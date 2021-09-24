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Extreme E / Grönland Haberler

Extreme E, 2022 sezonunun taslak takvimini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Extreme E, 19-20 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da başlayacak olan elektrikli off-road şampiyonasının 2022'deki ikinci sezonuna dair geçici takvimi yayınladı.

Extreme E, 2022 sezonunun taslak takvimini açıkladı

Beş yarışa sahip olan takvim henüz kesinleşmedi ancak toplamda üç kıtayı kapsayacak. Afrika'da Desert X Prix, Grönland veya İzlanda'da bir Island X Prix ve Güney Amerika'da iki ayak yapılması planlanıyor.

Yeni takvime göre sezon, 19-20 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da başlayacak ve 26-27 Kasım'da Şili'de son bulacak.

Serinin ilk sezonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğradı ve önümüzdeki ay yapılacak olan Sardunya ayağı, Brezilya'da yapılması planlanan fakat iptal edilen Amazon X-Prix'sinin yerine takvime eklendi.

Ayrıca bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Nepal yarışı iptal edilirken, sezonun final yarışına ev sahipliği yapması planlanan Arjantin de yine takvimden çekildi.

Şu anda Arjantin'in takvimdeki yerini hangi ülkenin alacağı belirsizliğini koruyor.

2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg'in takımı olan Rosberg X Racing adına yarışan Molly Taylor ve Johan Kristofersson, şu anda şampiyonayı, Cristina Gutiérrez ve Sebastien Loeb ikilisinin yarıştığı Lewis Hamilton'ın X44 takımının 9 puan önünde ilk sırada götürüyor.

2022 Extreme E geçici takvimi:

19-20 Şubat: Suudi Arabistan
7-8 Mayıs: Senegal / Mısır / Tanzanya
9-10 Temmuz: Grönland / İzlanda
10-11 Eylül: Brezilya / Arjantin / Uruguay / İtalya / Kosta Rika
26-27 Kasım: Şili

Nico Rosberg, founder and CEO, Rosberg X Racing with Molly Taylor, Johan Kristoffersson, and team members celebrate winning Ocean Prix

Nico Rosberg, founder and CEO, Rosberg X Racing with Molly Taylor, Johan Kristoffersson, and team members celebrate winning Ocean Prix

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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