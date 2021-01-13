Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Yeni serinin ilk ayağının 20-21 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'da yapılması planlanmıştı ancak takvimde değişikliğe gidildi ve Desert X-Prix'nin 3-4 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

XE'NİN kurucusu Alejandro Agag Reuters'e şunları söyledi: “Tarihi koruma konusunda oldukça iyimseriz, hatta %99 eminiz. Ama mevcut COVID durumu nedeniyle asla asla diyemeyiz."

“Dakar'ın Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi bize çok fazla güven verdi."

"Umarım Nisan ayına kadar işler biraz daha iyi hale gelir. Ancak aylardır aynı şeyi söylüyoruz ve bu virüs oldukça yapışkan bir şey."

Bu, 2021'de ikinci kez XE yarışlarının ertelendiği anlamına geliyor.

Taslak takviminde yeni sezonun ilk yarışının 23-24 Ocak'ta Senegal'de yapılacağı açıklanmıştı. Ancak COVID-19 nedeniyle yarış 29-30 Mayıs'a ertelendi.

Suudi Arabistan'da bulunan 12 günlük Dakar Rallisi, "kısmı bir baloncuk" içerisinde kalmaları şartıyla gerçekleştirildi ve XE'nin de benzer bir yol tercih etmesi bekleniyor.

Benzer şekilde Formula E de yeni sezonun ilk yarışlarının 26-27 Şubat'ta Suudi Arabistan'da yapılacağını açıklamıştı.