Extreme E, Senegal'de 4 araçlı finallere geri dönecek

Extreme E'nin Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği X-Prix'sinde, AlUla çölündeki tozdan dolayı, pilotların görüş açısı büyük ölçüde azalmıştı.

Bu neden dolayı, pilotlar sıralama turlarına teker teker çıkmıştı ve finallerde de planlandığı gibi 4 araç değil, 3 araç yarışmıştı.

Bu hafta sonu Lac Rose, Senegal'de gerçekleştirilecek Ocean X-Prix'sinde toz daha az olduğundan, şampiyona orijinal formatına dönecek ve final yarışı 4 araç arasında gerçekleştirilecek.

Böylelikle, yarı final yarışlarında 1. olan iki takımda final yarışında yarışabilmiş olacak.

Exteme E'nin kurucu ortağı ve CEO'su ALejandro Agag'ın Suudi Arabistan'da da bahsettiği gibi Extreme E, Senegal'de ''Süper Sektör'' adında yeni bir uygulama getirecek.

İlk yarışta toz çok fazla olduğundan ilk virajı önde dönen pilotlar, önlerindeki temiz havanın avantajını kullanarak bütün yarışları kazandılar. Liderin arkasındakiler ise liderin yarattığı toz bulutunda çok daha yavaş bir tempoda ilerleyebildi.

Bunun tekrardan yaşanmaması adına oluşturulan bu uygulamada, rotada bir alan belirlenecek, bu belirlenen alanı yarış içinde en hızlı şekilde geçecek ekip, ekstradan 5 puanın sahibi olacak.

Bu uygulamayla birlikte, ''takımlar kendilerini, hangi pozisyonda bulursa bulsunlar, ortada kazanılabilecek daha çok puan olduğundan, zorlamaya devam edecekler''.

Takımlar Senegal'e daha çok personel getirebilecek

Suudi Arabistan'daki ilk yarışta yaşanan büyük kazaların ardından, bazı takımlar hafta sonundan çekilmek zorunda kalmıştı. Bunun tekrardan yaşanmaması adına takımlar Senegal'e daha çok personel getirebilecekler.

Çevreye olan etkiyi azaltmak adına takımların, AlUla'daki Desert X-Prix'sine araç üstünde çalışabilecek sadece 8 personel getirmesine izin verilmişti.

8 kişilik kontenjanın 2'si pilotlara gittiğinden, takımlar bir mühendis ve 5 mekaniker getirebilmişti.

Her takımın çadırı, bu kuralların çiğnenmediğinden emin olunmak adına güvenlik kameraları ile takip ediliyor.

Fakat takımlarla yapılan görüşmelerin ardından, takımların kontenjanı 10 personele çıkarıldı.

Abt Cupra teknik direktörü Florian Modlinger, konu hakkında şunları söyledi: ''Bence herkes padokta iş yükünün ne kadar yüksek olduğunu gördü. Sadece bizim için değil, genel olarak herkesin.''

''Araçta çok büyük bir hasar olmasa bile, buradaki iş yükü ile birlikte durum çetrefilli bir hal alıyor.''

''Örnek vermek gerekirse, ben sürücülerin sistemlerini, yazılımlarını, data analizlerini ve daha birçok şeyi ayarlıyorum. Diğer yarış serilerinde bu görevleri 4 mühendis yapıyor.''

Çoğu takımın 10 kişilik kontenjanda mühendislerden ziyade mekanikerlere ağırlık vermesi bekleniyor.

Modlinger, bu konu hakkında ise şunları söyledi: ''Böyle yaparsak, sürücülere en iyi aracı verebilme şansımız artıyor. Burada yeni araçlar var ve bu yeni bir yarış serisi. Mekanikerlere öğretmeniz gereken birçok standart prosedür var.''

''Ayrıca hızlanmaları gerek. Seri ilerledikçe iş yükü azalacak.''

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