Extreme E, 'GridPlay' konseptini duyurdu

Tamamen elektrikli SUV off-road yarışının formatı rallikrosla benzer olacak, yani her X-Prix turu sıralama turları, 2 yarı final ve 1 finale bölünecek.

‘GridPlay’ konseptinin tanıtımıyla birlikte seyirciler açılış sezonuna katılan 8 takımdan istediklerini seçip, kazananın final yarışı için grid pozisyonunu seçmesini sağlayabilecekler.

Finale kalamayan takımlar ise oylarını tercih ettikleri rakipleriyle paylaşabilecekler, gridin kalanı ise griddeki yerini sıralama turlarında aldığı puanlara göre kazanacak.

XE kurucusu ve CEO’su Alejandro Agag: “Bir seri olarak seyircilerimizin daha çok dahil olması ve kendini Extreme E’nin bir parçası olarak hissetmesi için yenilikçi çözümler arıyoruz. Seyircilerimizin yarışmaya gelince bir söz hakkı olmasını istiyoruz çünkü sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası olarak parkurlarda seyircilerimiz olmayacak.”

“Bu, şampiyona yayınlarımızı daha önemli kılacak ve insanlar yarışlarımızı birçok küresel kanal ve dijital platformlardan seyredebilecekler.”

Seyircilerin yarışlara dahil olması elementinin öncüsü yine Agag’ın eş kurucusu olduğu Formula E’deki fanboost trendiydi.

Formula E’nin patronluğundan, mevcut CEO Jamie Reigle’ın gelmesiyle 2019 yılında ayrılmasına rağmen Agag bu senenin başına kadar yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyordu.

2014-2015'teki ilk sezonundan beri Formula E fanboost’u kullanıyor, bu da yarışın 15 dakika öncesine kadar en çok oyu alan 5 sürücünün yarış sırasında birini geçmek veya sırasını savunmak için bir miktar fazladan enerji kullanabilmesini sağlıyordu.

2 kez DTM şampiyonu, 2016 Dünya Rallikros şampiyonu ve XE’de Abt tarafından desteklenen Cupra takımı için yarışacak olan Mattias Ekstrom: “Şimdiden GridPlay’i çok sevdim.”

“Dünya Rallikros şampiyonasının aksine burada grid pozisyonunuz tamamen şansa bağlı değil, taraftarlar kararı verebiliyor. Spora daha çok katkıda bulunabiliyorlar ve biz de sürücüler olarak onları kendi safımıza çekmeye çalışacağız.”

“Bu, bu seriyi diğerlerinden farklı kılan onlarca şeyden biri.”

XE halihazırda, her yarışın ilk engelini en uzun atlayışla geçen takıma bir süreliğine ekstra bir güç verecek ve takım tarafından istenilen zaman etkinleştirilebilecek hyperdrive özelliğini de duyurdu.

1 erkek ve 1 kadından oluşacak takımlarla yarışılacak serinin 8 takımından biri olan Chip Ganassi Racing takımının kadın sürücüsü Sara Price: “Dünyanın her yerinden seyircilerin, seriyle doğrudan etkileşebilmesi için çok yenilikçi bir yol.”

“Bunun başka bir yarışta yapıldığını görmedim. Sürücü ve takımların genç seyirci kitlesiyle bağlanması için çok güzel bir yol olacak. Bence bu, bu spora ve motor sporlarının geleceğine çok eğlenceli ve heyecanlı bir yön ekleyecek.”

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