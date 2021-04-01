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Extreme E / Haberler

Extreme E, toz endişelerinin ardından Suudi Arabistan formatını değiştiriyor

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Suudi Arabistan çölündeki aşırı toz, Extreme E'nin şampiyonanın açılış yarışından sadece iki gün önce sıralama turlarının ve finallerinin formatını değiştirmesine neden oldu.

Extreme E, toz endişelerinin ardından Suudi Arabistan formatını değiştiriyor

AlUla'daki Çöl X-Prix etkinliği için çok araçlı sıralama yarışları, cumartesi günü gerçekleşecek
tek araçlı zaman turu denemeleriyle değiştirildi.

Her sürücü kadrosu, sabah bir tur ve öğleden sonra bir tur tamamlayacak. Yarı finalin grid
sıralamasına karar vermek için de ortalama tur süreleri alınacak.

Bu zaman turu denemeleri için başlangıç sırasının seçimi, kura ile belirlenmeye devam edecek.

Pazar günü yarı final ve final gridi, dokuz takımın bir beş araba ve dört araba yarışında rekabet
etmesi için önceki plana uygun olarak üç girişle sınırlandırıldı.

Bunun sebebi, beş millik pistin dar pist sınırları ve ocak ayında ilk Suudi recce'ye kıyasla
otomobiller tarafından atılan artan toz seviyeleri nedeniyle güvenlik sorunları teşkil etmesiydi.

Extreme E'nin kurucu ortağı Alejandro Agag bu konuda şunları söyledi: "Ocak ayında
geldiğimizde ve test ettiğimizde bunun olabileceğini düşündük.”

“Gecenin nemi nedeniyle toz yoktu. Kum daha nemliydi. Arabalar gidiyordu ve toz çıkmıyordu.
Geçtiğimiz hafta buraya geldiğimizde ise büyük toz bulutları ile karşılaştık.”

“Bu yüzden yarış formatını değiştirdik. Cumartesi teker teker, çok havalı olacak. Sonrasında ise
dört [ve beş] araba yerine üç araba yarışları olacak.

“İyi olacak. Aslında, oldukça havalı görünecek. Mad Max gibi görünecek, tüm arabalar gidiyor ve
arkasındaki tozlar kalkıyor.”

Yarışmacılar, bir sürücü toplantısı sırasında çarşamba günü saat 18.00'da Agag tarafından
formattaki değişikliklerden haberdar edildiler.

Extreme E, ilk sezonuna hazırlanmak için üç simülasyon yarışı planlamıştı, ancak hepsi
pandemi yüzünden iptal edildi.

Agag şunları da ekledi: "Hadi nasıl çalıştığını görmek için 40 milyon avroya mal olan bir deney
yapalım. Yaptığımız şey bu, o yüzden büyük bir risk.”

Agag ayrıca, başlangıç sürücülerinin sürpriz bir televizyon gösterimine sahip olması fikrini
düşünüyor.

Takımlar, sadece erkek ve kadın sürücülerinden hangisinin yarışa önce başlayacağına
planlanan başlangıç saatinden beş dakika önce kadar karar vermeliler.

Üç araba yarışına başlayacak olan altı sürücünün de yan yana dizilmesi gerekiyor. Her takım
için yarışa başlayacak olan sürücü, komutla birlikte öne çıkarak kendini belli edecek.

Bu planın bir parçası olarak, sadece Agag aday gösterilen sürücüyü önceden bilecek. Daha
sonra, rakiplerinden hangisinin ileriye doğru çıktığına karşılık olarak hiçbir takımın stratejik bir
yer değişikliği yapmadığını kontrol edecek.

Çeviri: Selin Elif Köse

Alejandro Agag, CEO, Extreme E

Alejandro Agag, CEO, Extreme E

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Button, ‘’off-road’’ becerilerini geliştirmek için Extreme E’de yarışacak

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Button, ‘’off-road’’ becerilerini geliştirmek için Extreme E’de yarışacak
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Seri Extreme E
Editör Matt Kew

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