claudia Hurtgen, ABT CUPRA XE

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seans hemen durduruldu ve kısa bir süre sonra bölgeye yetkililer geldi, ancak Hurtgen sadece olay olurken dilini ısırmıştı ve bunun dışında herhangi bir yaralanması yoktu.

Hurtgen, olay sonrasındaki süreci nasıl geçirdiğini şöyle ekledi: "Uzun sürdü, yani uzun hissettirdi."

“Takım için sorun, ilk önce takım radyonun çalışmamasıydı. Yani onları duyabiliyordum, ama tam tersi şekilde onlara iyi olduğumu söyleyemedim."

“Nedenini bilmiyorum ama biraz sürdü. Bekliyordum ve bunun ötesinde her şey yolundaydı. Elbette bir sürücü olarak, böyle anlar size saatler gibi geliyor. Ancak kendimi iyi hissediyorum."

"Kazadan sonra her şeyi kontrol ettim ve sadece biraz kan vardı. Ancak gerçekten önemli bir şey değildi. Gayet iyiydim."

“Araçta dinleniyordum, çıkmak için yeşil ışığı (araçtan çıkmanın güvenli olduğunu gösteriyor) bekledim."

"Araç ile her şey yolundaydı. Elektrik sorunları yoktu."

Abt Cupra ekibi aracı tamir etmek için çalışmalar yapacak ve eğer gerekli onarımlar yapılır ve şasi onay alırsa, ikilinin pazar günkü etaplarda yer alma ihtimali var.

Hurtgen, "Bu öğleden sonra sürüş yapamayacağız. Şasiyi kontrol etmeliyiz, eğer şasi iyi ise, o zaman yarın için iyi olacağız."

“Sürüş yapmak istiyorum çünkü bir kaza geçirdiyseniz hemen araca geri dönmek iyidir." dedi.

Claudia Hurtgen, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Claudia Hurtgen, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE

Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Etkinlik Suudi Arabistan
Pilotlar Claudia Hurtgen
Editör Matt Kew

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