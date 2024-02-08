Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!
Lewis Hamilton'ın X44 takımı, tamamen elektrikli şampiyona Extreme E'nin son sezonunda yarışmayacağını açıkladı.
Cristina Gutierrez, Fraser McConnell, X44 Vida Carbon Racing, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing
Fotoğraf tarafından: Colin McMaster / Motorsport Images
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