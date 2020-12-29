Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

7 kez F1 dünya şampiyonu 2021’de başlayacak tamamen elektrikli yeni off-road serisinde yarışacak kendi takımı X44’ü duyurdu. Extreme E iklim değişikliğinden kötü şekilde etkilenen Afrika, Grönland ve Güney Amerika gibi yerleri ziyaret edecek.

Hamilton’un dahiliyeti, Mercedes F1 takımındaki rolü sebebiyle, küçük ölçekte kalacak olsa da ziyaret ettiği yerlere ve gezegene gerçekten bir fayda sağlamayı hedefleyen bir yarış serisine dahil olduğu için çok heyecanlandığını belirtti.

BBC Radio 4’e konuşan Hamilton, “Extreme E’de dikkatimi çeken şey gidecekleri muhteşem yerler ve gerçek çevre sorunlarına dikkat çekmeleri oldu.”

“Önümüzde bazı zorluklar var, insan ırkı olarak gittiğimiz yol iyi değil.”

“Extreme E heyecan verici yeni bir sürdürülebilirlik girişimi ve bir takım kurucusu olarak başlangıcından itibaren buna dahil olmak çok güzel bir fırsat."

"Tabii ki hedeflerim ve Formula 1’de Mercedes’teki rolüm X44’ün yürütülmesiyle doğrudan ilişkili olamayacağım manasına geliyor. Fakat bu seride farklı bir rol oynayabileceğim için heyecanlıyım, daha sürdürülebilir ve eşit bir dünya vizyonumu hayata geçiren bir rol.”

“Extreme E çevreci odağı sebebiyle bana gerçekten cazip geldi. Her birimiz değişiklik yapacak güce sahibiz ve yarışma aşkımla gezegenimize duyduğum aşkı bir araya getirerek olumlu bir etki yaratabilecek olmam benim için çok değerli” dedi.

Extreme E’nin ilk sezonunda 5 etap olacak ve ilki Suudi Arabistan’da gerçekleşecek. Seri sürdürülebilirliği yaygınlaştırarak ve gezegenimizi korumaya yardım etmek adına elektrikli araçlar kullanarak gerisinde pozitif bir iz bırakmak istiyor.

İngiliz pilot, “Sadece iklim kriziyle en önde savaşan uydu bölgeleri ziyaret etmeyeceğiz, bu bölgelerle ve lider iklim uzmanlarıyla yakın çalışarak bilgimizi paylaşıp her bölgede yarış pistinin çok daha ötesine ulaşan pozitif bir iz bırakacağız.”

“X44’ün kurucusu olarak takımımı sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi önemli değerlerin etrafında inşa etmeyi hedefliyorum."

"Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimizin gelişebileceği yönleri var ama platformumuzu, dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlara ve hepimizin bir parçası olabileceği çözümlerine dikkat çekmek adına kullanacağım için heyecanlıyım.” dedi.