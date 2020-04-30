Extreme E takımları bir kadın ve bir erkek pilotla yarışabilecek

Bu kuralın, uluslararası motor sporları şampiyonalarında bir ilk olmak özelliği taşıdığı düşünülüyor.

Ocak ayında başlayacak olan XE'nin açılış sezonunda beş yarış planlanıyor ve her biri iki tane 6,2 mil (10km) uzunluğundaki turlardan oluşacak.

Takımlar her turun ardından yer değiştirecek olan bir pilot ve yardımcı pilot çiftine sahip olacak.

XE kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag, “Eşitlik için çabalıyoruz ve bu seri, hedefimizin en gerçekçi göstergesi." dedi.

W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick ve IMSA WeatherTech SportsCar sürücüsü Katherine Legge de dahil olmak üzere üç kadın sürücü zaten burada yarışacağını doğruladı.

İsveçli sürücü Mikaela Ahlin-Kottulinsky de bu üç sürücüden birisi. Kottulinsky, XE lastik tedarikçisi Continental için test sürüşü yaptı ve 550bhp ODYSSEY 21'i sürdü.

FIA Otomobil Sporlarında Kadın Komisyonu Başkanı Michele Mouton, “Bu, kadınların ve erkeklerin aynı ekipmanlarla birbirlerine karşı yarışmaları için harika bir fırsat.

“Alejandro [Agag] ve ekibi, kadın yarışçıların yeteneklerini vurgulamaya ve onlara bir şans vermek adına attıkları somut adımlarla, sporumuzda cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyorlar."

“Takım sürücü kadrolarını görmek ilginç olacak ve şimdi önümüzdeki yılın başında başlayacak sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Legge ise, "Bu formatı duymak Noel sabahına uyanmak gibiydi. Bir bütün olarak motor sporları için doğru yönde atılmış dev bir adım. Tüm yarış kariyerim boyunca böyle bir şey bekliyordum!" dedi.

Agag, ilk XE sezonuna 12 takımın katılmasını bekliyordu. Ancak bu ayın başlarında bu hedefi sekize çekti.

Şimdiye kadar altı takım açıklandı; Abt Sportsline, Andretti Autosport, HWA, Venturi, Veloce Racing ve QEV Technologies.