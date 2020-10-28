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Extreme E / Son dakika

Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'

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Hamilton, kendi XE takımını kurma fırsatına 'atlamış'
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Kew
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton kendi X44 Extreme E takımını kurma fırsatı doğduğunda “direkt atladığını”, ama takım sahibi olmanın garip hissettirdiğini söyledi.

6 kez Formula 1 dünya şampiyonunun yeni takımı Eylül ayında tamamen elektrikli off-road serisinin son katılımcısı olarak duyurulmuştu. Serinin hedefi ise zarar gören iklimleri ziyaret ederek bu konuda bilinç uyandırarak değişikliğe yol açmak.

X44’ün hedefi ise motor sporlarında çeşitliliği artırarak (Hamilton’un yeni kurduğu komisyonun da temel hedefi) azınlık kökenlilere fırsatlar sağlamak, fakat Hamilton Salı günkü açılış etkinliğinde henüz ilk aşamalarda olduklarını belirtti.

1999 İngiltere Formula 3 şampiyonu ve uzun soluklu danışmanı Marc Hynes’le beraber kendi takımını kurma kararını açıklayan Hamilton, böylelikle uzun süredir var olan bir hayalini gerçekleştirdiğini ve “olumlu bir etki” yaratma fırsatı olduğunu söyledi.

 

Hamilton, “Her zaman kendi takımım olsun istemiştim, ama iç gerçekleşeceğini düşünmezdim. Bunu duyduğumda direkt atladım çünkü serinin manası ve yapacakları çok güçlü olacak.”

“Her birimiz sadece küçük değişikliklerle olumlu bir etkide bulunabiliriz ve bence bu yüzden Extreme E çok önemli, çünkü insanların dünyanın sorunları hakkında konuşmasını sağlayacak ve bir adım atmamız için bizi harekete geçirecek.”

“Extreme E’nin güzel yanı da o, sadece o güzel yerlere gitmekten ibaret değil, gerçekten bir değişiklikte bulunmak için oraya gidiyoruz.” dedi.

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X44 aracının dış renk dizaynında Hamilton’un kasklarında sürekli kullandığı mor motif bulunacak, kendisi de aracın dış dizaynında işbirliğinde bulunmuş.

“Bu ilk çalışmamız ama evrileceğine eminim. Doğal olarak en sevdiğim renk olan moru kullandık, uzun zamandır kullandığım kaskın dizaynından esinlendik.”

“Ve aslında benim takımım, bunu demek çok garip çünkü 8 yaşımdan beri yarışıyorum, yani 20 yıldan fazla bir süredir ama kendi takımımın sahibi olacağımı sadece hayal edebilirdim.” dedi.

Hamilton aynı zamanda serinin AFC Energy’le ortaklaşa çıkarttığı yenilikçi sıfır-emisyonlu şarj olanağı sağlayan hidrojen batarya teknolojisinin gelecekte daha büyük kitlelerce benimsenmesini istiyor.

“Serinin bir diğer güzel yanı da kullanacağımız ve yenilikçi olması için zorlayacağımız yeni teknolojiler olacak. Extreme E hidrojen batarya teknolojisi kullanıyor ki bence bu inanılmaz, yarış araçlarını sıfır-emisyonlu güç kaynaklarıyla şarj edecek ve bu kesinlikle muhteşem.”

“Umarım bir dalga etkisi yaratır ve motor endüstrisiyle beraber diğer endüstriler de bu yönde daha çok ilerler.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör James Newbold

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