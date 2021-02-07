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Extreme E / Son dakika

Button, Extreme E araçlarıyla yaptığı ilk sürüşten büyük keyif aldı

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Button, Extreme E araçlarıyla yaptığı ilk sürüşten büyük keyif aldı
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, Extreme E araçlarıyla Galler'de yaptığı testten büyük keyif aldığını söyledi.

Jenson Button, Odyssey tarafından tasarlanan elektrikli SUV'ların kullanıldığı Extreme E serisinin ilk sezonunda, kendi takımı adına mücadele edecek.

Arazı yarışları konusunda çok az deneyimi olan Button, son zamanlarda Galler'de iki günlük testler yaptı ve bundan büyük keyif aldığını söyledi.

Button, testin ardından BBC Sport'a şöyle konuştu: “Bunlar harika araçlar, çocuklar onları çok seviyorlar çünkü büyük oyuncaklara benziyorlar! Ancak elektrikli motor 550 beygir güç üretiyor."

"Bu dünyayı değiştiremem, ancak mevcut sorunlara dikkat çekmeye çalışacağım. Extreme E'nin harika bir girişim olduğunu düşünüyorum. Burada elektrikli araçlara sahip olan ekipler, iklim değişikliğinden etkilenen dünyanın çeşitli yerlerinde yarışacaklar ve insanların bunu bilmesi için çabalayacaklar."

"Seride üç dünya şampiyonunun takımı var: benim, Nico Rosberg'in ve son şampiyon Lewis Hamilton'ın. Ayrıca araçların direksiyonuna çeşitli ralli şampiyonalarında birden fazla yarış kazanmış sürücüler geçecek. Bunu daha önce hiç görmemiştik."

"Bence bu harika bir proje! Tüm araçlar deniz yoluyla yarış yerlerine götürülüyor ve bu gemide, bu bölgeleri araştıran ve iklim değişikliği sorunuyla başa çıkmak için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışan bilim adamları da yer alıyor."

"Ayrıca ekiplerin hem erkek hem de kadınlardan oluşması hoşuma gidiyor."

"İngiltere'de içten yanmalı motorlu araçların satışları 10 küsur yıl içinde duracak. Hepsi geçmişte kalacak ve benzinli araçlarla yarışmak tüm anlamını yitirecek. Hangi tür seri olduğuna bakılmaksızın, motor sporlarının geleceği elektrikle bağlantılı."

"Extreme E'de gaz pedalına bastığınızda gücü hemen hissediyorsunuz. Bu, V8 motorları ve sesleri hakkında yapılan tüm bu konuşmaları durdurması gereken çok şaşırtıcı bir duygu. Kesinlikle, bir elektrikli araç satın alacağım."

Jenson Button, JBXE Racing and Extreme E

Jenson Button, JBXE Racing and Extreme E

Fotoğraf: Jenson Team Rocket RJN

Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak

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Button, kendi ekibiyle Extreme E'de yarışacak
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Bu Haber Hakkında

Seri Extreme E
Editör Kemal Şengül

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