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Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
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WRC
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Katalonya Rallisi
24 Eki
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27 Eki
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R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
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World SUPERBIKE
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World SUPERBIKE
Villicum
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13 Eki
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World SUPERBIKE
Losail
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Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
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18 Oca
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F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

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FIA, performans kazanımının önüne geçme amacıyla gelecek yıl Formula 1 takımlarının ikinci bir yakıt akışı sensörü kullanmasını zorunlu kıldı.

Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda Ad Diriyah E-prix
FE
FE Formula E / Sıralama turları raporu
0dk

Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda

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BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims, 2019-20 Formula E şampiyonasının ilk yarışı olan Diriyah E-Prix öncesinde pole pozisyonunu kazanırken Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ikinci sırada yer aldı.

Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor
F1
F1 Formula 1 / Son dakika
55dk

Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor

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Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg'le çalışmaktan şimdiye kadar çok memnun olduğunu ancak Esteban Ocon'dan da korkmadığını söyledi.

Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird Ad Diriyah E-prix
FE
FE Formula E / Antrenman raporu
1s

Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird

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Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, 2019/20 Formula E sezonunun ilk ayağı olan Diriyah’daki cuma antrenmanlarını ilk sırada tamamladı.

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Tanabe: "Umarım bu sonuç, Honda'nın geleceğini olumlu etkiler" Brezilya GP
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Tanabe: "Umarım bu sonuç, Honda'nın geleceğini olumlu etkiler"

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Red Bull'un bu sezon üçüncü galibiyetinin Japon motor üreticisi için oldukça olumlu olduğunu dile getirdi.

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
WRC / Son dakika

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

Citroen, dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasının ardından 2019 sonu itibariyle WRC'de yarışmayacağını duyurdu.

Verstappen'i öven Rosberg: "Hamilton'a verilen ceza gereksizdi" Brezilya GP
Formula 1 / Son dakika

Verstappen'i öven Rosberg: "Hamilton'a verilen ceza gereksizdi"

Nico Rosberg, Max Verstappen'in Interlagos'taki performansından övgüyle bahsederken, Lewis Hamilton'a verilen cezanın yanlış olduğunu söyledi.

Jerez, Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor!
Formula 1 / Son dakika

Jerez, Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor!

Jerez pisti, Barcelona'nın yerine Formula 1'e ev sahipliği yapmak için Liberty Media ile görüşmeler yaparken, taraflar prensip anlaşması imzalamış gibi görünüyor.

Bottas, Abu Dhabi'de grid cezası alabilir Abu Dhabi GP
Formula 1 / Son dakika

Bottas, Abu Dhabi'de grid cezası alabilir

Mercedes Formula 1 takımı, Valtteri Bottas'ın Brezilya'da yaşadığı motor sorunu nedeniyle Abu Dhabi'de grid cezası alıp almayacağını henüz bilmiyor.

Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu" Brezilya GP
Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu"

Jacques Villeneuve, Brezilya Grand Prix'sindeki kazada suçlu olan tek bir taraf olmadığını söyledi.

Binotto: “Vettel-Leclerc kazasının zamanlamasıyla şanslıydık” Brezilya GP
Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Vettel-Leclerc kazasının zamanlamasıyla şanslıydık”

Ferrari takım patronu Binotto, Sebastian Vettel ile Charles Leclerc’in Brezilya’daki kazasının zamanlamasıyla şanslı olduklarını ve böylece takımın 2020 için gerekenleri netleştirebileceğini söyledi.

Hamilton: "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum"
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Hamilton: "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum"

Lewis Hamilton kariyerini devam ettirmek için gerekli motivasyona sahip olduğunu ve hep daha fazlasını kazanmak istediğini söyledi.

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Ford'un uzun süredir merakla beklenen elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E, nihayet resmi olarak tanıtıldı.

2019 Ford Ranger Wildtrak ve Raptor! | İlk Sürüş
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2019 Ford Ranger Wildtrak ve Raptor! | İlk Sürüş

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Honda Civic, bu sefer de turbo benzinli motor ve manuel şanzımanla geyik testinde konuğumuz oldu. Dinamik Japon performansıyla göz doldurdu.

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2020 Skoda Octavia: Daha Pratik, Daha Teknolojik

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Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
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Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı
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Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”
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Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazadan sonra Charles Leclerc ile Sebastian Vettel arasındaki “saçma” mücadeleyi netleştirmeleri gerektiğini, ancak Mercedes benzeri taktiklere ilgi duymadıklarını açıkladı.

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"
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Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Jacques Villeneuve'e göre Max Verstappen artık dünya şampiyonluğu için savaşabilecek seviyede, fakat söylediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"
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Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

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Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!
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Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

2019/20 Formula E sezonu bu hafta sonu itibariyle resmen başlayacak.

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"

Antonio Giovinazzi, Alfa ROmeo'nun hafta sonunu değerlendirirken, Ferrari pilotlarının kazasını da yorumladı.

Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"
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Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"

Eski pilot ve yorumcu Marc Surer, söylentilerin sona ermesi adına FIA'nın Ferrari yakıt sistemini incelemeye almasının doğru olduğunu düşünüyor.

Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü
F1 Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü

Jacques Laffite, 21 Kasım 1943 tarihinde dünyaya gelmişti.

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı
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Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

JJ Lehto'ya göre Mercedes, Honda'nın Formula 1'de kalabilmesi için son yarışta tam güçte yarışmamış olabilir.

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Mercedes ve Ferrari'ye göre Red Bull'un gücü sadece motordan kaynaklanmıyor

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FE Formula E / Son dakika

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, Formula E’nin 2019/20 sezonunda sıralama turlarında gruplarını ilk sırada tamamlayan sürücülere verilecek olan fazladan puanın, seriye yeni bir dinamik katacağını söyledi.

Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"

Valtteri Bottas, son yarışın ardından Mercedes'in düzlüklerde Red Bull'un gerisinde kaldığını söyledi.

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı Valencia Kasım testleri
MGP MotoGP / Test raporu

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Maverick Vinales, MotoGP testinin son gününde Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun 0.164 saniye önünde en hızlı isim oldu.

"Ferrari hızlı bir araca, iki iyi pilota sahip fakat iyi bir takım lideri yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

"Ferrari hızlı bir araca, iki iyi pilota sahip fakat iyi bir takım lideri yok"

İtalyan basını, Brezilya Grand Prix'sinde yaşananların ardından Ferrari'ye yüklendi.

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak Abu Dhabi
F2 FIA F2 / Son dakika

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Red Bull'un genç pilotu Christian Lundgaard, Trident takımında Ralph Boschung'un yerini alacak ve Abu Dhabi Formula 2 yarışında yer alacak.

Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak
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Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak

Renault F1 Takımı, Esteban Ocon'un Abu Dhabi'de Renault ile piste çıkacağını açıkladı.

FIA, Ferrari'nin yakıt sistemini kıyaslama için almış!
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FIA, Ferrari'nin yakıt sistemini kıyaslama için almış!

Son çıkan haberlere göre FIA, Brezilya GP hafta sonunda bitmek bilmeyen şikayetler üzerine Ferrari'den, bir Ferrari müşterisinden ve bir de Ferrari motorlu olmayan bir takımdan inceleme yapmak için yakıt sistemlerini aldı.

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Raikkonen: "F1'de bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmezdim"

Kimi Raikkonen, daha önce Formula 1'de bu kadar uzun süre kalacağını hiç düşünmediğini söyledi.

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Formula 1
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  • Formula E
Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Puan Durumu

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
  • WRC
  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Pilotlar
Takımlar
1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 387 puan
2 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 314 puan
3 Max Verstappen Max Verstappen 260 puan
1 Mercedes Mercedes 701 puan
2 Ferrari Ferrari 479 puan
3 Red Bull Racing Red Bull Racing 391 puan
Tüm sıralamayı gör

Sonuçlar

Formula 1
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  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Brazil

Brezilya GP

14 Kas
1 Max Verstappen Max Verstappen
Red Bull Racing
2 Pierre Gasly Pierre Gasly
Toro Rosso
3 Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz Jr.
McLaren
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