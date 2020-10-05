Bottas ve Vergne, Extreme E testine katıldılar

Altı günlük shakedown, son Dünya Rallikros Şampiyonu Timmy Hansen'ın motokros stili bir piste benzettiği, Güney Fransa'da Chateau de Lastours'da gerçekleştirildi.

Tüm sürücüler, FE şasi tedarikçisi Spark Racing Technology tarafından üretilen ODYSSEY 21 E-SUV aracını test ettiler. Spark Racing Technology, ay sonu itibariyle, ilk kez yapılacak olan XE sezonuna katılacak olan sekiz takıma bir tane araç teslim etmeyi planlıyor.

Sürücü test kadrosunun önde gelen isimleri ise Vergne ve 9 kez grand prix galibi Bottas oldu. Fin pilotun katılımın gizli kalması planlanmış olsa da Fin pilot, test hakkında sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı.

Extreme E Odyssey 21 prototipi Fotoğraf: Extreme E Extreme E livery of Mattias Ekström, ABT Motorsport Fotoğraf: ABT Motorsport

Veloce Racing XE takımının kurucu ortağı olan Vergne şunları söyledi: "Aracın gücünden çok memnun kaldım, kesinlikle çok etkileyiciydi."

"Alışık olduğum dünyadan tamamıyla farklı. Daha önce hiç yanlamasına sürüş yapmadım ve burada aracı kaydırmanız gerekiyor, bu da benim keşfettiğim ve gerçekten eğlendiğim bir şey."

"İlk birkaç turda, neredeyse araç sürme yöntemimi yeniden öğrenmem gerekti, çünkü tek koltuklu araç deneyimine göre çok farklı bir deneyim."

Vergne, Veloce'nin bir kadın ve bir erkekten oluşacak olan ekibinde yer alabileceğini söyledi: "Bu seri gerçekten çok eğlenceli olacak, aracı yeniden sürmeyi ve daha çok gelişim gösterebilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Seride benim yarışıp yarışmayacağım belli değil. Tabii ki de Veloce Racing'in kazanmasını istiyorum, bu yüzden bu iş için en iyi olan sürücüleri seçeceğiz."

"Ancak emin olduğum şey ise bizim ciddi bir takım olarak seriye adım attığımız ve ilk sezona başlamak için heyecanlı olduğumuz."

XE, geçen sene Paul Ricard'da bulunan Rallycircuit Cote d'Azur'ü Citroen DS3 Dünya Ralli aracı ile kazanan Bottas'ın, "özel teste katılan ancak ismi açıklanamayacak olan yüksek profilli sürücü" grubunda yer alan pilotlardan biri olduğunu açıkladı.

Motorsport.com, bu sürücülerin önde gelen off-road ve Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü olduğuna inanıyor.

Yapılan bu test, Chateau de Lastours'da yapılan ikinci test olurken, aracı iki kez kullanabilen tek isim ise Hansen oldu.

Test yapan isimlerden bir diğeri ise Billy Monger oldu. Genç pilot, sene başında Spark fabrikasını ziyarete gittiğinde, direksiyon üzerinde bir el kontrollü gaz pedalı tasarlandığını ve bu sayede testlere katıldığını açıkladı.

Serinin lastik üreticisi olan Continental ve batarya üreticisi olan Williams Advanced Engineering de testte yer aldılar.

Seride Aralık ayında bir yarış simülasyonu testi yapılması planlanırken, COVID-19 pandemisi sebebiyle başlangıcı 2021 başına ertelenen serinin ilk yarışının 23-24 Ocak tarihinde Senegal'de yapılması planlanıyor.