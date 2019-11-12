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Extreme E / Son dakika

Extreme E, Himalaya yarışının yapılacağı yeri açıkladı

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Extreme E, Himalaya yarışının yapılacağı yeri açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Kas 2019 17:30

Nepal’in Mustang Bölgesi, elektrikli off-road yarış serisi Extreme E’nin 2021’deki ilk sezonunda Himalaya yarışına ev sahipliği yapacak.

XE, Nepal'in başkenti Katmandu'dan 400 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2750 metre yükseklikte bulunan Mustang Bölgesi'nde, dünyanın en derin vadisi olan Kali Gandaki vadisinde yarışacak.

XE’den yapılan açıklamada, şampiyonanın bu bölgeyi destekleyeceği belirtildi. Özellikle buzulların yoğunlaşmasından dolayı iklim krizinin etkilerine karşı hassas olan bölgedeki yerel uzmanlar ve gruplarla çalışılarak, ihtiyaçlara bağlı olarak pozitif miras inisiyatiflerini uygulamak amacıyla bölgenin destekleneceği açıklandı.

XE CEO’su Alejandro Agag, “Bugün Himalayalar’ın kalbinde, Mustang Bölgesi’ndeyiz ve Extreme E’nin dünyanın en yüksek dağlık bölgesinde yapılacak olan ilk yarışı açıklamak için buradayız.”

“Himalaya bölgesi, off-road yarışları için dünyanın en iyi sürücülerine, mühendislerine ve takımlarına en zorlu testleri sağlayacak olan harika bir araziye sahip muhteşem ve eşsiz bir ortam.”

“Burada tam olarak dağların kalbindeyiz. Burası güzel bir yer.”

“Bu harika gösteriyi, bu harika yarışı, daha önce hiçbir yarış olmamış olan bu yere getireceğiz.”

“Buradaki yerlilere yardım edecek olan hükümet ve yetkililerle beraber çalışarak bölgenin daha sürdürülebilir olması için çözümler sağlayacak bir miras bırakacağız.”

“Bu, büyük bir anlam taşıyan büyük bir adım. Sadece yarış için değil, bütün olarak buradaki topluluklar için de burada olacağız.” şeklinde konuştu.

Himalaya yarışının açıklanmasıyla beraber XE’nin ilk sezonu için yeri açıklanmayan tek bir yarış kaldı. Bu yarış ise sahil merkezli olacak.

XE’nin ODYSSEY 21 prototip aracının resmi test süreci geçtiğimiz ay başlamıştı.

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Editör Alex Kalinauckas

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