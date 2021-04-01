Button, ‘’off-road’’ becerilerini geliştirmek için Extreme E’de yarışacak

Button, 2019 yılında 750 beygirlik Mint 400 ve Baja 1000 araçlarıyla yarışmıştı ancak şimdi Extreme E’deki kendi JBXE takımı için sürüş yapacak.

Jenson Button, Extreme E lastik tedarikçisi Continental’in test sürücüsü Mikaela Ahlin-Kottulinsky’yle partnerlik kuracak.

Son Formula 1 yarışına 2017 yılında katılmış olan İngiliz pilot, Dünya Rallikross serisinin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Button konu hakkında şöyle konuştu: ‘’Rallikross aracını birkaç kez denedim, bu seriye katılmak istedim ancak maliyeti çok fazlaydı.’’

‘’Bunu düşündüğüm zamanlarda tüm üreticiler Dünya Rallikross serisine dahil olmaya başlıyordu ve bir takım kurmak yaklaşık 12-15 milyon sterlin arasında bir maliyete denk geliyordu.’’

Extreme E group testing Photo by: Extreme E

‘’Dünya Ralli Şampiyonası veya Formula 1 olmayan bir seri için ‘o kadar para bulamayacağım’ diye düşündüm.’’

‘’Sponsor ve ortak bulmanın çok zor olacağını düşündüm.’’

‘’Extreme E’ye ise sponsor getirebildim ve bu seri yüksek ihtimalle motor sporlarındaki en iyi kategori.’'

‘’Birincisi, bu elektrikli bir seri. Yeni bir teknoloji kullanılıyor ve bu yol araçlarımızda da 10-15 sene içerisinde hepimizin kullanacağı bir teknoloji. Herkes elektrikli, belki de hidrojenli araçlar kullanmaya başlayacak.’’

‘’Bu açıdan bakarsanız, seri bence mükemmel.’’

‘’Bu, dünyadaki kadın ve erkek, en iyi sürücülerle tekerlek tekerleğe mücadele edebileceğiniz bir seri. Böyle bir şey ilk defa gerçekleşiyor.’’

Button, Extreme E’nin AlUla çölünde gerçekleştirilecek olan ilk yarışındaki tek amacının bitişe ulaşmak olduğunu da ekledi.

‘’Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Daha önceki pist tecrübelerimden çok farklı olacak.’’

‘’Yol tutuşuna alışmak zaman alıyor, bu aynı zamanda korkutucu.’’

‘’Çok fazla toza maruz kalıyorsunuz, görüşüm ise yarış aracındakine yakın bile değil. Her tur değişiyor ancak çok değil.’’

‘’Bu alışılmadık bir şey ve bence bu yüzden çok sevdim ve yapmaya devam etmek istiyorum. Bu seride daha çok iyi değilim ancak gerçekten olmak istiyorum.’’