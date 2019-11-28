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FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda
Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor
Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird
FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
FIA, performans kazanımının önüne geçme amacıyla gelecek yıl Formula 1 takımlarının ikinci bir yakıt akışı sensörü kullanmasını zorunlu kıldı.
Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda
BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims, 2019-20 Formula E şampiyonasının ilk yarışı olan Diriyah E-Prix öncesinde pole pozisyonunu kazanırken Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ikinci sırada yer aldı.
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Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor
Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg'le çalışmaktan şimdiye kadar çok memnun olduğunu ancak Esteban Ocon'dan da korkmadığını söyledi.
Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, 2019/20 Formula E sezonunun ilk ayağı olan Diriyah’daki cuma antrenmanlarını ilk sırada tamamladı.