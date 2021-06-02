Button: “Extreme E, kesinlikle Formula 1’den daha korkutucu”

Button, Brawn GP'nin unutulmaz sezonunun bir parçası olarak toplamda 15 yarış galibiyeti ve 2009 pilotlar şampiyonluğunu kazanarak Formula 1'de parlak bir kariyer geçirdi.

2016, Button'ın Formula 1'deki son tam sezonuydu ve o zamandan beri Super GT, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Le Mans, DTM, Britanya GT Şampiyonası ve şimdi yeni yarış serisi Extreme E'de yer aldı.

Tamamen elektrikli seri, çevreyi koruma bilincini teşvik ederken birçok farklı arazide yarış düzenliyor.

Button'ın ise seride, JBXE adında kendi takımını kurdu. Ayrıca, 2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg ve yedi kez şampiyonu Lewis Hamilton da kendi Extreme E takımlarına sahip.

Fakat Button, bu üçlünün arasından Extreme E'de direksiyon başına geçen tek isim. Suudi Arabistan'daki ilk yarışına çıkan Button, bu şekilde yarışmanın, Formula 1'den çok daha korkutucu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Button, Reuters'e verdiği demeçte, "Kesinlikle şu an daha gerilerdeyim ama benim için her şey öğrenmekle ilgili, zorlu şeyler başarmak istiyorum."

“Ne kadar korkutucu olursa olsun, bu araçta yarışmak istiyorum."

"Bir F1 aracında sınırları biliyorsunuz ama bu [ODYSSEY 21 SUV] aracı, sizi bir çalılıktan aşağı atabilir. Evet, bu yaşanabilir ama diğer tarafta belki dev bir kaya vardır. Kesinlikle F1'den biraz daha korkutucu.” dedi.

Motor sporların önde gelen sürücülerinin yanında Extreme E, birkaç üreticiyi de cezbetti.

2028 yılına kadar sadece elektrikli araç satmak isteyen Lotus Engineering, Button'ın JBXE takımına ortak olurken, Cupra ise ABT'nin teknik ortağı olarak hizmet veriyor ve birlikte BT Cupra takımını oluşturuyorlar.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda, Button daha fazla üreticinin Extreme E'ye katılmasını beklediğini dile getirdi.

Button, “Burası, üreticilerin sistemlerini gerçekten öğrenmeleri ve denemeleri için harika bir yer ve bunu yapmak için eğlenceli bir yol.” dedi.

"Extreme E'nin Lotus gibi bir üreticiye sahip olması gerçekten çok iyi ve bence çok daha fazla üreticinin ilgisini çekecek."

“Gelecek yıl ya da bir yıl sonra olsun, OEM'lerin [araç üreticilerinin] seriye geldiğini göreceksiniz ve bu olduğunda [Extreme E], daha da hızlı bir şekilde büyüyecek.” dedi.

Jenson Button, JBXE Extreme-E Team 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images