Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Extreme E / Son dakika

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

paylaşım
yorumlar
Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, yeni Extreme E Serisi'nin açılış sezonunda kendi ekibiyle mücadele edeceğini duyurdu.

Button, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ile birlikte, Extreme E serisinde takım sahibi olan üçüncü F1 şampiyonu olacak.

Takımın adı JBXE olacak ve böylelikle Nisan ayında Suudi Arabistan'da başlayacak olan ilk sezonda 10 farklı takım mücadele edecek.

Button, diğer F1 şampiyonlarının aksine, takım sahibi olmasının yanı sıra, takımın yarış pilotluğunu da yapacak.

Açıklamada ayrıca yeni ekibin renk düzeni de paylaşıldı ve renk düzeninin, Button'ın Britanya GT Şampiyonası'nda yarışan Jenson Rocket RJN takımının sahip olduğu renk düzenine benzediği görüldü. Button, Brawn GP'ye saygı amaçlı beyaz ve floresan sarısı renklerini kullanıyor.

Henüz kadın takım arkadaşını açıklamayan yeni Williams F1 baş danışmanı Button, arazi yarışlarından epey zevk aldığına dikkat çekerken, "Extreme E, taraftarlara birinci sınıf yarış ve eğlence sunacak. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkisini vurgulamaya hizmet edecek bir ürüne sahipler."

“Elbette etaplarda kazanmak için rekabet edecek olsak da, yıllar içinde iklim değişikliğinden zarar görmüş veya etkilenmiş yerlerde yarışırken farkındalığa da dikkat çekeceğiz." dedi.

Naoki Yamamoto ile birlikte 2018 Super GT Şampiyonu olan Button, 2019'da ünlü Baja 1000 off-road yarışına katılmıştı.

Agag ise şunları ekledi: "Jenson Button'la beraber motor sporları dünyasının bir başka büyük ismini ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum. O, sektördeki en popüler sürücülerden bir tanesi ve Extreme E, en üst seviye off-road yarışlarında mücadele etme konusundaki arzusunu yaşama fırsatı verecek."

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Önceki haber

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Pilotlar Jenson Button
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor

Sainz uykuya Ferrari sürdüğünü hayal ederek dalıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz uykuya Ferrari sürdüğünü hayal ederek dalıyormuş

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Domenicali: "Formula 1'e ilgi gösteren büyük otomobil üreticileri var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Formula 1'e ilgi gösteren büyük otomobil üreticileri var"

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı
MotoGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı

Son Haberler

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak
XES Extreme E / Son dakika

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi
XES Extreme E / Son dakika

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"
XES Extreme E / Son dakika

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

14s
2
Formula 1

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

27 dk
3
Formula 1

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor

13s
4
Formula 1

Sainz uykuya Ferrari sürdüğünü hayal ederek dalıyormuş

2s
5
Formula 1

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

2g

Son Haberler

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

Extreme E
1s
Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Formula 1
15 Oca 2021
Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Extreme E'nin ilk ayağı ertelendi

Extreme E
13 Oca 2021
Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

Hamilton: "Extreme E, yarışmaya ve çevreye duyduğum aşkı bir araya getiriyor"

Extreme E
29 Ara 2020
WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak

WRC efsanesi Loeb, Hamilton'ın Extreme E takımında yarışacak

Extreme E
11 Ara 2020
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.