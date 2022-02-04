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Extreme E şampiyonu Taylor, Rosberg ekibiyle yollarını ayırdı

Extreme E şampiyonu Molly Taylor, yeni sezonda Rosberg X Racing ekibinin bir parçası olmayacak.

Extreme E şampiyonu Taylor, Rosberg ekibiyle yollarını ayırdı
Matt Kew
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Taylor ve dört kez Dünya Rallikros şampiyonu takım arkadaşı Johan Kristoffersson, açılış sezonunda Lewis Hamilton'ın sahibi olduğu X44 takımıyla puanlarını eşitledikten sonra beş yarışın üçünü kazanarak rakibini mağlup etti. 

Ancak, Nico Rosberg'in ekibinden yapılan açıklamaya göre Taylor, artık takımın bir parçası olmayacak ve yerini Mikaela Ahlin-Kottulinsky alacak.

Seyahat kısıtlamalarının etkisini en aza indirmek için Avustralya'daki evinden Avrupa'ya taşınan Taylor, bir aileye benzettiği takımına geri dönmemesini 'kontrolünün dışındaki şeylerin' etkilediğini belirtti.

Instagram'daki paylaşımında Taylor, "İnanılmaz bir açılış sezonu için (daha çok aile gibi olan) tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum."

"İlk Extreme E Şampiyonasını kazanmak ve o kupayı havada tutmak inanılmaz bir tecrübeydi ve birlikte elde ettiğimiz sonuçtan gurur duyuyorum." derken, beklenmedik plan değişikliklerine rağmen gelecekte seriye geri dönmek istediğini söyledi ve şöyle devam etti: "2022 için beklenmedik bir plan değişikliği yapmak zorunda kalsam da küçük bir araya rağmen Extreme E ile olan işim henüz bitmedi." 

Rosberg X Racing tarafından yayınlanan ve Kristoffersson yanına Ahlin-Kottulinsky'nin katıldığını doğrulayan açıklamada, şampiyonluk kazanan Taylor'a atıfta bulunulmadı. 

Ahlin-Kottulinsky ve 2021'deki partneri Kevin Hansen, çoğunlukla İngiliz GT mühendislerinden oluşan tecrübesiz JBXE takımını şampiyonada üçüncü sıraya taşımayı başardı. 

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

BXE’in sahibi, 2009 Formula 1 dünya şampiyonu Button seride devam etmeye hevesli olsa da, daha önce Motorsport.com'a verdiği demeçte JBXE'nin mevcut katılımının devamlılığını finansal olarak uygun hale getirilmesi için ticari anlaşmaların yapılması gerektiğinden bahsetmişti.   

İsveçli yarış pilotu, Rosberg X Racing'e katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Birinci sezondan itibaren kazanan takımla çalışma şansına sahip olmak gerçekten harika bir fırsat ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Direksiyon arkasında sergiledikleri inanılmaz performanslarına büyük saygı duyduğum ve hayran olduğum iki dünya şampiyonu sürücü olan Nico ve Johan'la çalışmayı ve onlardan öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Johan Kristoffersson şunları ekledi: "Çalışmama RXR ile devam edeceğim için çok mutluyum. Hep birlikte sansasyonel bir ilk sezon geçirdik ve bu deneyimin üzerine katabileceğimize ve daha da iyi olabileceğimize eminim. Mikaela'nın yanımda olması ekstra bir motivasyon. O çok yetenekli bir sürücü ve birçok ortak deneyime sahip bir hemşerim, eminim çok iyi anlaşacağız." 

Rosberg, "Extreme E'deki ikinci sezonumuz için mükemmel sürücü kadrosunu bulduğumuz için mutluyuz. Şampiyonluğumuz çok profesyonel, son derece kararlı ekiplerden oluşan ve büyüyen bir alana karşı savunmak zorunda olduğumuz için bu yıl daha da zorlu olacak." dedi.

Çeviri: Fırat Demircioğlu

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