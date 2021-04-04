Berkenfield: "LeDuc-Hurtgen kazası beklenmedikti"

Veloce Racing’in dün sabah seansında yaşadığı kazanın ardından aldığı "tamir edilemez takla kafesi" hasarı nedeniyle hafta sonundan çekildiğini açıklaması ile birlikte bugünkü ‘Shoot Out’ yarışında sadece Abt Cupra ve Chip Ganassi takımları yer aldı.

7. ve 8. sıra sahiplerinin belirleneceği Shoot Out yarışının ikinci bölümünde Chip Ganassi pilotu LeDuc, Abt Cupra pilotu Hurtgen’i geçmeye çalışırken ikili büyük bir kaza yaptı.

Dün Hurtgen’in 4 kez takla attığı yokuştan inerlerken LeDuc, bir tümseğe çarparak aracın kontrolünü kaybetti, sonrasında Hurtgen’in arkasındaki toz bulutuna giren girdi ve zaten kontrolünde olmayan SUV’sini Hurtgen’in arkasına çarptı.

İki takımın de mekanikerleri Cumartesi akşamı araçları yarışa hazırlayabilmek için büyük bir çaba göstermişti. Art Cubra mekanikerleri, Hurtgen’in dünkü kazasının ardından tam 23 saat fazladan mesai yaparken; Chip Ganassi mekanikerleri ise bütün hafta sonu karşılaştıkları hidrolik direksiyon sorunu üzerinde çalışmışlardı.

Ganassi takım patronu Dave Berkenfield kaza hakkında: "İkisi de araçtan yürüyerek çıktılar ve durumları iyi. Sadece biraz darbe aldılar.’’

"Ama kabul etmem gerekirse, bu yarış gerçekten de heyecanlıydı.’’

"Bu yarış serisi, bu eğlenceyi güvenli ve rekabetçi bir şekilde yapmaya devam ettiğimiz takdirde hayatta kalmaya devam edecek."

Berkenfield, LeDuc’un Hurtgen’e arkadan çarpmadan önce araç üstü kameralarda görüş kalitesinin berbat olduğunun görülmesine rağmen kazanın "yaşanmayı bekleyen bir kaza" olmadığını da ekledi.

"Bunun yaşanması beklenen bir kaza olduğunu düşünmüyorum."

"Çölde geçiş yapabilmek için bunu daha önceden çalışmış olup, rahat ve cesur olmanız gerek."

"Etrafınızdakileri okuyarak biraz içgüdüleriniz ile sürmeli ve her şeyi hesaplamalısınız.’’

"Burada gördüklerimizi gelecek etkinliklerde de görmeyi beklemiyorum.’’

"Yarış çizgileri farklı olacak, yarışlar farklı olacak.’’

Hurtgen, LeDuc’un aracı kaybettiği tümsekte yavaşladığını, LeDuc’un bu yüzden ona çarptığını ve tümseklerin düne kıyasla daha da büyüdüğünü söyledi.

"Tepeden aşağı indim ve büyük bir tümsek ile karşılaştım. Bu yüzden ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım.’’

"Ayağımı gazdan çekince de arkamdaki bana çarptı. Sanırım dün gece oluşmuş yeni tümsekleri göremedi.’’

"Ben ayağımı gazdan çekmek zorundaydım ve o tam gaz gelip bana çarptı.’’

Hurtgen, LeDuc’un geçiş denemesini anlayamadığını da belirtti.

"Şampiyonluk için savaşmıyoruz, sadece yedinci sıra için mücadele ediyorduk. Yarış çizgisinde sağa veya sola gitmek için yeterli boşluk vardı.’’

"Ayrıca yavaş bir viraj da var, oranın çıkışında da geçebilirdi. Yani bunu ( geçiş denemesini) anlayamıyorum."

Claudia Hurtgen, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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