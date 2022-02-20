Desert X-Prix: Rosberg X Racing takımı kazandı, McLaren büyük bir kaza atlattı

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Final mücadelesi, McLaren'dan Tanner Foust'ın yaptığı kaza sonrası henüz ilk turda durduruldu. Bu esnada iki kez Dünya Ralli şampiyonu Carlos Sainz, ikinci sıradaki dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Sebastien Loeb'e karşı iki saniye fark açmayı başarmıştı.

Fakat yarış yeniden başladığında üçüncü sıradaki Johan Kristofferson geriden gelerek zaferi göğüsledi.

Yarı finallere baktığımızda, Nico Rosberg'in ekibi, Xite Energy Racing'in yarı final mücadelesinin başlangıcında aldığı zaman cezası sayesinde finale yükseldi. Yarı finalin asıl galibi ise Lewis Hamilton'ın X44 takımı olmuştu.

Kristofferson, X44 takımından Cristina Gutierrez'i mücadelelerinin başlangıcında sıkıştırdı, Gutierrez bir tümsekte yana açılmasının ardından Xite'den Tamara Molinaro'nun arkasına düştü.

Yarışa COVID-19'a yakalanan Klara Andersson'un yerine son anda katılan Molinaro liderlik için Kristoffersson'a yaklaşmayı denese de momentum kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi.

Kristofferson Ahlin-Kottulinsky'e aracı devrederken çok ufak bir avantaja sahipti, Loeb ise Xite'den Oliver Bennett'ten ikinciliği almayı başarmıştı.

Fakat Ahlin-Kottulinsky bir çıkmaza girerek geri düştü, böylece Loeb 7.59 saniyelik bir avantajla liderliğe yükseldi.

Ahlin-Kottulinsky'ı 0.07 saniye gibi küçük bir farkla geride bırakan Bennett ise, bayraklara uymadığı için aldığı zaman cezası sonrasında final koltuğunu kaybetti.

Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E 1 / 10 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 2 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 3 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 4 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 5 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 6 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E crash 7 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Hedda Hosas, Lance Woolridge, Veloce Racing Molly Taylor, Kevin Hansen, JBXE Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE Emma Gilmour, Tanner Foust, McLaren Extreme E 8 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Timmy Hansen, Andretti United Extreme E, walks away from his car after a crash 9 / 10 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, as Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E, begins to roll 10 / 10 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images

Diğer yarı final mücadelesinde ise Chip Ganassi Racing'in dominasyonu vardı. Kyle LeDuc start anında Sanz'ın dışından yaptığı hamle sonrasında 13 saniyelik bir fark yarattı, pilot değişimi sonrasında ise Sara Price önde kalmayı başardı.

Sanz Andretti United takımından Catie Munnings'i arkasında tutmayı başardı ve sonrasında aracı Sainz'a devretti. Munnings yarışı ikinci sırada götürüyordu fakat 2019 Dünya Rallikros şampiyonu Timmy Hansen ile yaşadığı temasın ardından yarışa veda etti.

Sıralama turlarında zorlanan McLaren, "çılgın mücadeleden" galip ayrılarak Extreme E'deki ilk yarışında finale çıkmayı başardı. Emma Gilmore yaptığı müthiş çifte geçiş sayesinde ikinciliğe yükseldi, sonrasında koltuğu devralan Tanner Foust ise 2021 şampiyonu Molly Taylor ile 11.5 saniyelik farkı kapatıp final biletini kaptı.

Finalde ise Loeb, Ahlin-Kottulinsky'ı geçmeyi başardı, fakat Sainz içeriden yaptığı atak ile iki ismi de geride bırakarak pilot değişim noktasına değin liderliğini korudu.

Toz içinde kalıp görüşü kaybeden Foust ise Ahlin-Kottulinsky'ı takip ederken bir tümseğe takıldı ve aracı takla attı. Amerikan pilot araçtan yara almadan çıkmayı başardı.

Kaza sonucu araç pilot değişimine kadar durduruldu. Yarış sonrasında yavaş bir start ile yeniden başladı, Acciona Sainz takımı bu sayede 2 saniyelik avantajını korumayı başardı.

Fakat 10 saniye geriden gelen Kristofferson, önce ikinci sıra için Gutierrez'in X44'ünü geride bıraktı, sonrasında da Sanz'ı kovalamaya başladı. İsveçli pilot, iniş esnasında yaptığı atak ile liderliği aldı ve 2.48 saniye farkla galibiyete ulaştı. Rosberg X Rosberg takımı böylece ilk yarışın galibi oldu.

Acciona Sainz takımı ikinci olurken, X44 üçüncü, Chip Ganassi ise finalde zorlanmasının ardından farklı bir şekilde dördüncü oldu.