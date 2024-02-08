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Extreme E
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Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Lewis Hamilton'ın X44 takımı, tamamen elektrikli şampiyona Extreme E'nin son sezonunda yarışmayacağını açıkladı.

James Newbold
Editör James Newbold
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Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing
X44, 2021'de başlayan off-road serisinin ilk iki sezonunda Prodrive tarafından yönetildi ve bir önceki yılı ikinci sırada tamamlayan Sebastien Loeb ve Cristina Gutierrez ikilisiyle 2022'de Sürücüler Şampiyonluğu'nu elde etti.
Programın yönetimi 2023'te Rodin Carlin'e geçerken Gutierrez'e Fraser McConnell ortak oldu ve ikili sıralamada dördüncülüğe geriledi. 
Ancak 17-18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da başlayacak olan şampiyonanın dördüncü sezonu öncesinde takımın geri dönmeyeceği açıklandı. 
Geçtiğimiz ay Autosport'a yapılan açıklamada, organizatörlerin 2025'te Extreme H'nin lansmanıyla hidrojen enerjisine geçmesiyle şampiyonanın 2024 sonunda sona ereceği doğrulandı.
Gutierrez, Mattias Ekstrom'un ortağı olarak McLaren takımıyla sözleşme imzalamıştı; McConnell ise Laia Sanz ile birlikte Acciona Sainz takımında İsveçlinin yerini alacak.
X44'ün ayrılışını özetleyen bir açıklamada ayrılış için herhangi bir neden belirtilmedi.
Açıklamada, "X44 olarak yarıştığımız, birçok yarış ve hatta bir dünya şampiyonluğu kazandığımız inanılmaz bir üç sezon geçirdik." 
Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Fotoğraf tarafından: Colin McMaster / Motorsport Images

"Sürücülerimiz Cristina, Fraser ve Seb'e ve yaptığımız her şeyi başarmamıza yardımcı olmak için çok çalışan tüm yetenekli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." 
"Pistteki sonuçlardan da öte, motor sporlarının nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebileceğine dair daha büyük bir konuşmanın parçası olmaktan, her türlü geçmişten gelen insanlara bu takımda başarılı olma fırsatı verme başarımızdan ve takım sahibimiz Lewis'in 'Herkes için Yarış' programıyla geride bırakacağı mirastan gurur duyuyoruz."
"2024'te kendimiz yarışmayacak olsak da, seriyi kenardan izliyor ve Extreme H'deki heyecan verici gelişmeleri takip ediyor olacağız."
Serinin patronu Alejandro Agag, yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Hamilton ve X44'a hem yarışmada hem de 'cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığa odaklanan pist dışı girişimlerin uygulanmasında' Extreme E'ye yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür etti.
Abt Cupra'nın ardından sezon dışında XE'den ayrılan ikinci takım olan X44, şampiyonaya İsviçreli gıda üreticisi SUN AG tarafından desteklenen bir katılımcı kazandı. 
SUN Minimeal Takımı, iki kez DTM şampiyonu olan Timo Scheider'i takım patronluğu görevinin yanı sıra sürüş gücünde de bulunduracak ve rallikros yarışçısı Klara Andersson da kadın sürücü olarak katılacak.
Son şampiyon Rosberg X Racing, 2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg tarafından desteklenen Johan Kristoffersson ve Mikaela Ahlin-Kottulinsky'den oluşan kadrosunu değiştirmedi.
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