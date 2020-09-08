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Extreme E / Son dakika

Hamilton, kendi Extreme E ekibini kurdu

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Hamilton, kendi Extreme E ekibini kurdu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, elektrikli off-road serisi olan Extreme E için X44 isimli kendi ekibini kurdu.

Bu, Hamilton'ın ilk kez bir takım sahibi olacağı anlamına geliyor ve takımın adı, Mercedes F pilotunun 2014'en beri F1'de yarıştığı numara olan 44'ten geliyor.

Hamilton, kendi ekibi için yarışmayacak. Extreme E kuralları gereği takım sürücülerinden bir tanesi kadın, diğerinin ise erkek olması gerekiyor. Şimdilik sürücüler belli değil.

Hamilton, "Bu heyecan verici yeni bir projede yer almak ve yarış pilotluğundan farklı bir role sahip olmak eğlenceli olacak."

“Bununla birlikte en çekici olan şey, Extreme E Şampiyonası'nın sadece gezegenimizin karşılaştığı en kritik çevresel sorunlardan bazılarıyla ilgili farkındalık yaratmakla kalmayıp, yerel hayır kurumlarıyla çalışarak bu konuda bir şeyler yapacak olması olacak."

“Her birimiz fark yaratma gücüne sahibiz ve bu benim için çok şey ifade ediyor. Bu sayede yarış sevgimi, gezegenimize olan sevgimle birlikte olumlu bir etki yaratmak için kullanabilirim."

"Takımın bu yeni seride yer almasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Extreme E prototype

Extreme E prototype

Fotoğraf: Extreme E

Extreme E prototype

Extreme E prototype

Fotoğraf: Extreme E

X44'le ilgili yayınlanan ilk fotoğrafta, aracın mor renk düzenine sahip olduğu görülüyor. Bu da Hamilton'ın bu yılki kask tasarımından esinlenildiği anlamına geliyor.

X44'ün şu anda bir üretici tarafından destekleneceği düşünülmüyor, ancak 550 beygirlik ODYSSEY 21 E-SUV'lerin karoser kısmı, yol araçlarına benzeyecek şekilde özelleştirilebiliyor.

Bu, Hamilton'ın sahip olduğu araçların, bu yılın başlarında satışa sunulan ve tamamen elektrikli bir araç olan Mercedes EQC’ye benzeyecek şekilde uyarlanabileceği anlamına gelebilir.

Extreme E'nin kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag şunları ekledi: “Lewis Hamilton ve X44 ekibini Extreme E'de görmekten büyük heyecan duyuyoruz."

"Lewis de tıpkı bizim gibi motor sporları konusunda son derece tutkulu, ancak aynı zamanda sporu iklim değişikliği  gibi dünya için hayati önem taşıyan konuları vurgulamada kullanabileceğimize olan inancımızı paylaşıyor."

"Lewis tüm zamanların en başarılı sürücülerinden bir tanesi ve X44 ekibinin, -onun inanılmaz liderliği altında- yarış pistinde ve pist dışında nasıl performans gösterdiğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Şimdiye kadar Techeetah, Abt, Andretti, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV ve Veloce, 2021'de Extreme E'de yer alacaklarını doğruladılar.

Extreme E'nin Ocak ayında Senegal'de başlaması planlanıyor.

 
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Seri Extreme E
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Editör Matt Kew

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