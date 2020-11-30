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Extreme E / Son dakika

Carlos Sainz, QEV ile Extreme E'de yarışacak

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Carlos Sainz, QEV ile Extreme E'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Carlos Sainz Sr, 2021'de ilk Extreme E sezonunda mücadele edeceğini resmen açıkladı.

Motorsport.com tarafından bu ayın başında duyurulduğu üzere 58 yaşındaki sürücü, yeni sezonda Extreme E'de mücadele edecek.

Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb ve Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas gibi yeni ODYSSEY 21 aracını test eden Sainz, seriye olan ilgisini zaten doğrulamıştı ve resmi açıklama bugün itibariyle geldi.

Sainz, "Benim için yeni bir şey denemek adına harika bir fırsat. Benim için yeni olan iki harika şey var."

"Birincisi, bu kadar çok araç kullandıktan sonra yeni bir fırsata sahip olmak. Çünkü kariyerimi bitirmeden önce tamamen elektrikli bir şey kullanabiliyorum."

"İkincisi ise takımın sahiplerinden bir tanesi olmak. Bu konumda olacağım ve aracı da kullanacağım. Şimdiye kadar bunu yapamadım.

"Dakar projesine de devam edeceğimi söylemek istiyorum." dedi.

Sainz, 1990 ve 1992 yıllarında Toyota ile WRC şampiyonu olmayı başardı ve bu yılın başlarında bir X-raid Mini Buggy ile Dakar Rallisi'ni üçüncü kez kazandı.

Daha önce Dakar'da mücadele eden Laia Sanz kadın erkek eşitliği kuralı kapsamında Sainz'ın takım arkadaşı olacak.

Sanz iki tekerlekli yarışlarda uzmanlaşmasına rağmen, kısa bir süreliğine çeşitli serilerde de yer aldı.

Sanz şunları söyledi: “Carlos Sainz'la takım arkadaşı olduğum için ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebilirsiniz."

"Gençliğimden beri onun kariyerini takip ediyorum. Takım arkadaşı olmak büyük bir zevk."

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa'nın QEV takım patronu olması bekleniyor.

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Seri Extreme E
Pilotlar Carlos Sainz
Editör Matt Kew

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