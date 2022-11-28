Energy X-Prix: Abt Cupra kazandı, Hamilton'ın takımı şampiyonluğa ulaştı!

Haberi dinle

Nasser Al-Attiyah ve Klara Andersson, sıralama turlarında aldıkları cezaya rağmen güçlü bir performansla serideki ilk galibiyetlerine ulaşmayı başardılar.

İkinci sırada McLaren ikilisi Tanner Foust ve Emma Gilmore yer alırken, şampiyonluğa ulaşmayı başaran X44 sürücüleri Sebastien Loeb ve Cristina Gutierrez üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Hamilton'ın ekibi, şampiyonadaki üç rakibinin de finale yükselememesi üzerine Extreme E şampiyonluğu için avantaj sahibiydi; şampiyonluğu getiren asıl olay ise damalı bayrağı üçüncü sırada gören Andretti sürücüleri Timmy Hansen ve Catie Munnings zaman cezası alarak gerilemeleriydi.

Hafta sonu özeti

Son Extreme E şampiyonu Rosberg X Racing sezonun son yarışına 17 puan önde geldi; ancak takım, Mikaela Ahlin-Kottulinsky'nin sıralama turlarında yuvarlanmasıyla başlayan ve Crazy Race etabında damalı bayrağı görememeleriyle sona eren bir dizi olay sonucu mücadeleye veda etti.

Traction Challenge'da en iyi zaman için beş ek puan kazanma ihtimali olan X44'ün sıralamada RXR'ı geçmesi için finalde en azından üçüncü olması gerekiyordu.

Ancak Loeb starttan sonra Al-Attiyah ile mücadele ederken parkur dışına çıkıp dördüncülüğe düştü. Toparlanmaya çalışan Loeb bu esnada Hansen ile de birkaç kez temas etti.

Sürücü değişiminden önce Foust'a karşı 3.3 saniyelik bir avantaj elde eden Al-Attiyah'ın başlattığı işi tamamlayan Andersson, böyleec takıma ve Cupra'ya ilk zaferi getirdi. Gilmore ikincilik için Munnings'i geride tutmayı başarırken, mutlaka Andretti'nin önüne geçmesi gereken Gutierrez ise Loeb'den görevi devraldıktan sonra zaman kaybederek iki saniye daha geriye düştü.

Ancak geçiş bölgesinde hız yaptığı için yedi saniye zaman cezası alan Andretti bir anda kendini dördüncü sırada buldu; böylece üçüncülüğe yükselen X44 Extreme E şampiyonluğuna ulaştı!

Beşinci sırada ise yeni Veloce sürücüleri Kevin Hansen ve Molly Taylor yer aldı.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, leads Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE, followed by Hedda Hosas, Fraser McConnell, JBXE Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Cumartesi günü

Şampiyonluğa ulaşan X44'ün hafta sonu, dördüncü olmalarının dışında da hiç kolay geçmedi; nitekim Gutierrez'in tek araçlı sıralama turunda takla atarak işleri zora soktu. Takım finale kalmayı başarsa da uzak ara dördüncü sırada yer aldı.

RXR, Johan Kristoffersson'un liderlik mücadelesi veren Al-Attiyah'a arkadan çarpmasının ardından Pazar günkü yarıştan çekildi. Andersson'un sürücü değişikliğinin ardından Taylor'ı geçmesiyle birlikte damalı bayrağı ilk sırada gören taraf Abt oldu, ancak RXR ile yaşanan olay nedeniyle alınan 30 saniye zaman cezası sonucu zafer Veloce'e gitti.

Pazar günü

Pazar günkü ilk yarı finalde Veloce yine zafere ulaşırken Chip Ganassi Racing'in zayıf şampiyonluk umutları sona erdi. Ganassi'den Sara Price ilk viraja yaklaşırken bir tümsekte kontrolünü kaybederek Taylor ile temas ederek ilk virajda uyarı aldı.

Andersson, sürücü değişiminde liderliğini korurken, Price ikiliyi yakalamak için 10 saniyeye yakın bir fark kapattı, ancak ikinci bir uyarı sonrası iki kez 10 saniye zaman cezası aldı.

Price'ın yerini alan diğer Ganassi sürücüsü RJ Anderson, Veloce sürücüsü Hansen ile girdiği çekişmeli liderlik mücadelesinde kapısını kaybetti. Abt'ın ve Ganassi'nin aldığı cezalar da eklenince Veloce bir zafer daha elde etti.

İkinci yarı finalde ise Andretti sürücüsü Munnings, Acciona Sainz sürücüsü Laia Sanz'ı geçerek liderliğe yükseldi, ikinci sıra da hızlı bir şekilde Gilmore'a gitti. Liderliği geri almaya çalışan Sanz bir tümseğe çarparak iki kez yuvarlandı. Kazanın ardından yarışa devam edebilen Sanz, ancak üçüncü olabildi ve elendi; Acciona Sainz'ın şampiyonluk umutları da sona erdi.

Hansen, sürücü değişikliğinin ardından Andretti'ye zaferi getirirken, Foust da McLaren'i finale taşıdı.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, Team X44, crashes Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geriye kalan iki şampiyonluk adayı RXR ve X44, Crazy Race etabında mücadele edecek son takımın kim olacağını görmek için mücadele etmek zorunda kaldı. RXR'in şampiyonluğu garantileme şansı vardı; Ahlin-Kottulinsky'nin JBXE'den Hedda Hosas ile çarpışıp direksiyon hasarı almasıyla birlikte umutlar söndü.

Bir gün önce sıralama ihlali nedeniyle beş saniye ceza alan X44, Xite Energy'den Tamara Molinaro ve Ezequiel Companc'ın önünde önemli bir galibiyet elde ederken, RXR hasarlı makinesini tamir ederken geçiş bölgesinde çok fazla personel bulundurduğu için etapta yer alamadı.