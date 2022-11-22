Andersson, Extreme E finalinde Kleinschmidt'ın yerine CUPRA koltuğuna geçecek

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Extreme E'nin ikinci sezonu 26-27 Kasım'da Punta del Este'de sona erecek.

ABT CUPRA XE ekibi, Eylül ayında Şili'de düzenlenen son yarış olan Antofagasta Minerals Copper X Prix'de elde ettiği podyumun ardından şampiyonayı zirvede bitirmeye hevesli.

Andersson ise Şili'den sonra bir kez daha geçirdiği kazanın ardından hala yarışamayan tecrübeli Kleinschmidt'in yerine geçecek ve Al-Attiyah ile takım olacak.

Bir kez daha Kleinschmidt'in yerine geçmesi gerektiği haberini son dakikada alan ve CUPRA Tavascan XE'ye hızlı bir şekilde adapte olmak zorunda kaldıktan sonra dahi podyuma çıkan İsveçli, bu kez daha da iyi bir derece elde etmeyi umuyor.

22 yaşındaki FIA Dünya Rallikros Şampiyonası sürücüsü Andersson, Kleinschmidt'in sırtından sakatlanıp geceyi hastanede geçirmek zorunda kalmasının ardından onun yerini aldı. Deneyim eksikliğine rağmen, ODYSSEY 21'i yalnızca 2021 genç çaylak testinde kullanmış olan Andersson güçlü bir performans sergiledi.

Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE, Sara Price, Kyle Leduc, Chip Ganassi Racing. Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Her şeye rağmen Andersson, CUPRA'nın bozuk ön cam silecek sistemi ve görüşünü engelleyen çamur olmasaydı daha fazlasını başarabileceğini söylüyor.

Andersson, "Onlar beni inanılmaz derecede iyi karşılayan çok profesyonel bir ekip. Hafta sonu boyunca onlarla çalışmak gerçekten güzeldi ve çok şey öğrendim. Üzerimde herhangi bir baskı kurmadılar ama parkurda daha hızlı ve daha çabuk olmam için bana koçluk yaptılar."

"Uruguay'a daha önce hiç gitmedim, bu yüzden yolculuk bile başlı başına bir macera. ABT ve CUPRA'nın bana güvenmesinden ve finalde birlikte yarışacak olmamızdan ötürü çok mutluyum. Bu büyük bir meydan okuma ve şimdiden biraz heyecanlıyım." dedi.

Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE, hugs Klara Andersson, Abt Cupra XE. Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Andersson'un CUPRA ile bağları, İskandinav Touring Car Şampiyonası'nda CUPRA ile yarışması sayesinde başladı ve bu noktaya kadar uzandı.

İsveçli sürücü, "Şili'deki mücadeleye göre kesinlikle daha iyi hazırlandım. Artık önceden hazırlanma ve sıkıntılı olduğumuz noktaları netleştirme fırsatımız var."

"Sahada, pisti tanımak için pist yürüyüşü ve sıralama turlarından önce her şeye alışmak için iki serbest antrenman seansım var. Başka bir deyişle normal bir yarış hafta sonuna ihtiyacımız var."

"Takımın sezonu iyi bir şekilde bitirmesi için hep birlikte çabalıyoruz. Şili'de bunun için gerekli hıza sahip olduğumuzu gördük. Bunun üzerinden devam edeceğiz." dedi.