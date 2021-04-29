Extreme E: Alejandro Agag, dünyanın artık dinlemeye hazır olduğunu söyledi

Agag, Extreme E ile büyük bir riskler almış oldu çünkü iklim değişikliği yüzünden tahrip olmuş yerlerde elektrikli araçlarla yarışma fikri konusunda birçok soru işareti vardı. Tozdan, kazalardan ve yarış formatından kaynaklı birkaç soruna rağmen, Suudi Arabistan’daki ilk yarış oldukça iyi geçti. Motor sporların pek çok farklı şampiyonasından usta pilotlar ve takım patronları da yarışa katılım gösterdi. Serinin merakla beklenen bir sonraki yarışı ise, Mayıs ayında Dakar’da gerçekleşecek.

Agag verdiği demeçte şunları söyledi: “Açıkçası çok rahatladım çünkü yanlış gidebilecek birçok risk ve zorluk vardı ama bunların çoğunun üstesinden gelmeyi başardık.”

“Beklenti çok yüksekti ama aldığımız geri dönütler gerçekten inanılmazdı. Bence beklentilerin üstüne çıktık. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz, ilk yarıştan çıkarılabilecek çok fazla ders vardı. Örneğin toz, yarış formatı gibi ve bunların üzerinde çalışacağız ama genel anlamda çok iyi geçti.”

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“En önemli unsur, hem kadın hem erkek birçok meşhur pilotun katılıyor olmasıydı. Beni en çok mutlu eden şey, Suudi Arabistan’dan ayrılırken yüzlerinde beliren gülümsemeydi. Birçok farklı dünya şampiyonasından birçok önemli isim vardı. Onları memnun edecek bir iş yapabilmek asıl sınavımızdı ve bunu başarabildik. Çünkü Extreme E’de aynı Lewis Hamilton ve Nico Rosberg gibi risk aldılar ve bu çok büyük bir şey haline gelecek.”

Extreme E'nin çığır açan girişimlerinden biri, her takımda bir erkek ve bir kadın sürücünün bulunma gerekliliği oldu ve böylece motor sporlardaki erkeklerle kadınlara, eşit şartlarda birbirleriyle mücadele etme imkanı sunuldu. Bu, padokta ve rekabette farklı bir atmosfere katkıda bulunmuş gibi görünüyor.

“Bu, harika bir atmosfer oluşmasını sağladı. Şunu da söylemeliyim ki, erkek sürücüler zaten tanınıyordu ancak kadın sürücüler, erkeklere kıyasla daha az biliniyordu. Bu yüzden seri, meşhur erkek yıldızların yanında kendilerini göstermeleri ve daha da büyük yıldızlar haline gelmek için kadınlara harika bir platform sunuyor."

“Hepsinin fevkalade performanslar gösterdiğini görmek harikaydı. Ayrıca, Molly Taylor yarışı kazandı, bu yüzden finiş çizgisini bir kadın sürücünün görmek gerçekten çok heyecan vericiydi."

“Tüm kadın sürücüler, yarış hafta sonuna harika bir hava katıyor. Elbette, bu motor sporlarında geçmişte karşılaşmadığım bir atmosfer, çünkü böyle bir format daha önce hiç olmamıştı. Bu yüzden, bunu formatla ve erkek/kadın dengesiyle gerçekten başarabildiğimizi düşünüyorum. Şimdi onları daha karma bir hale getirerek, bunu daha da geliştirmeliyiz. Erkeklerlerin ve kadınlarların birbirlerine karşı yarışmaları çok heyecan vericiydi. Hız önemli değil çünkü bir takım olarak yarışıyorsunuz. Önemli olan yarışın tamamının dinamiği.”

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Agag, her zaman bu alanda bir lider oldu, Formula E ve şimdi Extreme E ile akıllardaki şüpheleri sona erdiriyor. FIA başkanı Jean Todt’un bir elektrikli serinin başlayacağını söylemesi ve sonrasında Agag’ın organizatör seçilmesinin ardından oldukça zaman geçti.

İklim değişikliği tartışmalarının daha çok gündeme gelmesi ve COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya artık Extreme E gibi bir konsepti benimsemeye daha hazır bir hale geldi. Agag sözlerine şöyle devam etti: “Extreme E, kesinlikle bizimki gibi girişimlere çok daha açık bir dünyaya geliyor ve pandemi sadece bu süreci daha da hızlandırdı."

“Dünya bu pandemi ile gerçekten sarsıldı, büyük bir travma yaşadı. Ancak bunun, iklim değişikliğinin getireceği sonuçların yanında çok küçük bir kriz olduğunu söyleyebilirim. Zaten bunu biraz hissediyoruz ancak etkileri daha sonra göreceğiz ve çok daha büyük olacak."

"Extreme E'nin iklim eylemine destek veren bir felsefesi var ve kimseyi bunun dışında bırakmak istemiyoruz. Kimsenin, iklim eylemine katılabilirsiniz ya da katılmazsınız demeye hakkı olduğuna inanmıyorum. Bir petrol şirketi katılmak istiyorsa, yardım etmek istiyorsa ve bir projesi varsa, karbon nötr olmak istiyorsa veya karbon yakalama gibi teknolojiye geçmek istiyorsa kesinlikle bu memnuniyetle karşılanmalı. Herkesin iklim eyleminde söz sahibi olma hakkı var ve kimse bunun dışında bırakılmamalı. Extreme E, her anlamda kapsamlı bir platform haline gelmek ve bilim insanlarının sesini duyurmasına imkan sağlamak istiyor.''

"Birlikte çalıştığımız tüm bilim insanları bize şöyle diyor: 'Bir makale yazdığımızda, belki en fazla 1000 kişi okurdu. Şimdi, Extreme E'ye geldiğimizde hiç olmadığı kadar fazla röportaj verdik, dünya çapında gazetelerde alıntılandık. Formula E iklim eylemi alanında çalışan bilim insanlarının sesini duyurdu.'"

“Bence dünya artık dinlemeye hazır ve dinliyor da. Aynı zamanda sporu izlemeye de hazır. Şimdiye kadar en çok izlenen 25 televizyon programından 24'ünün sporla ilgili olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle, iklim bilimi ve eylemine bir platform sağlamak için sporu kullanırsak, daha fazla insan bu mesajı dinlemek isteyecektir. Bu mesajı beklemeyen kişilere bir mesaj gönderiyoruz. Bu da işin güzel yanı. Burada din değiştirenlere vaaz vermiyorsunuz, iklim eylemiyle ilgili bu mesajı anlatmak için halka hitap ediyorsunuz ve bu yüzden herkesi dahil etmek istiyoruz.”

Suudi Arabistan’daki ilk yarış mükemmel değildi. Toz yüzünden yaşanan problemle araçlar lideri görmekte ve takip etmekte zorlandı. Agag, bunu daha önceden tahmin etmeleri gerektiğini kabul ediyor ama sezon öncesi testlerinde koşulların yarış hafta sonundan çok farklı olduğunu da dile getirdi.

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“Tozlar hiçbir zaman kontrolümüz altında değil çünkü bu bir arazi (off-road) yarışı. Bu yüzden, her zaman toz olacaktır. Dakar'da, Suudi Arabistan'da olduğu kadar toz kalkmayacak. Aslında, Ocak ayında Suudi Arabistan'daki pistte test sürüşleri yaptığımızda çok daha az toz vardı. Bunu tahmin etmeliydik, ocak ayında kum daha nemliydi. Yarış hafta sonunda ise daha kuruydu ve toz çok daha fazlaydı. Ancak biliyorsunuz ki, sürücüler buna ayak uydurmak zorunda. Bu yarışların startında yarışçıların mücadelesini gerçekten çok beğendim. Fakat, tabii ki bunun ardından yavaşlamak zorunda kaldılar. Turun sonu için bir atak sektörü tasarlamayı düşünüyoruz, bu bir Chrono sektörü olacak. Yani eğer yavaşlatmanız gerekiyorsa yavaşlayacaksınız ama turun sonunda atak yapma imkanınız olacak. Yani hâlâ, zamana karşı yarışta birkaç puan kazanabileceksiniz. Buna yönelik çalışacağız, formatı değiştireceğiz. Bu yarışı ilk düzenleyişimizdi, kamera açıları yüzünden bazı olayları kaçırdık, bunu geliştireceğiz."

“Bence uzun süreçte Extreme E farklı yönlerde gelişecek. Yarış lokasyonlarında yaratacağımız etki de büyük önem taşıyor çünkü bir yıl, belki iki yıl sonra daha önce yarıştığımız yere geri döndüğümüzde o arazide yarattığımız değişimi görmeyi umut ediyoruz. Takımların ve sürücülerin sayısı da gelişecek, daha fazla olacak. İlk yarıştan sonra araç üreticilerinden, diğer takımlardan, sürücülerden gelen ilgi gerçekten harika. Bu yüzden bu yönde gelişeceğimizi düşünüyorum. Sonunda, teknoloji tarafını da geliştireceğiz ancak bütçe nedenleriyle, Formula E'de yaptığımız gibi teknoloji gelişimini sınırlayacağız.”

Son olarak, geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisinin başlangıcında bu seri hakkında Agag'la en son konuştuğumuzda, motor sporları, bu krizi bütçelerde kısıtlamaya gitmek ve sporun geleceğine şekil vermek konularında faydalanmazsa büyük bir suç işlemiş olacaktır demişti. Formula 1, sıkı bir bütçe sınırı ve diğer birçok önlemle bazı dramatik değişikliklere gitti ve gelecek için iyi hazırlanmış gibi gözüküyor. Peki, daha geniş kapsamda motor sporları dünyasının bu fırsatı değerlendirdiğini düşünüyor mu?

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“Evet, böyle düşünüyorum. Motor sporlarında son aylarda geçtiğimiz yıllara göre daha fazla ilerleme görebilirsiniz."

"Ayrıca kesinlikle Formula 1'in iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve gördüğünüz gibi Formula 1, bence, oldukça iyi bir durumda. Yeni CEO Stefano (Domenicali) harika, Chase (Carey) de çok iyi bir iş çıkardı. Yani Formula 1 iyi bir pozisyonda ama aynı zamanda, genel anlamda, motor sporları da bütçeleri daha makul bir hale getirmek için ve daha çevre dostu olmak için bu fırsatı iyi değerlendirdi. Motor sporlarının artık daha çevre dostu olduğunu düşünüyorum, yedi yıl önce Formula E ile başlayan spora getirdiğimiz bu dalga, motor sporlarını her açıdan etkisi altına altı. Demek istediğim şu ki, iyi bir arkadaşım olan Gerhard Berger (DTM'nin patronu) ile konuşuyordum ve ona ilk kez Formula E fikrini anlattığımda bana söylediği şeyleri duymalıydınız ve şimdi kendisi bile elektrikli araca geçti! Bunla ne kadar eğlendiğimi hayal et! Yakında, bu dalganın gerçekten tüm motor sporları etkileyeceğini düşünüyorum ve bu iyi bir şey.”