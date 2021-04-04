Tarihteki ilk Extreme E yarışını Rosberg X kazandı

Yarı Final yarışında yavaş bir start alan Johan Kristoffersson kontrolü tekrar eline aldı ve aracı takım arkadaşı Molly Taylor’a bıraktı. Molly de, hatasız bir turun ardından çizgiyi en yakın rakibinin 24 saniye önünde geçmeyi başardı.

Andretti United, finale kalamayan 6 takımın yer aldığı ‘Crazy Race’e ilk sıradan başladı ve start kapısının sağ tarafından başlamayı tercih etti.

Timmy Hansen ilk turu atarken aracı ikinci tur için takım arkadaşı Catie Munnings’e bıraktı. İkili ‘Crazy Race’i kazanarak final yarışındaki yerlerini aldı.

Final yarışında; 2019 Dünya Rallikros şampiyonu Johan Kristoffersson, 4 saniye boyunca kullanabildiği ‘Hyperdrive’ güç arttırıcısını kullanarak iyi bir start alıp ilk viraja önde girmek istedi. X44 takımında ilk tur ve start için direksiyonun başına Sebastian Loeb oturdu.

Andretti United pilotu Timmy Hansen mükemmel bir start alarak liderliğe yükselse de, Kristofferson sabah seansındaki yarışta da yaptığı gibi ilk virajı daha geniş alarak viraja daha çok hız taşıdı ve Timmy Hansen ile Sebastian Loeb’i arkasında bırakabildi.

Loeb, aracında ortaya çıkan bir hidrolik direksiyon probleminin ardından 8 saniye kadar geri düşünce; Kristofferson’un tek rakibi olarak Timmy Hansen kalmıştı ancak 3 kez Dünya rallikros şampiyonu arayı rahatça açtı. Bunda Timmy Hansen’in toz bulutunun içinde kalması da büyük rol oynadı.

Kristofferson, turunu en yakın rakibinin 32 saniye önünde bitirerek sürücü değiştirme alanına geldi ve aracı takım arkadaşı Taylor’a bıraktı.

Avusturya Ralli şampiyonu Taylor, minimum 45 saniye sürmesi gereken sürücü değiştirme işleminin ardından sürücü değiştirme alanından ayrıldığında, X44 daha sürücü değiştirme alanına girmemişti bile.

Taylor, biraz dağınık ama etkileyici başladığı turun ikinci kısmında biraz daha sakin ve kontrollü bir sürüş ile çizgiyi Andretti United pilotunun 23.7 saniye önünde geçti. Böylece Rosberg X, tarihteki ilk Extreme E yarışını kazanmış oldu.

Hidrolik direksiyon problemi ile mücadele eden Loeb, turunu liderin 1 dakika 2 saniye gerisinde bitirse de, takım arkadaşı Cristina Gutierrez çizgiyi geçtiğinde fark 36 saniyeye kadar inmişti.

Final yarışına katılmayan Acciona Sainz takımı, hafta sonunu 4. bitirdi.

Hispano Suiza’nın ‘Crazy Race’de elde ettiği ikincilik onları beşinciliğe taşırken, Jenson Button’ın takımı JBXE hafta sonunu 6. sırada bitirdi.

Chip Ginassi sürücüsü LeDuc, sabah yapılan Shoot Out yarışında aracın kontrolünü kaybedip Abt Cupra sürücüsü Claudia Hurtgen’e arkadan çarparak ikiliyi yarış dışı bıraktı.

Veloce Racing ise Cumartesi sabahı yaptıkları kazada aldıkları ‘ tamir edilemez takla kafesi’ hasarı nedeniyle hafta sonundan çekildiklerini açıklamıştı.

Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing and Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 1 / 5 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, and Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 2 / 5 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E, Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Oliver Bennett, Hispano Suiza Xite Energy Team, and Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Jenson Button, JBXE Extreme-E Team 3 / 5 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Oliver Bennett, Hispano Suiza Xite Energy Team 4 / 5 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E 5 / 5 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images

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