Button, Senegal X-Prix'de yarışmayacak

2009 F1 Dünya şampiyonu Button, tamamıyla elektrikli off-road serisi Extreme E'nin Suudi Arabistan'daki ilk yarışından 10 hafta önce kendi Extreme E takımını kurduğunu açıklamıştı

Button ve takım arkadaşı Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Suudi Arabistan'daki ilk hafta sonunu 9 takım arasından 6. sırada tamamlamıştı ancak hafta sonu Button'ın takımı JBXE Racing için pek de iyi geçmemişti. Hafta sonu boyunca birçok mekanik problem ile karşılaşan takım, 9 takımın 3'ü hafta sonunu tamamlayamadığından ötürü 6. sırayı alabilmişti.

Kariyerinde daha önce Mint 400 ve Baja 1000 gibi off-road yarışlarına katılmış olan Button, hiçbir zaman daha ilk yarışında Sebastian Loeb veya Johan Kristoffersson'un seviyesinde olabilmeyi beklemediğini söylemişti.

Bazı sürücüler, Suudi Arabistan'daki yarışta Extreme E'nin kullandığı Odyssey 21 SUV'lerinin çok dengesiz olduğunu ve bu araçların arka süspansiyonlarının oldukça zayıf olduğunu belirterek, güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirmişti. Button da bu sürücülere dahildi.

İngiliz sürücü; Dakar, Senegal'de 29-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ocean X-Prix'de aracı sürmeyecek. Takımdan yapılan açıklamada ''Button'ın takım patronluğu rolüne daha çok konsantre olabilmesi için'' böyle bir karar alındığı açıklandı.

Button'ın 28-29 Ağustos'ta Grönland'da gerçekleştirilecek yarışta ise direksiyonun başına dönmesi bekleniyor.

Gelecek hafta sonu Button'ın yerine aracı, 14 kez Avrupa karışık yüzey şampiyonu Kenneth Hansen'ın oğlu, Kevin Hansen sürecek.

Konu hakkında konuşan Button, ''Kevin Hansen'a Senegal X-Prix'de JBXE için yarışma fırsatı doğduğunu açıklamaktan memnuniyet duyuyorum.''

''JBXE'de 2 görevim var. Takımda sürücüyüm ayrıca takımın sahibiyim. Bu da Kevin'ı gelecek yarış için araca koyma fırsatı doğuruyor.''

''O, heyecan verici bir sürücü ve onun Senegal'de JBXE'yi temsil etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Grönland'da tekrardan direksiyon başında olmayı 4 gözle bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

22 yaşında olan Hansen, 2015'den beri World Rallycross Şampiyonası'nın süper araçlar klasmanında yarışmakta. Hansen'ın Avrupa ve Titans RX şampiyonlukları bulunmakta.

Hansen'ın abisi Timmy, Extreme E takımlarından Andretti United'da takım arkadaşı Catie Munnings'in yanında yarışıyor.

Hansen Extreme E'nin sürücü programında bulunan pilotlardandı ve bu SUV'leri 2019 senesinde Fransa'da test etmişti.

Hansen, Senegal'e gitmeden önce önümüzdeki günlerde Ahlin Kottulinsky ile birlikte İsveç'te testler yapacak.

Bu fırsat hakkında konuşan Hansen, şu ifadeleri kullandı: ''Bu, gerçekten büyük bir fırsat.''

''Bu seride araçlar geliştirilirken yani bu serinin başlangıcından beri bu seriyle birlikteyim. İlk testlerde geçen sene Aragon'da yapılan testlere kadar buradaydım. Yani, Jenson'ın bana bu fırsatı bana vermesi çok güzel ve Senegal'de neler yapabileceğimi görmek için sabırsızlanıyorum.''

''Ayrıca Mikaela ile birlikte olacağım için mutluyum.''

''Onunla birlikte çok güçlü olabileceğimizi biliyorum çünkü o, şampiyonadaki en güçlü pilotlardan ve onu uzun süredir tanıyorum.''

”O çok yetenekli ve onunla çalışmak benim için büyük bir fırsat. Onunla aynı aracı paylaştığımız çok fazla anımız var ve bence bu yarışta da birlikte iyi bir iş çıkarabiliriz.''

paylaşım