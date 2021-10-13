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Extreme E Haberler

Extreme E, ilk sezonunu Dorset'te tamamlayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Extreme E, ilk sezonunu İngiltere'nin Dorset kentinde tamamlayacak ve Bovington askeri üssü 2021 takviminde yedek olarak devreye sokulan son mekan olacak.

Extreme E, ilk sezonunu Dorset'te tamamlayacak

Sezonun beşinci ve son etkinliği Jurassic Coastline'a yakınlığından dolayı 'Jurassic X-Prix' olarak adlandırılacak ve 18-19 Aralık'ta yapılacak.

Bu yarışın, COVID-19 seyahat kısıtlamaları iptal edilmeden önce 11-12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan orijinal Patagonya, Arjantin finalinden bir hafta sonra yapılacağı anlamına geliyor.

Şampiyonanın kurucu ortağı Alejandro Agag, bu Birleşik Krallık ayağının, Suudi Arabistan, Senegal ve Grönland'daki ilk üç ayak için gidilen yerlerden uzaklaşarak, iklim kriziyle mücadelede farkındalık yaratmak için “görevlerinde keskin bir değişime” işaret ettiğini düşünüyor.

Agag, "Bu yarışın lokasyonu için çok heyecanlıyım. Birleşik Krallık'taki ilk yarışımız."

"Bu hareket, iklim değişikliğinin etkilerini vurgulamak için uzak, çok uzak yerlerde yarışma görevimizde köklü bir değişim. Çünkü konuştuğumuz konular, kelimenin tam anlamıyla arka bahçelerimizde oluyor. Bu yüzden bu, dikkatleri eve getirmenin ve ordunun kendi karbon ayak izini azaltmasına yardım etmek için doğru bir zaman gibi geldi."

“İçten yanmalı motor ve diğer birçok uygulama söz konusu olduğunda dünyanın ilerlemesi gerekiyor ve bunu simgelemek için Jurassic temalı bir X-Prix'ten daha iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum."

"İklim ve sürdürülebilirlik konularında gelişme göstermezsek bazı türler, neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya kalacak ve bu artık göz ardı edemeyeceğimiz bir şey." dedi.

Extreme E, yerel çevreye katkı sağlayacak Legacy Project henüz açıklanmamış olsa da, sadece hali hazırda iklim krizinden zarar görmüş yerlerde etkinlik düzenleyeceğine dair söz verdi.

Alejandro Agag, CEO, Extreme E, in the press conference

Alejandro Agag, CEO, Extreme E, in the press conference

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tank müzesiyle ünlü Bovington'daki yarış, İngiliz Ordusu, Savunma Bakanlığı ve yarış yönetim organı Motorsport UK ile birlikte organize edildi.

Ordu ve Savunma Bakanlığı yakın zamanda, elektrikli zırhlı araçlara geçiş de dahil olmak üzere, emisyonları azaltarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi artırarak, çevresel etkiyi azaltma stratejisini açıkladı.

Tümgeneral Simon Hutchings, “İngiliz Ordusu, her türlü ortamda operasyon yürütme, becerilerini gerektiği gibi uyarlama ve geliştirme yeteneğinden gurur duyuyor."

"Araçların elektriklendirmesinde ve sürdürülebilir enerji üretiminde dünya lideri olan Extreme E ile birlikte çalışma şansı heyecan verici."

"Bu, ordumuzun teknolojide global olarak avantaj sağlamamızı sağlayacak yenilikçi fikirleri paylaşmamıza imkan verecek. Aynı zamanda iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerimize katkı sağlayacak." dedi.

Dorset yarışı 18 sürücüden üçü için -Jamie Chadwick, Catie Munnings ve Oliver Bennett- ev yarışı olacak. Aynı zamanda Kevin Hansen ile değiştirilmek üzere yarıştan geri adım atan Jenson Button da, JBXE operasyonunu denetlemek için büyük olasılıkla sahada olacak.

2009 Formula 1 dünya şampiyonu Button bu konuda, "Kariyerim boyunca birçok kez Birleşik Krallık topraklarında yarışacak kadar şanslıydım ve bu anılar benim için her zaman son derece özel olacak." ifadelerini kullandı.

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