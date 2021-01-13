Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Extreme E / Son dakika

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

paylaşım
yorumlar
Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Extreme E'nin ilk yarışı, küresel koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta ertelendi.

Yeni serinin ilk ayağının 20-21 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'da yapılması planlanmıştı ancak takvimde değişikliğe gidildi ve Desert X-Prix'nin 3-4 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

XE'NİN kurucusu Alejandro Agag Reuters'e şunları söyledi: “Tarihi koruma konusunda oldukça iyimseriz, hatta %99 eminiz. Ama mevcut COVID durumu nedeniyle asla asla diyemeyiz."

“Dakar'ın Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi bize çok fazla güven verdi."

"Umarım Nisan ayına kadar işler biraz daha iyi hale gelir. Ancak aylardır aynı şeyi söylüyoruz ve bu virüs oldukça yapışkan bir şey."

Bu, 2021'de ikinci kez XE yarışlarının ertelendiği anlamına geliyor.

Taslak takviminde yeni sezonun ilk yarışının 23-24 Ocak'ta Senegal'de yapılacağı açıklanmıştı. Ancak COVID-19 nedeniyle yarış 29-30 Mayıs'a ertelendi.

Suudi Arabistan'da bulunan 12 günlük Dakar Rallisi, "kısmı bir baloncuk" içerisinde kalmaları şartıyla gerçekleştirildi ve XE'nin de benzer bir yol tercih etmesi bekleniyor.

Benzer şekilde Formula E de yeni sezonun ilk yarışlarının 26-27 Şubat'ta Suudi Arabistan'da yapılacağını açıklamıştı.

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

Önceki haber

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor

Russell, Mercedes'le çıktığı yarıştan sonra kaygılanmayı bırakmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le çıktığı yarıştan sonra kaygılanmayı bırakmış

Ricciardo kötü geçen 2019 Melbourne yarışının "anısını saklayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo kötü geçen 2019 Melbourne yarışının "anısını saklayacak"

Aston Martin: "Vettel ve Stroll kadrosuna güveniyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin: "Vettel ve Stroll kadrosuna güveniyoruz"

2020'nin çok geçiş yapılan yarışı Portekiz oldu, geçiş sayısı 2019'a kıyasla azaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020'nin çok geçiş yapılan yarışı Portekiz oldu, geçiş sayısı 2019'a kıyasla azaldı

Son Haberler

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi
XES Extreme E / Son dakika

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"
XES Extreme E / Son dakika

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak
XES Extreme E / Son dakika

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak

Rosberg Extreme E takımı için Kristoffersson'la anlaştı
XES Extreme E / Son dakika

Rosberg Extreme E takımı için Kristoffersson'la anlaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"

2s
2
Formula 1

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

1s
3
Formula 1

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

23s
4
Formula 1

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor

10s
5
Formula 1

Russell, Mercedes'le çıktığı yarıştan sonra kaygılanmayı bırakmış

3s

Son Haberler

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi
XES

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"
XES

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak
XES

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak

Rosberg Extreme E takımı için Kristoffersson'la anlaştı
XES

Rosberg Extreme E takımı için Kristoffersson'la anlaştı

Carlos Sainz, QEV ile Extreme E'de yarışacak
XES

Carlos Sainz, QEV ile Extreme E'de yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.