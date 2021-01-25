Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

Button, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ile birlikte, Extreme E serisinde takım sahibi olan üçüncü F1 şampiyonu olacak.

Takımın adı JBXE olacak ve böylelikle Nisan ayında Suudi Arabistan'da başlayacak olan ilk sezonda 10 farklı takım mücadele edecek.

Button, diğer F1 şampiyonlarının aksine, takım sahibi olmasının yanı sıra, takımın yarış pilotluğunu da yapacak.

Açıklamada ayrıca yeni ekibin renk düzeni de paylaşıldı ve renk düzeninin, Button'ın Britanya GT Şampiyonası'nda yarışan Jenson Rocket RJN takımının sahip olduğu renk düzenine benzediği görüldü. Button, Brawn GP'ye saygı amaçlı beyaz ve floresan sarısı renklerini kullanıyor.

Henüz kadın takım arkadaşını açıklamayan yeni Williams F1 baş danışmanı Button, arazi yarışlarından epey zevk aldığına dikkat çekerken, "Extreme E, taraftarlara birinci sınıf yarış ve eğlence sunacak. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkisini vurgulamaya hizmet edecek bir ürüne sahipler."

“Elbette etaplarda kazanmak için rekabet edecek olsak da, yıllar içinde iklim değişikliğinden zarar görmüş veya etkilenmiş yerlerde yarışırken farkındalığa da dikkat çekeceğiz." dedi.

Naoki Yamamoto ile birlikte 2018 Super GT Şampiyonu olan Button, 2019'da ünlü Baja 1000 off-road yarışına katılmıştı.

Agag ise şunları ekledi: "Jenson Button'la beraber motor sporları dünyasının bir başka büyük ismini ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum. O, sektördeki en popüler sürücülerden bir tanesi ve Extreme E, en üst seviye off-road yarışlarında mücadele etme konusundaki arzusunu yaşama fırsatı verecek."