Extreme E, geçişleri artırabilmek için Senegal’da daha yavaş bir pist düzenine geçecek

Extreme E serisinin, nisanda Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ilk yarışındaki yüksek toz seviyesi nedeniyle sıralama seanslarının yerini tek araçlı zaman turu denemeleri almıştı.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışlarda ise 4 aracın piste çıkması planlanırken tozlu koşullardan ötürü ilk virajda geçiş yapmanın zor bir hale gelmesiyle aynı anda piste yalnızca 3 araç çıkabildi.

Fakat şimdi Extreme E, geçiş fırsatlarını artırabilmek için bu hafta sonu Dakar’da yaklaşık 8 kilometrelik daha teknik bir pist kullanacak.

Ayrıca bu durum, orijinal plandaki gibi pistte aynı anda 4 aracın mücadele etmesine de izin verecek.

Şampiyonanın pist tasarım danışmanı, yedek sürücü ve 2 kez DTM şampiyonu Timo Scheider, “Suudi Arabistan’daki yüksek hızlı pistten sonra amacımız, takvime daha fazla geçiş fırsatı sunan ve daha düşük hızlı alanlar barındıran bir teknik pist getirmek oldu.”

“Bunu başardık. Orada ilk turu attıktan sonra, bunu başardığımıza oldukça mutlu oldum.”

“Tam olarak aradığımız şeyi bulduk. Birkaç zorlu bölge var ama hiç tehlikeli alan yok.”

“Elbette, hızınıza ve sürüşünüze hakim olmalısınız çünkü konsantre olmanızı gerektiren alanlar bulunuyor.”

“Eğer bazı bölümlerde fazla hızlıysanız, kesinlikle aracınıza hasar verebilirsiniz ki bunun yaşanmamasını umut ediyoruz.”

“Sonuç olarak Suudi Arabistan’a kıyasla çok farklı bir pist düzeniyle karşılaşacaklar.”

“Daha fazla yarışma ve mücadele etme fırsatları olacak. Bunu seviyorum. Bu saf rekabet olacak.”

“Turun tamamı boyunca birbirlerini yakından takip edebilecekler.” dedi.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, and Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca şampiyonanın bir diğer yedek sürücüsü ve eski Dakar Rallisi galibi Jutta Kleinschmidt, “Yeni pisti çok sevdik.”

“Oldukça teknik [bir pist], Suudi Arabistan’a göre çok daha farklı.”

“Burası daha düşük hızlı, daha az toz olacak ve bu yüzden özellikle pazar günü geçiş yapmak kolaylaşacak.”

“Birçok yarış çizgisi bulabilirsiniz. Oldukça zorlayıcı olacak.”

“Yeni piste alışmamız gerekiyor.” diye ekledi.